Leieavtalen ble et mareritt: – Dette er jo akkurat som å kaste penger ut av vinduet

Syvende kandidat til sløseriprisen er den lille kommunen med dårlig råd som betaler 600.000 kroner for tomme leiligheter.

Det kommunen trodde var en god beslutning seks år tilbake endte opp med å bli et mareritt for en kommune med dårlig råd.

Verran kommune, som ble sammenslått 1. januar 2020 med Steinkjer, har i seks år hatt en leiekontrakt som endte opp med å bli alt annet enn lukrativ.

Les mer: Brukte tre år og 18 millioner på bygg som aldri ble noe av

I 2014 vedtok kommunestyret å tegne en 20-års leieavtale med selskapet Klima Eiendom ANS. Kontrakten gjaldt seks leiligheter. Leilighetene var først og fremst tiltenkt å være en forberedelse på flyktningsstrømmen som skjøt fart i 2015 og 2016.

Men strømmen uteble. Og i oktober 2019 kunne Steinkjer-Avisa avdekke at det var kun én av de seks leilighetene som ble leid ut.

Artikkelen fortsetter etter målingen.

– Vi taper mellom 5 og 600.000 kroner på tomme leiligheter, sa rådmann Torunn Austheim den gangen.

I avtalen har kommunen forpliktet seg til å fylle leilighetene, og dermed også betale husleie for tomme leiligheter.

Les mer: «Statsfinansiert elitefest» til flere millioner: – På ville veier

– Dette er jo akkurat som å kaste penger ut av vinduet, sa Venstre-politiker Odd Vidar Vandbakk under formannsskapsmøtet i oktober.

Men kommunen har ikke bare tegnet denne ene avtalen. De har også tegnet en 20-års avtale med et annet selskap. Der må kommunen punge ut for fire leiligheter. I oktober sto to av disse tomme. Det betyr 16.200 kroner i husleie for de tomme leilighetene - i måneden.

Sløseriprisen er et samarbeid mellom Nettavisen og Skattebetalerforeningen. Først presenterer Nettavisen sakene som juryen har plukket ut. Deretter vil leserne til syvende og sist bestemme vinneren.