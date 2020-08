Leieavtalen ble et mareritt: – Dette er jo akkurat som å kaste penger ut av vinduet

Kommunen punger ut 600.000 kroner i året for tomme leiligheter etter å ha bundet seg til 20-årig leieavtale.

Leieavtalen som ble et mareritt er kandidat til Sløseriprisen 2019.

Det kommunen trodde var en god beslutning seks år tilbake endte opp med å bli et mareritt for en kommune med dårlig råd.

Verran kommune, som ble sammenslått 1. januar 2020 med Steinkjer, har i seks år hatt en leiekontrakt som endte opp med å bli alt annet enn lukrativ.

20-årig leieavtale

I 2014 vedtok kommunestyret å tegne en 20-års leieavtale med selskapet Klima Eiendom ANS. Kontrakten gjaldt seks leiligheter. Leilighetene var først og fremst tiltenkt å være en forberedelse på flyktningsstrømmen som skjøt fart i 2015 og 2016.

Men strømmen uteble. Og i oktober 2019 kunne Steinkjer-Avisa avdekke at det var kun én av de seks leilighetene som ble leid ut.

– Vi taper mellom 5 og 600.000 kroner på tomme leiligheter, sa rådmann Torunn Austheim den gangen.

I avtalen har kommunen forpliktet seg til å fylle leilighetene, og dermed også betale husleie for tomme leiligheter.

– Dette er jo akkurat som å kaste penger ut av vinduet, sa Venstre-politiker Odd Vidar Vandbakk under formannsskapsmøtet i oktober.

Enda en avtale

Men kommunen har ikke bare tegnet denne ene avtalen. De har også tegnet en 20-års avtale med et annet selskap. Der må kommunen punge ut for fire leiligheter. I oktober sto to av disse tomme. Det betyr 16.200 kroner i husleie for de tomme leilighetene - i måneden.

Totalt har dermed kommunen ti leiligheter, og ifølge teknisk sjef i Steinkjer kommune, Gunvor Aursjø, står to av dem tomme.

