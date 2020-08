Leieprisene fortsetter å øke: Studenter må betale 1000 kroner mer

Leieprisene fortsetter å øke i juli, og Oslo-studentene må i år belage seg på å punge ut langt mer for å bo dette året.

Om lag 560.000 norske husholdninger bor i en leid bolig i Norge, og med hele 150.784 søkere til høyere utdanning i år, er det ingen tvil om at det blir kamp om utleieobjektene.

- Det er ikke noe sted i landet hvor det er større forskjeller innad i en by enn i Oslo. Jeg snakket nylig med en kunde hos oss som leier ut en 3-roms i Møllergata i sentrum. Bare i løpet av et par timer hadde han fått nesten 300 henvendelser på annonsen, forteller Kjetil J. Olsen, daglig leder for Husleie.no.

Leieprisene har gått opp med én prosent i juli for hele landet, og 1,7 prosent i Oslo. Gjennomsnittlige leiepris ligger nå på 12.250 kroner i Oslo og 9.250 kroner resten av landet. Olsen påpeker imidlertid at det vil være store regionale og lokale forskjeller.

- I Trondheim koster en 3-roms i snitt 9.500 per måned, mens i Oslo er prisen 15.600 kroner. Vil du bo på Frogner eller Majorstua må du regne med å betale 18.000 kroner, sier han.

Priser for hybler og rom i bofellesskap er for øvrig ikke med i prisstatistikken.

1000 koner dyrere

Olsen forteller at den økte pågangen i leiemarkedet vil føre til høyere priser.

- Folk vil bli desperate etter å ordne seg et sted å bo. Jeg har i det siste hørt flere eksempler på at leietakere byr en høyere pris enn det som står i annonsen. Vi anbefaler ikke våre utleiere å hoppe på slike budrunder, forteller han.

- Jeg tror det kommer til å bli kaos på leiemarkedet i byene med mange studiesteder i august, fortsetter han.

Olsen forteller at en student må beregne å betale gjennomsnittlig 7000 kroner i måneden på å leie et sted å bo nå. Det er 1000 kroner mer enn i fjor. Det vil heller ikke nødvendigvis lønne seg å dele leilighet med venner.

- En vanlig grei treroms-leilighet som to personer kan dele, koster fort 15.000 kroner per måned i Oslo - det blir 7500 kroner per hode. Det begynner å bli dyrt, sier han.

Husleie.no ser også at en treroms-leilighet i sentrumsnære strøk i Oslo har økt nesten ti prosent sammenlignet med fjoråret.

GODE RÅD: Kjetil J. Olsen i Husleie.no anbefaler studenter å søke bolig utenom sentrumnære strøk, etter som det er blitt veldig dyrt å leie. Foto: Heidi Marie Gøperød (Husleie.no)

- Ha is i magen

Lars Aasen, daglig leder i Leieboerforeningen synes snittleieprisene Husleie.no har presentert, er veldig høye.

- Det er et uttrykk for at det er stor etterspørsel etter leieobjekter. Det er et stort trykk i leiemarkedet nå, sier han til Nettavisen.

Det er ikke bare studenter som leier bolig, og det er for få objekter til leie.

- Vi må se på hvordan leiesektoren fungerer. Vi trenger å bygge flere utleieboliger, og vi trenger flere større profesjonelle utleiere, sier han.

Skal du flytte til et nytt sted nå, anbefaler han at du har litt is i magen.

- Det beste er om du klarer å vente litt. Kanskje kan du få sove på en sofa eller finne noe annet midlertidig, fordi om noen få uker vil leiemarkedet roe seg ganske mye ned, sier han.

Samtidig råder han til å søke om hjelp fra Studentskipnaden på ditt studiested, om du skal studere, for de bruker å være flinke til å hjelpe.

Depositum blir et problem

Dyr leie gir også en høy sum studentene må betale i depositum, som normalt sett er tre måneders leie.

- Veldig mange har ikke råd til det. Vi ser at nærmere 50 prosent må låne penger av venner og familie eller søke om kredittkort eller forbrukslån, sier Olsen.

Han påpeker at det finnes bedre alternativ til kredittkort og forbrukslån om det kniper om pengene.

- Du kan betale forsikringsselskap for å stille depositumsgaranti. Da betaler du 16 prosent av depositumsummen, og du må for eksempel betale 4800 kroner i stedet for 30.000 kroner, forklarer han.

Depositumsgaranti betyr at forsikringsselskapet stiller en garanti for deg i tre år, og de blir derfor ansvarlige for eventuelle krav fra utleier når du flytter ut. Haken med å velge dette alternativet er at du ikke får tilbake pengene du har betalt forsikringsselskapet for depositumsgarantien.

- Flytt utenfor sentrum

Mye av prisveksten i leiemarkedet ble tatt ut i juni i år, mener Husleie.no. Da var snittprisen for å leie bolig i Oslo fem prosent høyere enn i juni i fjor, og over 11 prosent høyere enn i mai i år.

Når prisene fortsetter å øke i juli, blir det enda dyrere å bo, spesielt sentrumsnært. Olsen anbefaler at studenter ikke er så kresne på lokasjon.

- Flytt utenfor sentrum. Det er ingen rett å bo nære studiestedet, sier han.

Samtidig anbefaler han at du gjør god research i markedet før du kaster deg på en leiekontrakt på en bolig du synes frister.

- Studer priser, kvalitet og lokasjon i markedet. Gå på visning i det området du vil bo, eller på den typen bolig som passer din lommebok, for å se hva som er vanlig, sier han.

Mange opplever samtidig at det er vanskelig å bli valgt som leietaker når de er på visning.

- Utleierne er på jakt etter noen de får god kjemi med. Dra på visning og vis deg fra din aller beste side, fortell hvem du er, og ta gjerne med referanser fra tidligere utleiere eller referanser fra arbeidsgivere. Du kan også ta med CV-en din, råder han.

Det er imidlertid én ting han påpeker spesielt.

- Når du blir valgt, sørg for å få en ordentlig leiekontrakt, og betal depositum inn på en depositumskonto, sier han.