Leieprisene i Oslo og Bærum klart over landsgjennomsnittet

Skal du leie en toromsleilighet i Oslo og Bærum, må du ut med over 11.600 kroner i måneden. Gjennomsnittet på landsbasis er så vidt over 9.000 kroner.

Den gjennomsnittlige leieprisen i Oslo og Bærum i 2019 ligger på 11.650 kroner måneden, mens gjennomsnittlig årlig leie per kvadratmeter ligger på 3.050 kroner. Det viser leiemarkedsundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det er en økning på 3,65 prosent fra 2018, da den gjennomsnittlige leieprisen i hovedstadsområdet for to rom lå på 11.240 kroner. For Akershus fylke uten Bærum er leieprisen 9.300 kroner måneden (2.380 kroner per kvadratmeter årlig).

Her har husleien gått ned

På landsbasis ligger gjennomsnittsprisen på 9.060 kroner, og den årlige prisen per kvadratmeter på 2.280 kroner.

Også i Trondheim er det dyrt å leie bolig, her ligger gjennomsnittet i år på 9.360 kroner, mens i Bergen betaler man 8.860 kroner i måneden i snitt. I Bergen har faktisk husleien gått ned med 20 kroner siden 2018. I Stavanger ligger månedsleia på 8.460 kroner.

Over 3000 kroner per kvadratmeter

Leier man en tomroms på steder utenfor storbyene, blir det straks rimeligere. Den gjennomsnittlige månedsleien i tettsteder med 20.000 eller flere innbyggere ligger på 7.820 kroner (kvadratmeterpris på 1.850), og i tettsteder under 20.000 innbyggere er prisen 6.710 kroner (kvadratmeterpris på 1.590 kroner).

For en ettromsleilighet i Oslo og Bærum må man i gjennomsnitt punge ut med 8.930 kroner, mens månedsleia for samme type leilighet i hele landet ligger på 7.890 kroner. Den årlige prisen per kvadratmeter ligger på henholdsvis 3.700 og 3.100 kroner, ifølge SSB.

