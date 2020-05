Leilighet på Grünerløkka med vill prislapp: - Finnes ikke maken på Oslo øst

En penthouse-leilighet rett ved Grünerløkka kan sette en soleklar ny prisrekord i området: - Helt unik, sier megler om leiligheten.

Det er få penthouseleiligheter i luksussegmentet som opptar en hel etasje på Oslos østkant, men nå er det lagt ut en for salg som trolig vil knuse prisrekorden i Oslo indre øst. Prisantydningen er satt til 35 millioner kroner, ikke akkurat hverdagskost i området.

Penthouseleiligheten det er snakk om, ligger til Akersealvas vestside, noe nedenfor Aleksander Kiellands plass og rett ved det velkjente Vulkan-området. På andre siden av elva finner vi Grünerløkka.

Unik

Når Nettavisen økonomi spør megler Cato Rojahn i Nordvik om hva han si om leiligheten, svarer han:



- Det sies vel alt i prospektet. Dette er en helt unik leilighet som dekker hele toppetasjen i bygget. Opprinnelig skulle det bygges to leiligheter. Det er direkte heis inn i garasjen og sol hele dagen.

Leiligheten ble oppført i 2003 og har en takterrasse på hele 255 kvadratmeter. Rojahn sier eierne har holdt leiligheten ved like og blant annet bygd om en glasstue. I dag er det bare to soverom i den 200 kvadratmeterstore leiligheten, eierne har tatt bort ett soverom.

Som man kan se av bildene, kan leiligheten omtales som både innholdsrik og fargerik.

Smak og behag

- Det er litt smak og behag, kommenterer Rojahn.

- Hva kan du si om målgruppen for en så dyr leilighet?



- Vi har gått ut via vårt kontaktnett i Nordvik og nettopp lagt den ut på Finn.no. Jeg ser for meg alle typer kjøpere, om ikke akkurat barnefamilier, men et voksent par eller enslige som vil ha god plass.

Men prisantydningen er hele 35 millioner kroner, ikke akkurat hverdagskost i dette nabolaget eller Oslo indre øst generelt.

Kan ikke sammenliknes

- Det må jo være ny prisrekord i området?



- Ja, så vidt jeg vet, men det finnes ikke i sammenliknbare leiligheter i det hele tatt. Jeg vet om to leiligheter i et nybygg som ble slått sammen til én, og denne leiligheten ble solgt for 29 millioner kroner.

- Ja, det er veldig høy prisklasse, men tror ikke du finner noe liknende på østkanten av Oslo, svarer Rojahn.

En pris på 35 millioner kroner tilsvarer for øvrig 175.000 per kvadratmeter av selve bruksarealet. Men regner man med takterrassen, som er en betydelig del av de totale arealene, er vi nede i 77.000 kroner kvadratmeteren. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris på Grünerløkka ligger på drøyt 80.000 kroner.