Leiligheten ble brukt til vill sex- og kokainfest: Petter og Tina hyrer toppadvokat mot Airbnb

Paret har sendt Airbnb et søksmålsvarsel hvor de krever 542.000 kroner i skader på penthouse-leiligheten.

MAJORSTUEN (Nettavisen Økonomi): Etter at leiligheten til Petter Nøtnes (36) og Tina Melhus (34) ble rasert av leietagernes sex- og kokainfest, har paret kjempet en kamp om erstatning mot Airbnb.

Nå har paret hyret inn toppadvokaten Christian Flemmen Johansen i Elden advokatfirma for å knuse Airbnb.

Paret eier en stor penthouse-leilighet på beste vestkant i Oslo med en prisantydning på 13 millioner kroner. De har leid ut leiligheten åtte ganger på Airbnb, en tjeneste hvor private kan leie ut leiligheten til fremmede. Det var i juni det gikk virkelig ille.

Se intervju med paret og bilder av skadene på leiligheten øverst i saken!

Petter Nøtnes (36) og Tina Melhus (34) leier ut leiligheten sin på Majorstuen i Oslo på Airbnb. Erfaringene har ikke alltid vært god - for å si det mildt. Foto: Alexander Winger (Nettavisen)

Naboklager og knuste vinduer

Fredag 21. juni hadde det søte paret som skulle leie leiligheten for en romantisk helg sjekket inn, og Petter og Tina hadde reist ned til Arendal.

Bare timer etter begynte naboklagene å tikke inn på e-post og melding til Petter, som da satt på slektstreff i Arendal.

– Vi fikk beskjed om at et vindu var knust mellom 4. og 5. etasje. Jeg hadde vanskelig for å tro det, og vi satt der nede på Sørlandet. Så vi tok kontakt og ba dem ta det rolig fra og med nå, fortalte Petter Nøtnes til Nettavisen.

Leietagerne roet seg ikke ned, og det bare eskalerte. Natt til søndag fortsatte problemene og naboklagene. Leietagerne svarte ikke Petter da han ringte eller sendte melding.

På søndag da Petter skulle hjem for å hente nøklene fra leietagerne, var de stukket av.

Vaktmesteren i sameiet bekreftet også at en gjeng ungdommer hadde pilt ut av leiligheten på søndag formiddag.

Kokain og kondomer

Nettavisen besøkte paret. Skadene på leiligheten var tydelig.

– Døren var åpen og ulåst. Vinduene sto på vidt gap, det luktet røyk, vinduet var knust mellom 4. og 5. etasje og det var riper langs veggene og dype merker etter alle stiletthælene både på stua og inne på soverommet, forklarte Petter Nøtnes.

Men det var ikke bare hærværk. Det var også spor av en vill fest.

Nettavisen har sett et foto en av naboene tok mens festen pågikk. Det viste at det var en gjeng med ungdommer på kjøkkenet. Alle sto med drinker, hadde på høye hæler og mange røyket innendørs.

Inne på rommet til sønnen deres fant de brukte kondomer like ved legoklossene. På parets soverom var det ruller med papir og hvitt pulver inni. Etter litt rydding fant de både en pose marihuana og en pose kokain.

Alt ble senere overlevert til politiet, som besluttet å henlegge saken kort tid etterpå.

Saksøker for over en halv million

SKANDALØST: Petter Nøtnes og Tina Melhus mener Airbnb har håndtert saken på en skandaløst dårlig måte. Foto: Alexander Winger (Nettavisen)

Etter hendelsene som førte til alvorlige skader på leiligheten, sendte Nøtnes et krav til Airbnb på totalt 200.000 kroner.

Etter flere runder med vurdering av erstatningen, bestemte Airbnb seg for å tilby erstatning på 95.685 kroner.

– Vi er rystet overfor Airbnb som har lagt en mye lavere pris til grunn en fagbedriften. De skal slipe gulver, fremfor å legge nytt, selv om det er alvorlig skadet, sa Petter Nøtnes til Nettavisen.

Han beskrev erstatningstilbudet som «skandaløst».

Ifølge nettsidene til Airbnb reklamerer de med en garanti til alle utleiere på opptil én million dollar – eller omtrent 8,9 millioner norske kroner.

Hyrer inn toppadvokat

TOPPADVOKAT: Christian Flemmen Johansen i Elden advokatfirma er hyret inn for å hjelpe paret med å ta Airbnb. Foto: Elden

Etter å ikke ha kommet noen vei med erstatningssummen, har paret nå bestemt seg for å saksøke Airbnb for 542.000 kroner. For å hjelpe dem, har de hyret inn advokat Christian Flemmen Johansen fra Advokatfirmaet Elden.

Johansen har toppet Finansavisens kåringer gjennom flere år.

– Basert på grundig dokumentasjon viser det seg at skadene tilsvarer 542.000 kroner, står det i advokatbrevet sendt til Airbnb.

Søksmålet mener selskapet bryter egne retningslinjer når de ikke erstatter fullt ut skader påført leiligheten i tidsrommet den ble utleid.

Ifølge regnestykket til advokatene er det spesielt gulvet og veggene som drar opp kostnadene. Bare for å legge nytt gulv vil det bli omtrent 306.000 kroner. Veggene trengs det 120.000 kroner for å pusse opp.

Her er varselbrevet paret har sendt til Airbnb.

Paret har også dokumentert skader på grillen på balkongen, ødelagt stuebord, kjøkkenbord, skade på sengen og at gjestene forsynte seg grovt av vinskapet til paret.

Vedlagt i advokatbrevet er en rekke kvitteringer på erstatningskjøpene paret har gjort, og kostnadsestimater fra fagbedrifter for å gjennomføre oppussing av gulv og vegger.

– Regnestykkene deres går ikke opp, og det er åpenbart at de er ute etter å spare mest mulig penger. Men her har leiligheten blitt skadet for hundretusenvis av kroner. Kan ikke finne oss i å bli overkjørt av Airbnb på denne måten, sier Petter Nøtnes til Nettavisen.

FORVENTNINGER: Petter og Tina har klare forventninger til at Airbnb kommer dem i møte. Foto: Alexander Winger (Nettavisen)

– Alvorlig

– ­Det er veldig alvorlig at Airbnb ikke tar saken mer seriøst, sier Flemmen Johansen til Nettavisen.

– For det første mener vi at Petter og Tina har en god sak, og viser til ansvaret som hviler på Airbnb som utleietjeneste og operatør, og markedsføringen selskapet gjør overfor sine brukere, hvor det fremstår som klart at det er dekket inntil en million amerikanske dollar.

Advokaten mener saken viser at selskapet går deres egne lovnader.

– I dette tilfellet gjør selskapet det motsatte, når de blir presentert med godt dokumenterte utgifter som er oppstått nettopp som følge sex- og kokainfesten i leiligheten til Petter og Tina.

– Vi ser nå frem til å få selskapets tilbakemelding, og legger til grunn at selskapet vil komme oss i møte.

Nettavisen har vært i kontakt med Airbnb. Selskapet har ikke besvart våre henvendelser.

