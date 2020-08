Leserstorm mot NRKs Northug-sak: – Har virkelig syv journalister bidratt til denne?

Statskanalen får kjeft fra leserne for dekningen av Petter Northug-saken.

– Har virkelig syv NRK-journalister bidratt til denne meningsløse artikkelen? spør en leser i kommentarfeltet.

Kommentaren får flere likerklikk enn selve artikkelen lagt ut av NRK på Facebook.

Det har boblet over i sosiale medier etter Northug ble tatt av politiet for å kjøre i 168 km/t og beslagla narkotika i leiligheten hans. Mange har rykket ut til forsvar for personen Northug, og mener han trenger hjelp. Andre mener folk tar for lett på saken fordi det er en av Norges største idrettsstjerner.

Kokte over

Det boblet over da NRK publiserte en sak torsdag ettermiddag.

I saken «Her går Northug mot skiskoleelever - to og en halv time senere blir han tatt» har NRK satt syv journalister til å lage en sak om Northugs siste døgn før han ble stoppet av utrykningspolitiet.

I artikkelen har journalistene snakket med en rekke kilder, og skaffet bilder av alt Northug har gjort det siste døgnet. I detalj beskrives det når han har spist frokost, og når han var speaker for skiskoleelevene under en konkurranse.

NRK-saken får kraftig fart i kommentarfeltet på Facebook. Mens 311 har trykket liker på artikkelen, har hele 580 personer kommentert saken. Og en av kommentarene har flere likerklikk enn selve artikkelen til NRK.





– Ærlig talt. Dette er ikke nyheter. Det er uthenging. Skriver dere slikt om alle deres kolleger som dere vet har et avhengighetsproblem? Totalt unødvendig, dette her, skriver en leser.

En annen reagerer på folks skadefryd.

– Det som forundrer meg mest er folks skadefryd. Er det virkelig så viktig å få sparket de som ligger nede?

HAR ET PROBLEM: Petter Northug innrømmet under pressekonferansen fredag at han har et alvorlig rusproblem, men benektet at han hadde vært ruspåvirket da han ble tatt. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Andre går hakket lengre, og etterlyser nye journalister i NRK. Og mener statskanalen burde bruke ressursene på det store problemet med dop rundt Akerselva i Oslo eller om situasjonen i eldreomsorgen.

– Tenk om NRK kunne brukt like mye tid til å fokusere på eldreomsorgen her i landet, som ligger med brukket ben i mange kommuner. Men det gir vel ikke nok klikk, dessverre, skriver en kvinne og sukker.

– Jeg skjønner det kan se voldsomt ut

Nettavisen tok kontakt med NRK for å høre hvordan de svarer på kritikken. NRKs sportsredaktør Egil Sundvor sier han tar tilbakemeldingene på alvor, men mener de ikke har overdimensjonert dekningen.

– Er det ikke litt voldsomt med syv journalister på denne saken?

– Jeg skjønner at det kan se voldsomt ut med så mange navn i byline. Disse syv har jobbet med flere saker, og denne artikkelen er satt sammen av flere saker. Derfor er det naturlig at alle navnene til de som har bidratt til innholdet, står som byline, sier Sundvor til Nettavisen.

Sentralt i saken er at politiet har siktet Northug for å kjøre i ruspåvirket tilstand. Northug selv benekter at han var ruspåvirket mens han kjørte. Fasiten får vi ikke før resultatene fra blodprøven er på plass. NRK har jobbet ut fra siktelsen.

VOLDSOMT: Sportsredaktør Egil Sundvor i NRK sier han forstår det kan se voldsomt ut med syv journalister på byline, men står bak saken. Foto: Erik Johansen (NTB scanpix)

– Hensikten med denne saken er å belyse hva han faktisk foretok seg det siste døgnet før han ble stanset. Politiet mistenker at han var narkotikapåvirket da de stopper han, noe han selv benekter. Kildene på skiskolen bekrefter også at han gjorde en god jobb, og at de ikke hadde mistanke om rus, sier han.

– Med bilde og sladd, kombinert med tittelen, er det ikke mistenkeliggjørende overfor hva han gjorde dagen før han ble tatt?

– Årsaken til at bildene er sladdet er av hensyn til barna som vi ikke ønsker å identifisere. Samtidig er det et poeng å vise/dokumentere at han opptrådte på en så offentlig arena med barn, og alle som var der beskriver at han gjorde n god jobb og et godt inntrykk. Dette er hverken skrevet for å mistenkeliggjøre eller «styrke» hans sak. Kun for å fortelle hva faktisk gjorde i timene før, sier Sundvor.

– Hva synes dere om kritikken fra leserne om at dere prioriterer feil?

– Vi tar alltid tilbakemeldinger fra våre lesere på alvor. En av våre største profiler, og et stort forbilde for mange, mistenkes nå for alvorlige lovbrudd. Vi mener derfor det er viktig med en solid faktabasert dekning av saken. Så må vi passe på at vi ikke overdimensjonerer vår dekningen av saken, noe vi mener vi ikke har gjort så langt, men tar med oss tilbakemeldingene fra de som mener denne saken var et eksempel på det, sier han.