Leveringsgigant stenger for bestilling i to dager: - Vanvittig trykk

Har opplevd kraftig økning i bestillinger de siste dagene, og nå er det fullt.

Denne uken har ekstra mange ønsket å bestille frokost fra Morgenlevering, som leverer brød, juice, bakst og dagens avis på døra om du bestiller kvelden i forveien. Det er det mange som har benyttet seg av nå.

Tidligere denne uken måtte de stenge for bestilling på Østlandet fordi de hadde sprengt kapasiteten sin, og nå gjør de det igjen. Onsdag stengte de nemlig for bestillinger fram til fredag kveld.

- Det er et vanvittig trykk og overstiger all forventning, sier daglig leder Håkon Liland i Morgenlevering til Nettavisen.

Kraftig vekst

Bestillingene denne uken har økt med 140 prosent sammenlignet med samme uke i 2019.

- Morgenlevering er inne i en svært hektisk periode, med veldig høy etterspørsel etter våre produkter. Vi vokser så mye at vi har vært nødt til å stenge ned tjenesten i noen områder, forteller han.

Han synes det er synd at kundene ikke får lagt inn bestillingene de ønsker, men ønsker å åpne opp så snart det lar seg gjøre. Det er i Oslo, Asker, Bærum, Ski og Drøbak hvor Morgenlevering har stengt for bestillinger nå, ifølge Liland.

«Vi har nådd maks antall pakker vi klarer å levere ut på én dag til fredag, og har derfor måtte stenge for bestillinger til disse områdene», informerer de om i appen sin torsdag.

Vanligvis kan du også bestille opptil ti dager i forveien, men dette har de stengt for nå fram til fredag kveld.

Bestiller for andre

- Vi tar foreløpig utgangspunkt i åpne for bestillinger så raskt som mulig. Vi ønsker selvfølgelig at flest mulig skal få lagt inn sine bestillinger før jul, sier Liland.

Han forteller at mange ønsker å bestille frokost til mer enn bare seg selv.

- Det er tydelig at Morgenlevering er et produkt det er veldig stor etterspørsel etter, både for å glede andre og for å glede seg selv. Det synes vi er svært gledelig, sier han.

Selskapet har hatt en stor vekst gjennom hele 2020, og det er daglig leder fornøyd med.

- Det er en utrolig utvikling, og veldig spennende å være med på dette her. Nå skal vi jobbe alt vi kan for å ta stegene videre, sier Liland.

