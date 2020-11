Leveringsproblemer for Ikea: - Veldig utfordrende

Ikea Norge leverer et kjemperesultat for 2020, men koronapandemien skaper leveranseproblemer.

- I mars ble folks liv snudd på hodet, men heldigvis for oss økte interessen for hus og hjem, og interessen for Ikea økte også. Vi satte i andre halvår opp farten for å utvikle nye digitale løsninger, samtidig som hovedprioriteten var sikkerheten for våre kunder og ansatte.



Ikea har avvikende regnskapsår, og 2020-tallene ble avsluttet 31. august. Ikea Norge økte inntektene fra 8,31 millioner i 2019 til 8,75 millioner i 2020.

- Heltene i år er våre medarbeidere som var åpne for å endre seg og være løsningsorienterte. Vi har i tillegg samarbeidet godt med lokale og nasjonale myndigheter, sier Ikea Norge-sjef Clare Rodgers til Nettavisen Økonomi. Hun skryter også av samarbeidet med fagforeningene i perioden.

Driftsresultatet i perioden nesten tredoblet seg til 445 millioner kroner, mens resultatet før skatt gikk opp fra 165 millioner kroner til 476 millioner, nesten en tredobling.

Økte kostnader

- Hvordan har koronapandemien påvirket resultatene?

- Vi gjorde bra før pandemien traff oss, og økt omsetning innenfor hjem- og livsstilssegmentet gjør at vi kan levere et bedre resultat. Samtidig har pandemien bidratt til økte kostnader for organisasjonen, sier Rodgers.

Ikea gjorde det bedre enn ventet i året som gikk, og dermed utbetales også bonus til alle medarbeiderne som oppfyller kravene i bonusordningen. I det foregående året fikk de ansatte hele 40.000 kroner i bonus.

Bonusen varierer, avhengig av grunnlønn, men alle medarbeiderne som oppfyller kravene i ordningen fikk i snitt 114 prosent av lønn i bonus, altså litt mer enn en månedslønn.

Oppussingsår

Koronaåret 2020 er et oppussingsår, ikke bare i Norge, men i mange land. Det gir til dels lange leveringstider for møbelbransjen.

- Har dere nå leveringsproblemer for noen varer som følge av at «alle» skal pusse opp?

- Ja, og det er noen grunner til det. Pandemien har økt interessen over hele verden for hjem og livsstil, og det har skapt utfordringer for leverandørene. Noen av leverandørene har måttet stenge under pandemien, og innenfor enkelte produkter har det vært veldig utfordrende for å møte behovene.

- Men samtidig har godt partnerskap gått hånd i hånd for å bedre tilgjengeligheten. I løpet av disse månedene har vi vært veldig oppmerksomme på hva er som er tilgjengelig og ikke og å finne løsninger for kundene ut fra hva vi har. Våre medarbeidere er trent til dette.

Kjøkkenutfordringer

- Er det spesielle produktområder som skiller seg ut?

- Det gjelder deler av produktspekteret på tvers av det vi selger, men innenfor kjøkken håper vi på raskere leveringer, selv om vi skal finne en løsning uansett. Og det er fortsatt mulig å kjøpe et kjøkken i dag og installere det i morgen, svarer Ikea-sjefen.

I alt hadde varehusene 10 millioner besøk i foregående regnskapsår, mens Ikea.no hadde over 50 millioner besøk. Det er opp fra 44 millioner i foregående regnskapsår.

- Tror du pandemien vil påvirke kundeatferden varig?

- Absolutt, før krisen var det noen segmenter som handlet på nettet, men nå ser vi også at eldre kundegrupper handler med online. De ville kanskje ikke ha valgt det hvis det ikke hadde vært for pandemien. Selv handler jeg mer via nettet enn jeg gjorde tidligere.

- Vi ser også at de eksisterende nettkundene kjøper mer via nettet enn de gjorde for ett år siden, sier Rodgers.

15 prosent

I årsberetningen skriver Ikea at 2020 har så langt vært et år utenom det vanlige. Før koronapandemien brøt ut. Koronapandemien har bidratt til økt netthandel og raskere innføring av nye digitale løsninger.

Snaue 15 prosent av omsetningen til Ikea Norge kommer i dag fra netthandel, men Rodgers sier de har ikke noe spesifikt mål for denne andelen. Det viktigste er å skape en helhetlig handleopplevelse som gjør at kundene selv velger hvordan og når de vil handle hos Ikea.

Koronautbruddet har også gjort at Ikea følger utviklingen nærmest fra time til time, der de må se an nye restriksjoner og reguleringer, samt følge rådene fra myndighetene.

- Men våre medarbeidere er fantastiske til å følge retningslinjene. Det var en periode da vi måtte stenge alle restauranter, men vi trengte ikke å permittere noen medarbeidere. Samarbeidet med verneombud og tillitsvalgte gjorde at vi fant andre løsningesier Rodgers.

Gapet øker

Koronapandemien tærer på familieøkonomien til spesielt aleneforeldre og par med barn. Ikea mener pandemien har tydeliggjort dette ytterligere, og møbelgiganten har derfor som mål å bli rimeligere for aleneforeldre eller par med barn.

- En av tingene som bekymrer oss, er at samfunnet er blitt mindre egalitært. Gapet mellom rike og fattige øker, så mye av vår oppmerksomhet er rettet mot de med mindre lommebøker. Vi ser etter løsninger for disse gruppene, slik at vi kan investere i priskutt for unge barnefamilier der vi kan, svarer Rodgers.

Hun er også opptatt av å at de skal levere enda mer bærekraftige løsninger til hjemmene, uten at dette tar ekstra tid og kostnader.

- Vi vet at våre kunder vil føle seg vel med de kjøpene de gjør, sier Rodgers.

Hjelp til planlegging

Et satsingsområde for Ikea er å hjelpe kunden å planlegge store kjøp, noe de har konsentrert seg om under pandemien. Ikea-kundene kan nå planlegge komplekse kjøp via nettkanalene og booke en-til-en-samtale med de ansatte via nettet.

- Dette kan være samtaler om hvordan få en bedre søvn eller finne plass til sted å trene hjemme. Vi ser at kundene verdsetter disse interaktive handlingene, sier Rodgers.

- Hva tror du om de nærmeste månedene?

- Vi er åpen for hva som vil skje og kundenes aksept, men vil ikke spå for mye. Det vi er opptatt av, er å fortsette endringen av IKEA til å bli mer tilgjengelig, med rimelige produkter og ha en positiv påvirkning på folk og kloden. Vi arbeider hardt med å redusere utslippene, og vi vet at våre kundene vil føle godt med kjøpene de gjør, svarer Rodgers.

Ikea åpnet sitt første varehus i Norge i 1963 på Nesbru i Asker kommune og har i dag varehus i Oslo, Asker, Bergen, Stavanger, Trondheim, Lillesand og på Ringsaker.

I tillegg har Ikea et separat planleggingsstudio i Akersgata i Oslo sentrum. Dette studioet ble åpnet i februar 2020. Det jobber totalt rundt 3100 medarbeidere i Ikea i Norge.

