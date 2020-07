Linn Skåber håvet inn - så ble det bråstopp på grunn av korona

Linn Skåber har tjent 6 millioner kroner de to seneste årene, men i år blir det bråstopp. Det sørger koronapandemien for.

Koronakrisen har rammet underholdningsbransjen hardt, der mange artister, komikere og skuespillere virkelig har fått svi for nedstengingen av Norge. Konserter, forestillinger og revyer er avlyst.

Det gjelder også for Linn Skåber. Skuespilleren, komikeren og tekstforfatteren eier selskaper Skåber AS, der årsberetningen for 2019 nå foreligger.

Og her fremkommer det av punktet «Hendelser etter balansedagen» at selskapet i stor grad er rammet av Covid-19. I mars ble Skåber AS nødt til å kansellere alle planlagte forestillinger og turneer. Skåber er daglig leder i sitt eget selskap, og hun ble permittert.

Satser alt på banken

Heldigvis har Skåber AS god likviditet, så det er ikke fare for driften fremover. Fjorårsregnskapet viser at Skåber har kunnet le hele veien til banken de seneste årene ved å ha hele 8,1 millioner kroner innestående ved slutten av 2019. Det er opp fra 7,4 millioner året i forveien.

Pengene er derfor plassert svært så trygt, her er det ingen aksjeplasseringer eller liknende. Egenkapitalen i selskapet per 31. desember 2019 var på over 8,4 millioner kroner, altså den vurderte verdien av Linn Skåbers midler.

Resultatregnskapet for fjoråret viser at inntektene økte fra 4,4 millioner kroner i 2018 til 4,6 millioner i fjor. Driftsresultatet var opp 100.000 kroner til 3 millioner, resultatet før skatt fra snaue 3 millioner kroner til drøye 3,1 millioner.

Skåber har for de to seneste årene bevilget seg et årlig utbytte på 300.000 kroner og tok i fjor ut 676.000 kroner i lønn. Det kan hun altså glemme i år.

Koronakrisen rammet også Skåber helt privat. Da hun fylte 50 tidligere i år, hadde venner planlagt en fest med 200 deltakere. Det satte korona en effektiv stopper for. I stedet ble det ifølge VG en svært privat markering med sønnen Niels (17) og samboeren Simon Malm (47).

Mangfoldig

Linn Skåber har vært aktiv siden midten av 1990-tallet og i hovedsak hatt humoristiske roller, både på TV og på scenen. Skåber ble ferdigutdannet ved Statens Teaterhøgskole i 1997 og hadde før det gått på Westerdals reklameskole og Romerike Folkehøgskole.

Hun har i løpet av karrieren medvirket i en rekke revyer, kabareter, spillefilmer og TV-produksjoner. Skåber debuterte ved Oslo Nye Teater i 1997 og jobbet ved teateret til hun ble frilans i 2001. I perioden 1993–2001 var Skåber en del av show- og revygruppen Lompelandslaget, og hun har også skrevet tekster for andre skuespillere.

I 2006 vant hun Komiprisen for beste kvinnelige artist for sin innsats i «Utlendingen» på Centralteatret. Året etter ble Skåber tildelt Gullruten for TV-serien «Hjerte til hjerte». I perioden 2007–2013 var Skåber også fast paneldeltaker i humorserien «Nytt på nytt» på NRK.