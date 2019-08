Lise var lei av Tinder. Nå blir hennes alternative sjekketriks en realitet

Med hjelp av 2000 singelkurver, skal det bli lettere å sjekke opp folk mellom butikkhyllene.

- Dette er en genial idé. Det er helt fantastisk. Dette skal jeg aboslutt benytte meg av, sier Lise Røsvik til Nettavisen.

I sommer skrev Røsvik en mye lest kronikk hos NRK hvor hun skrev at hun var lei av Tinder og liknende sjekkeapper.

Hun mener disse appene fungerer bra hvis alt du ønsker er uforpliktende sex. Er du jakt etter kjærligheten, er de imidlertid ikke særlig bra, ifølge Røsvik.

«Hvis du er ute etter sex. Da funker de så absolutt. Da er det bare å kjøre på. Fint for dem. Men hva med oss som faktisk har lyst til å bli kjent med et menneske og nyansene som ligger i det?», skriver Røsvik blant annet.

Handlekurv

I stedet foreslo hun i kronikken å overta en idé fra Danmark, der matvarebutikken Føtex har hatt såkalte «flirtekurver» - flørtekurver- som kan brukes av folk som er single og vil treffe noen på matvarebutikken. Det synes Røsvik er en veldig god idé.

«Det beste med det er at i butikken kommer personligheten din frem. Mellom kaffe og brød. Hvem du er og hva du står for. Kjøper du økologisk? Kjøper du kjøtt? Eller er du veganer? Er du sparsom? Handlekurven din sier mye om deg», skriver hun som oppfordrer dagligvarebransjen til å gjøre det samme i Norge.

«Etabler flørtekurv! Jeg sletter Tinder, glatt, til fordel for denne geniale ideen. Jeg er sikker på at vi single kommer til å henge litt(!) lenger i matbutikken enn vanlig», skriver hun.

Troll i ord

Nå har Coop-kjeden Extra tatt henne på ordet. De lanserer i disse dager «singelkurven», en egen handlekurv som du kan gå med i butikken for å vise at du er singel.

Kjeden har allerede sendt ut fire singelkurver til hver av sine nesten 500 butikker. Det er altså nesten 2000 singelkurver som skal ut til det ganske land.

- Hvis dette blir populært, blir det selvfølgelig flere kurver også, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop til Nettavisen.

Han sier at kjeden har forståelse for at det å finne en partner er en utfordring for mange.

- Det er mange single i Norge og mange har prøvd datingsider og ønsker heller å finne kjærligheten der du ferdes. Derfor tar vi Lises utfordring. Vi er dessuten en familiebutikk og ønsker til at det dannes flere familier, sier Kristiansen.

- Er dette virkelig seriøst fra deres side?

- Ja, det er det. Dette kan sammenliknes med å ha en grønn lue på fjellet, som også kan vise at du er singel. Vi har også eksempler på folk som møtes i køen til kassa og som senere gifter seg. Vi er sikker på at det er mulig å finne kjærligheten i en Extra-butikk, sier Kristiansen.

- Hva vil du si til de som mener dette er et PR-stunt fra deres side?

- De som har kjæreste og tror dette bare er et PR-tiltak kan tenke tilbake på hvordan det var å ikke ha kjæreste. Det var ikke så greit, sier Kristiansen.

Veldig glad

Røsvik sier i hvert fall at hun er veldig glad for ideen hennes blir realitet.

- Jeg er superhappy med at de plukker opp ideen. Hvor ofte er man ikke på butikken? Dette er en mer avslappa setting for sjekkting. Det er mye bedre enn at gå på byen og hele tiden forsøke å vise seg fra sin beste side.

- Det er en grunn til at det ikke fungerer på byen og på Tinder. Det er feil premisser og feil setting og for høye forhåpninger. Jeg har mer tro på dette, sier Røsvik.

- Tror du folk vil benytte seg av det?

- Ja, jeg håper i hvert fall det. Det er artig og nytt og noe helt annet enn Tinder. Nå skal jeg snart ta med en vennegjeng og handle med singelkurver, sier Røsvik og ler.