Listhaug kobler koronasmitte til dårlig integrering

Sylvi Listhaug mener innvandrere på siden av samfunnet ikke får med seg alvoret i koronapandemien. Lishaug skaper grobunn for muslimhets, kontrer Islamsk Råd.

Over 200 personer i Sarpsborg og Fredrikstad er den seneste uken smittet av korona, opp mot 2500 har vært i karantene.

Det store koronautbruddet i de to Østfold-byene kan knyttes til markering av en muslimsk høytid. Nestleder Sylvi Listhaug i Fremskrittspartiet registrerer via lokalavisene at deltakerne kysset, klappet og klemte hverandre.

- Det sier meg at vi må sette spørsmålstegn ved om det er mange som ikke har fått med seg hva som foregår under koronapandemien og reglene vi har for smittevern. Det er viktig at alle følger spillereglene.

Uten kontakt

- Vi har utbruddet i Østfold og at miljøarbeider Bashe Musse i Oslo påpeker at mange innvandrere ikke følger smittevernreglene, gjør at man undres på hvor mange som egentlig lever i Norge uten å ha kontakt med det resten av samfunnet, sier Listhaug til Nettavisen Økonomi.

Hun spør seg om de virkelig ikke fått med seg informasjonen som har rullet og gått i månedsvis. Det neste spørsmålet som melder seg, er om de ikke har språkkunnskaper til å følge med, enda det er gitt ut ulik informasjon på ulike språk.

Nestlederen tror deltakerne ikke kan ha fått med seg vi fortsatt står midt oppe i en pandemi.

- Hvordan kan man bo i Norge uten å ha fått med seg at man ikke kysser, klapper og klemmer midt under en pandemi? Man kan stille spørsmål ved om dette er et eksempel på de integreringsproblemene vi har i Norge, spør Listhaug.

Overrasket

Hun etterlyser nå at Islamsk Råd Norge tar en større rolle for å få ut nødvendig informasjon til muslimske menigheter.

- Jeg er overrasket over at Islamsk Råd bruker tiden sin på å ville begrense ytringsfriheten i Norge, istedenfor å få ut informasjon om koronapandemien. Det er viktigere å nå ut med informasjon nå om koronapandemien enn å ville begrense ytringsfrihet.

- Islamsk Råd, som er en organisasjon som får statsstøtte, har jeg en forventning til at bruker sine kanaler til å nå frem.

- Er du ikke nå med på å stigmatisere en hel gruppe?

- Vi vet det finnes mange i Norge som kan svært dårlig norsk. Og det kan virke som om mange av disse ikke følger så godt med hva som skjer i samfunnet, men vi må nå ut til alle grupper etter dette smitteutbruddet.

Sterkt avstand

- Man får rett og slett ikke kysse og klemme på hverandre. Så registrerer jeg også at det er kommet masse hets på nettet, og det tar jeg sterkt avstand. Det er helt uakseptabelt, og det gjelder alle.

- Vi har jo problemer med studenter som heller ikke respekterer smittevernreglene og unge som arrangerer ulovlige fester?

- Fremskrittspartiet har vært tydelig når det gjelder hjemmefester, at vi heller vil ha lengre skjenketider. Vi mener at hjemmefestene ikke burde ha vært arrangert, og at løsningen er at utestedene får tilbake de ordinære skjenketidene.

- Men i dette tilfellet virker det rett og slett om at budskapet ikke er nådd ut. Vi så i Oslo i en tidlig fase av koronapandemien at det var mange som ikke fått med seg rådene som var gitt.

- Hva forventer du skjer fremover fra myndighetenes side?

- Jeg forventer at Islamsk råd og helsemyndighetene nå setter seg ned og finner en måte der informasjonen bedre når ut til disse gruppene. Det får enorme konsekvenser ved å ha så mange i karantene og så mange syke, svarer Listhaug.

I dårlig lys

Nettavisen har konfrontert Islamsk Råd med Listhaugs påstander. Informasjonsansvarlig Mustafa Mahmood i Islamsk Råd i en skriver i en e-post til Nettavisen at smitte skjer også blant ikke-muslimer. Koronaviruset rammer på tvers av samfunnsgrupper og kulturer.

- Det kan virke som om Sylvi Listhaug utelukkende er opptatt av å bruke pandemien til å sette norske muslimer i et dårlig lys. Hvis Listhaug genuint er opptatt av integrering, bør hun forstå at hennes retorikk bidrar til det motsatte av et inkluderende norsk arbeids- og samfunnsliv, skriver Mahmood.

På spørsmål fra Nettavisen om det stor uvitenhet blant muslimer om smittevernreglene, svarer Mahmood at dette blir litt som å spørre om: Er det stor uvitenhet blant menn om smittevernreglene? Eller blant folk som drar på grottefest eller avholder store hjemmefester uten å holde tilstrekkelig avstand?

SLÅR TILBAKE: Informasjonsansvarlig Mustafa Mahmood i Islamsk Råd er dypt uenig i Sylvi Listhaugs påstander. Foto: (Islamsk Råd)

Sammensatt

- Muslimer er en sammensatt gruppe, med yrker som spenner fra sjåfører til helsepersonell. Det er vanskelig å gi et generelt svar på dette spørsmålet.

Mahmood lurer på hvilket belegg Listhaug har for å påstå at smitten har spredt seg gjennom det hun omtaler som kyssing, håndkontakt og klemming. Han skriver at ut fra det Islamsk Råd kjenner, til ble smittevernreglene overholdt, men en person uten symptomer var smittebærer og derfor utilsiktet smittespreder.

- Listhaugs påstand om utstrakt fysisk kontakt, er paradoksal all den tid hun har fordømt muslimer som foretrekker å hjertehilse fremfor å håndhilse. At hun velger å bruke smitteutbruddet i Østfold til å nøre opp under negative følelser mot en minoritet, avslører dessuten hvor selektiv hennes koronabekymring er.

Mahmood kan ikke huske at Listhaug har forsøkt å sette nordmenn som drar på Spaniaferie, puber, utdrikningslag, hytte- og hjemmefester i et tilsvarende dårlig lys.

Grobunn

- Hvilken kommentar har du ellers til utbruddet i Østfold, frykter du muslimhets som følge av dette?

- Det blir i hvert fall lagt grobunn for muslimhets når Sylvi Listhaug og hennes partifeller går ut på denne måten og henger ut den muslimske befolkningen.

- Jeg minner om at smittede muslimer i Østfold er norske på lik linje med folk som har blitt smittet etter fester på Oslos vestkant. Vi håper og tror at folk flest vil vel for sine medmennesker. For at vi skal klare å bekjempe denne pandemien må vi samarbeide, ikke hetse hverandre, skriver Mahmood i e-posten.