Listhaug krever enda sterkere krisetiltak

Opposisjonen beordret i forrige uke regjeringen til å følge opp 33 koronatiltak. De er ikke lenger tilstrekkelige, mener Frp-nestleder Sylvi Listhaug.

Fredag legger regjeringen fram en ny krisepakke med tiltak for bedrifter, permitterte, studenter og andre som er hardt rammet av pandemien.

Dette inkluderer oppfølging av opposisjonens totalt 33 anmodningsvedtak fra forrige uke. Men etter nedstengning av 25 kommuner i Oslo-regionen og innføringen av grensestengningen mener Frp at flere av vedtakene allerede kan være for svake.

– Vi forventer at vedtakene blir ytterligere forsterket etter de veldig inngripende tiltakene som nå er innført, sier Listhaug til NTB.

Vurderer høyere kompensasjonen

Listhaug mener det kan bli nødvendig å gjøre kompensasjonsordningen for bedrifter enda bedre, både når det gjelder kompensasjonsgrad og varighet.

Ifølge NRK har regjeringen fulgt opp opposisjonens vedtak om å øke taket på ordningen fra 80 til 85 prosent i krisepakken som legges fram fredag. Listhaug sier Frps stortingsgruppe nå skal diskutere om taket må løftes ytterligere og om ordningen bør forlenges utover 1. juli.

Hun vil også forsterke kraftig ordningen som gir kommunene midler for å kompensere bedrifter som blir sterkt rammet og sier det blir viktig å styrke og målrette tiltak i områdene som er kraftigst berørt fremover.

Listhaug sier det trolig også er behov for økte midler i forbindelse med at grensene stenges natt til fredag.

– Det som er det viktigste, er å få på plass ordninger som kan skrus av og på, istedenfor å hele tiden halse etter når man gjør veldig inngripende tiltak, slik vi har sett fram til nå. Dessuten må vi fange opp urettferdige utslag av ordningene, som at man får mer i støtte hvis man leier enn hvis man eier driftsmidler og driftsbygninger, sier Listhaug.

Nok oljepenger

Listhaug sier det nå er krise for mange bedrifter og ansatte som blir permitterte i de nedstengte kommunene på Østlandet. Mange av bedriftene har allerede tært på egenkapitalen og levd på sparebluss over lang tid, sier hun.

– Det er viktig at fellesskapet stiller opp så lenge man innfører veldig restriktive tiltak sier Listhaug.

Hun mener det ikke bør stå på pengene og peker på torsdagens nyhet om at oljefondet har lagt på seg tusen milliarder kroner og økt med over 10 prosent det siste året.

– Det er helt fenomenalt og viser at det ikke er et argument at vi må sitte og snu på krona. Vi skal ikke ødsle, men vi har råd i Norge til å stille opp skikkelig for bedrifter og folk i denne krisen, sier hun.

