Livet etter korona blir færre flyavganger og dyrere flybilletter for folk flest

Norwegian nærmer seg bakken og SAS sparker 5.000 ansatte. Velkommen til reiselivet post korona.

Når flyene står på bakken og ingen kan reise, så strømmer kontantene ut av kassen for flyselskapene over hele verden.

Norwegian slåss med ryggen mot veggen, og også SAS må bruke slaktekniven på organisasjonen: 5.000 ansatte skal bort, 1.300 av dem i Norge.

Hva som blir utfallet for eierne og långiverne er foreløpig uklart, bortsett fra at det blir dyrt. Det er lettere å se konsekvensene for folk flest: Når koronavirusets herjinger er over, vil flytilbudet fra Norge bli dårligere og flybillettene dyrere.

Korona er en økonomisk pest for flyselskaper over hele verden. På Wall Street ligger flyaksjene i stabilt sideleie etter kursfall på 60-70 prosent siden årsskiftet. Stolte navn som Delta, United og American Airlines har vært blodige for aksjonærene.

På den annen side: Før korona reiste vi mer og mer. Klimabekymringer la ingen demper på veksten hos Avinor, og fremveksten av billigselskaper gjorde det mulig for Hvermansen å reise jorden rundt.

Flyene er der, så industrien har kapasitet til å bygge opp rutenettet igjen. Dessuten kan masseoppsigelser være redskapet som gjør de gamle fullserviceselskapene mer konkurransedyktig i forhold til lavprisselskapene.

De store amerikanske selskapene bunnet ut i uken etter at Norge lukket ned økonomien i midten av mars, og aksjekursene har siden gått sidelengs. Et selskap som JetBlue Airways (som skulle samarbeide med Norwegian) har fortsatt en markedsverdi på 2,2 milliarder dollar - American Airlines ville kostet 4,3 milliarder dollar hvis du fikk kjøpt selskapet til børsverdien.

I Norge handler finansdiskusjonen om Norwegian vil overleve eller ikke, og om konvertering av gjeld til aksjer vanner ut dagens aksjonærer så de taper alt eller nesten alt. Kursen har falt 87 prosent siden nyttår, og det store håpet er at selskapet får på plass finansiering slik at det kan få 2,7 milliarder i støtte fra staten.

Jeg tror på tre tunge drivere som vil gjøre flytilbudet dårligere og dyrere:

Norske flypassasjerer har opplevd forskjellen på å ha SAS som monopolist og flere konkurrerende selskaper. Etter alt å dømme blir det mindre konkurranse og dermed høyere priser innenlands.

Flytilbudet til utlandet har vært drevet av reiselyst og enorm økning i flytilbudet med nye langdistanseruter og storsatsinger fra selskaper som Qatar, Emirates og Norwegian. Det vil kjølne.

Erfaringene med digitale møter og en ny økonomisk hverdag i bedriftene vil senke etterspørselen etter forretningsreiser. Da forsvinner også en del av kundene som betaler best.

Frykt for klimagassutslipp og menneskeforsterkede klimaforandringer taler også for mindre flytrafikk, men jeg er usikker på hvor sterk den er i forhold til lysten på å reise og finne opplevelser.



Konklusjonen er at mange trender peker i samme retning, at det går mot lavere etterspørsel, færre ruter og mindre konkurranse mellom flyselskapene. Resultatet blir både et dårligere tilbud og høyere priser for norske flypassasjerer.

PS! Hva tror du? Vil du fly like mye som før, eller vil du senke reiseaktiviteten? Og hva vil skje med flyprisene og flytilbudet? Skriv et leserbrev!