Lønnsomt å pugge bompengeleksa før 1. juni

Samtidig som protestene øker mot bompenger i resten av landet, er det like før Oslos nye 50 passeringspunkter åpner. Kjører du smart, er det penger å spare.

Neste helg, nærmere bestemt lørdag 1. juni, blir det til sammen 83 bomstasjoner i og på grensen inn til Oslo, fordelt på tre bomringer. Den innerste består av 38 helt nye stasjoner. De fleste av dem ligger langs veien vi kjenner som Ring 2, med armer som går ut til Grefsen og Trosterud.

Den neste ringen, som kalles Osloringen, er de 22 bomstasjonene vi allerede har hatt i mange år.

Bygrensen ligger aller ytterst med 23 bomstasjoner på eller i nærheten av grensen mellom Oslo og Follo og Romerike, i tillegg til de eksisterende mellom Bærum og Oslo, opplyser Statens vegvesen.

Mye å spare

Det er mye å sette seg inn i for bilistene. Et sinnrikt system av rabatter som endres med og uten autopassbrikke, i eller utenfor rushtid, timesoner og månedstak. Men det lønner seg å lese leksa. Det er store penger å spare hvis du kjører «smart».

– Bor du på Rosenhoff og kjører bensinbil med Autopass-avtale og bringer og henter i barnehagen i Hasleveien, vil det koste 27,20 kroner dagen fra 1. juni. Uten brikke koster det 68 kroner tur/retur, ifølge Fjellinjen-sjef Anne-Karin Sogn.

En egen kalkulator skal gjøre det enklere å regne ut hvor mye det koster å kjøre fra A til B.

I de to innerste ringene må du betale både for å kjøre ut og inn, mens bomstasjonene på den ytterste ringen bare krever betaling for å kjøre inn.

Nytt i dette som er trinn 2 av Oslopakke 3, er at elbiler under 3,5 tonn må begynne å betale. I trinn 3, som innføres neste år, er det lagt opp til en «moderat økning» for elbilene, men fortsatt fritak for varebiler som går på strøm.

Flere bussavganger

Samtidig med at det blir dyrere å kjøre bil, skal kollektivtilbudet styrkes. I mars ble det satt opp flere busser til og fra Follo, og fra denne uka vil det samme skje med Romerike. Også internt i Oslo kommer det rundt 50 nye busser og flere bussavganger.

Håpet er at trenden fra i fjor fortsetter, nemlig at stadig flere i Oslo og Akershus velger offentlig transport fremfor bilen. I 2018 økte kollektivtrafikken med 4,2 prosent, viser tall fra Ruter.

Ifølge Ruter har biltrafikken gjennom bomringen gått ned med nesten 5 prosent i samme periode.

(©NTB)