LO med lovforslag som nekter bedrifter å røre ansattes feriepenger

LO har sendt et lovforslag til regjeringen som skal sikre at folks feriepenger skal skilles fra bedriftenes økonomi.

– Dette er rett og slett tragisk for dem som venter på feriepenger for å bruke dem på ferie for seg og sine. Så har bedriften brukt pengene på driften i stedet, og de står på bar bakke, sier første nestleder i LO Peggy Hessen Følsvik til nettstedet.

Ifølge forslaget skal det opprettes en særskilt bankkonto for feriepenger som det gjøres med skattetrekk, skriver FriFagbevegelse.

I en undersøkelse besvart av 4.088 NHO-medlemsbidrifter svarer 11 prosent at de ikke kan overholde feriepengeforpliktelsen overfor de ansatte, mens ytterligere 13 prosent er usikre på om de kan betale feriepenger til sine ansatte i juni.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mener det er «grunn til å vurdere om det bør iverksettes tiltak som sikrer at opptjente feriepenger tilfaller arbeidstakerne», heter det i hans svar på et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Rigmor Aasrud (Ap).

– Feriepenger er utsatt lønn og tilhører de ansatte. Feriegodtgjøring er opptjent gjennom arbeidstakernes forutgående arbeid, og det er naturligvis avgjørende viktig at disse pengene faktisk utbetales til arbeidstakerne, skriver han videre i svaret.

