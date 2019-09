LO, NHO, Ringnes, Coop og Tine Transport saksøker Oslo kommune

I stevningen av Oslo kommune, som ble levert 01.09.19, hevdes det at vareleveringsforholdene fortrenges av alt fra utekontor til sterkt reduserte leveringstider. Illustrasjonsfoto: Et av utekontorene i Oslo sentrum. Vareleverandørene mener at kommunen «utvilsomt er erstatningsansvarlig». Foto: (Nettavisen)