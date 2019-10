Lobby-luringene i Fremskrittspartiet

Har du mistet tilliten til politikere? Fortvil ikke, noen ganger forteller de helt åpent om hvordan de lobber og lurer og hyrer inn gamle kjenninger for å få det som de vil.

Et lite lærestykke kan være den brennaktuelle striden om Politiskolen.

Som kjent har justisminister Jøran Kallmyr (Frp) nettopp gått inn for å kutte et stort antall politistudenter i Oslo - ikke i Stavern, som fagfolkene ville.

Hvorfor det?

Tja, det er ikke så lett å få øye på. Det er lettere å se de underlige paradoksene i denne saken:

For det første: At lov- og ordenpartiet Fremskrittspartiet går i spissen for å kutte i utdanningen av politistudenter, er kanskje ikke helt som ventet. Men det er ikke det denne kommentaren skal handle om.

For det andre: At distrikts- og desentraliseringspartiet Senterpartiet plutselig er mot at kuttene skal tas i Oslo, er heller ikke helt vanlig. Men kommentaren skal ikke handle om det heller.

Derimot skal den handle om en åpenhjertig uttalelse fra ordførerkandidat Per Manvik (Frp) i Larvik, som plutselig kan gi et blaff av innsikt i hvordan slike prosesser av og til foregår.

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) besøkte nemlig Stavern (i Larvik kommune) allerede i valgkampen, og lot det glade budskap lekke ut. Dermed kunne Manvik juble:

– Å beholde Politihøgskolen er noe vi har hatt tverrpolitisk enighet om i Larvik, og det er blitt utøvd et ganske stort press innover mot dem som tar beslutningene. Og så skal jeg ikke legge skjul på at vi i Frp har kunnet presse på litt ekstra, i og med at justisministeren kommer fra vårt eget parti, sa Manvik ifølge referatet i Politiforum 6. september.

Og hvordan klarte så Larvik kommune å «presse på litt ekstra» innover mot dem som tar beslutningene?

Jo, ved å hyre inn tidligere justisminister Anders Anundsen (Frp).

Han måtte som kjent gå av i 2016, men har aldeles ikke glemt gamle kunster. Dermed sto han klar til tjeneste - for å drive lobbyvirksomhet innover mot partikamerat Jøran Kallmyr og tidligere underordnede i Justisdepartementet.

Hvor mye av skattebetalernes penger som gikk med til betale ham, er ukjent, men ifølge Østlands-Posten har Anundsen jobbet som konsulent for Larvik kommune i to måneder, først og fremst i forbindelse med Politiskolen.

Tidligere justisminister Anders Anundsen huskes kanskje best for innsatsen i sin egen skrytevideo fra departementet.

At han lykkes så godt, kan kanskje antyde at Anundsen er dyktigere som lobbyist enn som justisminister.

Det kan også godt hende at både statsminister Erna Solberg (H) og ledelsen i Fremskrittspartiet synes det er helt greit at lokale Frp-politikere skryter av at tidligere Frp-politikere blir hyret inn for å påvirke sentrale Frp-politikere og tidligere ansatte i departementet.

Fra før vet vi jo at daværende First House-konsulent Sylvi Listhaug (Frp) ble hyret inn for å drive lobbying mot Fremskrittspartiet samtidig som hun satt i sentralstyret for det samme partiet.

Men vi vet at både styret og ledelsen på Politiskolen ikke synes det er greit. Det gjør heller ikke Politidirektoratet, som gikk inn for å bygge ned den midlertidige avdelingen i Stavern.

Da gjenstår bare velgerne, om de synes det er greit at politikere og tidligere politikere betaler hverandre for å påvirke hverandre - med velgernes penger.

Her har jeg et lite tips:

Om Fremskrittspartiet lurer på hva som gikk galt ved valget, kan det muligens ha noe med om politikerne deres framstår som representanter for "folk flest".

Eller om de framstår som noe annet.