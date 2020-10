«Lockdown» førte til krise for Ole Bjarnes bensinstasjoner. Én ting reddet ham

Begrenset grensehandel har gitt positive ringvirkninger langt inn på norsk side av svenskegrensen.

I midten av mars var Ole Bjarne Strømmen bekymret. Han driver tre Shell-stasjoner, hvorav én er i Lier og to er i Drammen, og kunne se at pengene fosset ut.

I de tre ukene etter at Norge stengte ned i midten av mars, var det nesten ingen lyspunkter å skimte for bensinstasjon-sjefen.

- Det var en kritisk situasjon for økonomien vår, sier han til Nettavisen.

Risikerte arbeidsplasser

Den store kundemassen uteble, og tallene skilte seg veldig fra normalen.

- Det var så ille at at vi tapte cirka 10.000 kroner om dagen, forteller han.

Om omsetningen i disse ukene hadde fortsatt utover året, ville det vært problematisk å komme gjennom 2020 med hodet over vannet.

Strømmen skjønte at hvis utviklingen fortsatte i samme retning som de tre ukene etter nedstengningen, ville det kunne gi store konsekvenser.

- Det kunne gått utover arbeidsplasser etter hvert, og vi kunne også blitt nødt til å redusere åpningstidene, sier han.

Fra midten av mars og fram til påsken, var reduserte åpningstider også ett av grepene han måtte gjøre for kostnadsbesparelser.

- To av bensinstasjonene har døgnåpent, men vi måtte holde nattestengt den perioden, forteller han.

Les også: Mann fra Sandefjord fikk 15.000 kroner i bot etter harryhandel

Fra bråstopp til full guffe

Men plutselig skjedde det noe. Kundene begynte å komme tilbake, og Strømmen kunne se at salget steg.

Allerede rundt påsketider kunne han se at tallene så litt lysere ut. Fra mai, to måneder etter at at Norge stengte, så han en virkelig oppgang.

- I juni gikk omsetningen virkelig opp. Da ble det også tydelig at mye av årsaken til at vi fikk så god omsetning var fordi svenskegrensen var «stengt», forklarer han.

Strømmen forteller at de ser stor vekst i omsetningen av tobakk, kioskvarer og brus i mai-august i år sammenlignet med samme periode i fjor.

- Det var drøyt 50 prosent vekst i tobakksalget totalt sett. I en to-ukers periode i juni hadde vi også en vekst på cirka 100 prosent, sier han.

Les også: Nå kan lettbrus bli billigere: - Drømmen er å halvere prisen

Kiosksalget, som vil si alt av godteri, hadde en samlet vekst på 20 prosent i mai-august, mens brussalget en økning på 12,5 prosent.

- Jeg ble veldig overrasket. Jeg hadde aldri innbilt meg at nedgangen i svenskehandel og taxfree-handel skulle ha så stor betydning for oss.

Ifølge Google Maps ligger Drammen 14,9 mil fra Strömstad og 12,3 mil fra Töckfors, to steder hvor mange nordmenn strømmer til for å handle billig brus, alkohol og smågodt.

Redder arbeidsplassene

Økningen i salget av typiske «svenskevarer» gjør at Strømmen klarer å trygge arbeidsplassene på alle de tre bensinstasjonene han driver.

- Nå klarer vi å komme gjennom 2020 med ganske normal omsetning, sier han.

Effekten begrenset grensehandel har hatt for dem, har gjort at han stiller spørsmål ved hvor mange arbeidsplasser og avgiftskroner vi faktisk taper til Sverige normalt sett.

Les også: Löfven bekymret for grensehandelen



Det mener også Iman Winkelman, leder for Virke Servicehandel, er viktig å tenke på.

- For oss er det viktig å vise hvor god påvirkning redusert grensehandel har hatt for Ole Bjarne og flere andre i kiosk- og bensinstasjonnæringen, sier han.

- Vårt klare budskap til regjeringen er å redusere avgiftene på tobakk, sjokolade og andre sukkerholdige kioskvarer. Det kan bidra til flere norske arbeidsplasser og mer verdiskapning for Norge, sier Winkelman.

Les også: Grensehandelen stupte med 99 prosent

Ole Bjarne Strømmen forventer at ting går tilbake til normalen hva gjelder omsetning av bensinstasjonene når samfunnet åpner opp mer igjen og covid-19-situasjonen er mer stabil.

- Til tross for at det påvirket omsetningen vår, er er jeg stolt over grepene regjeringen gjorde da det så som mørkest ut i mars. De gjorde viktige og riktige grep, sier han.