Lokal bedrift med bønn til regjeringen: – Blir danket ut av utenlandske konkurrenter som ikke betaler formuesskatt

- Det er vanskelig når kassen er skrapt fra før.

VARHAUG (Nettavisen Økonomi:) Hans Kristian Aasland (51) leder bedriften Jærentreprenør.

Entreprenøren er frustrert over at formuesskatt-debatten ofte dreier seg om de superrike, og at små bedrifter som Jærentreprenøren forsvinner i mylderet. Bedriften har 110 ansatte, men kan sysselsette opptil 600 når de skal utføre oppdrag som å bygge sykkelsti, bussvei eller skole.

– Vi blir danket ut av utenlandske konkurrenter som ikke betaler formuesskatt. Vi står ikke på samme startstrek i denne konkurransen, sier Aasland.

Se videointervju øverst: Lokal bedrift med klar beskjed om om formuesskatt: – Taper konkurransen

Til tross for tøffe tider i bransjen, må Jærentreprenør betale skatt på formuen, regnet ut fra verdien av maskiner og lager. Flere i bransjen har knapt penger i banken, men må likevel ta utbytte eller bruke av egne penger for å betale formueskatt. Det må imidlertid ikke bedrifter som er eid av utenlandske eiere.

Aasland er klar på at lokale bedrifter som Jærentreprenør betaler skatt med glede, men at det i dårlige tider er tøft å skulle måtte ta utbytte for å betale formuesskatt i stedet for å sikre arbeidsplasser og investere i teknologi som kan hjelpe bedriften til å vinne nye oppdrag.

– Det er vanskelig når kassen er skrapt fra før. Hadde det for eksempel vært en idé at vi kunne fått en rabatt når vi ikke tjener penger?

KRITISK: Jærentreprenør-sjef Hans Kristian Aasland mener det er urettferdig at hans bedrift må betale formuesskatt mens utenlandseide bedrifter han konkurrerer med slipper. Foto: Magnus Ekeli Mullis

Heftig debatt

Debatten om formuesskatten tok igjen fyr da en ekspertrapport fra Frischsenteret hevdet at skatten førte til at flere fikk jobb, ikke færre.

Les også:Vær skeptisk når politikerne bruker forskning for å «bevise» at de har rett

Konklusjonen høstet stor applaus hos venstresiden i norsk politikk: Arbeiderpartiets Hadia Tajik mente Høyre ble avkledd av en rapport de selv hadde bestilt. Finansminister Jan Tore Sanner (H) avfeide imidlertid rapporten og svarte med å kutte i formuesskatten i forslag til statsbudsjett. Rabatten på verdien av såkalt «arbeidende kapital» vil bli økt fra 35 til 45 prosent dersom regjeringen får det som de vil.

Næringsminister Iselin Nybø (V) kan ikke gi noen videre lovnader til Jærentreprenøren, men sier at hun hører hva Aasland og andre bedriftsledere i Norge sier.

– Jeg har stor forståelse for at bedrifter som er i konkurranse er opptatt av like vilkår og at de skal starte på samme startstrek. Vi får også tilbakemeldinger fra denne bedriften om at det regjeringen gjør, at vi reduserer skatten på arbeidende kapital, betyr mye for dem og at det er veien å gå, sier Nybø.

Les også: Fri fantasi og politiske drømmerier at økt formuesskatt skaper flere arbeidsplasser

Les også: Forskerne slår tilbake: Tabloid og forenklet fremstilling om formuesskatt

LYTTER: Næringsminister Iselin Nybø besøkte Varhaug-bedriften Jærentreprenør for å høre deres perspektiv på debatten om formuesskatt. Foto: Magnus Ekeli Mullis

Næringsministeren mener at frontene i debatten om formuesskatten har blitt så steile at små bedriftsledere føler seg fremmedgjort og ikke kommer orde.

– Dette er eiere som er opptatte av lokalmiljøet sitt og av å skape verdier til det beste for bedriften sin. De synes at formuesskatten er frustrerende fordi de må ta ut penger for å betale den. Og jeg tror ikke de kjenner seg igjen i den teoretiske debatten som skjer i Oslo. De er opptatte av å gjøre en god jobb og å levere tilbake til lokalsamfunnet sitt, sier Nybø.

NHO Rogaland-sjef Tone Grindland mener det må bli slutt på at lokale bedrifter straffes for å være eid av nordmenn.

– Et samlet næringsliv har som en av sine øverste prioriteringer å få fjernet nettopp formuesskatten på arbeidende kapital. Dette er en særskatt på norske eiere, som utenlandske ikke har, sier Grindland.

Les mer: Politikere langer ut mot Bjørn Dæhlie: Smålig og ikke bevisst rollen

Forskerne sliter med å finne effekten på bedriftene

Regjeringen ønsker å kutte formuesskatten slik at private bedrifter kan beholde kapital og bruke dem til å bevare arbeidsplasser. Rapporten fra Frischsenteret kommer imidlertid til den motsatte konklusjonen - nemlig at bedriftene ved hjelp av formuesskatten investerer mer i de ansatte og mindre på maskiner for å fritas skatten.

Frischsenterets utredning er imidlertid ikke fagfellevurdert av andre eksperter ennå, og flere økonomer har reagert på metodene.

Forskere fra BI undersøkte også nylig hvordan formuesskatten virker på familieeide bedrifter: BI-forskerne fant at bedriftene fikk mindre å rutte med fordi de måtte ta ut utbytte for å betale formuesskatt, og at lønnsomheten og salgsveksten falt.

Samtidig klarte ikke BI-forskerne å bevise at formuesskatten hadde noen effekt på sysselsettingen.