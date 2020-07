Louis Vuitton fikk et overskudd på over 43 millioner i Norge

Det lønner seg å selge lukusvesker i Norge.

Den franske luksusforhandleren Louis Vuitton solgte produkter for 188 millioner kroner i Norge i fjor. Det ga et overskudd på 43,6 millioner kroner, det melder Finansavisen.

Fjoråret var et godt år for lukusforhandleren Louis Vuitton i Norge. Selskapet selger blant annet de kjente veskene sine, som år etter år finnes høyt oppe blant de mest brukte søkeordene på Finn.no.

Kjøpeglade nordmenn og turister bidro til at den franske gigantens overskudd.

Direktør for mote og fritid i Virke, Bror William Stende trekker frem turisme som en av grunnene til at det gikk så bra i fjor.

– Omsetningsøkningen til Louis Vuitton viser at vi nordmenn har god råd og at turistene er viktige for luksusbransjen. Tilstrømmingen av turister til Norge var bra i 2019, sier Stende til avisen.

