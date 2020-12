Ludo Store forsvant over natten: Nå får Idar Vollvik slakt av omdømmeekspert

– Love Norway? Da tenker jeg mer på en nettside for reise eller sexleketøy, sier omdømme-ekspert.

1. september ble Idar Vollvik pågrepet av politiet på vei til jobb. Forretningsmannen ble siktet for ompakking og feilmerking av munnbind som ble solgt via Ludo Store.

Vollvik beklaget feilen i en pressemelding, som nå har blitt slettet fra tidligere Ludo Stores sider.

Nå har nemlig Vollviks Ludo Store byttet navn til Love Norway, som fremstår som en helt annen nettbutikk - men som selger mange av de samme produktene. Du kan fortsatt kjøpe en rekke typer munnbind, og én type omtales som «virusdrepende».

Når Nettavisen Økonomi tar kontakt om det nye navnet, innrømmer Vollvik at politi-etterforskningen og medieomtalen ble belastende for Ludo Store.

– Det ble brått stille etter munnbind-saken, sier Vollvik.

– Navneskiftet har løftet salget

Det har ikke manglet dramatikk i høsten til Vollvik og Ludo Store. Etter å ha overnattet i arresten til politihuset i Bergen 1. september og fått forbud mot å selge munnbind av Legemiddelverket, ble Vollviks virksomhet rasert på noen få timer.

14 dager etter arrestasjonen, kom resultatene av munnbind-testene fra Legemiddelverket og FFI. Disse viste at munnbindene til Vollvik var langt bedre enn fryktet, og noen dager senere kunne seriegründeren igjen begynne å selge munnbind.

– Ludo Store skulle være et kjøpesenter for alt mulig, og vi importerte mye fra Kina. Opp gjennom årene har vi løftet oss både med hensyn til kvalitet og profil, og vi selger stadig flere merkevarer. Derfor har vi byttet navn, sier Vollvik til Nettavisen.

– Men er det ikke forvirrende og urettferdig mot forbrukerne at dere bytter navn etter en slik sak?

– Egentlig ikke. Vi har ikke mottatt noen klager, og har sendt ut kundebrev. I tillegg har vi opplyst på Love Norways sider at vi har byttet navn fra Ludo Store. Vi har sagt ifra, sier Vollvik.

– Hvorfor «Love Norway»?

– Det er et navn vi søkte om godkjenning til for to år siden. Det ligger ikke noe spesielt bak navnet, og det var noe vi tenkte at ville være et bra navn.

– Selger dere flere ting nå enn under Ludo Store?

–Ja, helt klart. Vi har gjort nettbutikken finere, og har gjort oss ordentlig flid med bildebruk og estetikk. Det er klart at munnbind-saken gikk på omdømmet løs. Det ble mye negativ oppmerksomhet da folk trodde at munnbindene var dårlige, sier Vollvik.

Ekspert: – Kan se ut som at han forsøker å skjule hvem som står bak

Peggy Simcic Brønn, professor emerita ved Handelshøyskolen BI, bryter ut i latter når Nettavisen Økonomi forteller om navnebyttet.

– Love Norway? Da tenker jeg mer på en nettside for reise eller sexleketøy, sier omdømme-eksperten.

Hun mener forbrukerne vil finne ut at det er Vollvik, som gjennom årene har blitt begjært konkurs flere ganger og har slitt med omdømmet, som står bak nettbutikken.

– Hvordan skal vi ta ham seriøst etter munnbind-saken? Som en snakkis kan dette fungere, men ikke som en forretningsplan. Jeg tror at han kan gjøre det bra på kort sikt, men at folk etter hvert vil begynne å stille spørsmål, sier Brønn og fortsetter:

– Han er en type som folk elsker og hater. Det virker som om strategien hans er «all pr er god pr». Det er ikke en forretningsstrategi som jeg vil anbefale noen. Folk har ikke mye tillit til ham.

– Men navnet til Vollvik står jo ikke nevnt noe sted på Love Norway?

– Nettbutikken må jo skifte navn etter en slik krise, selvfølgelig. Men han står fortsatt bak dette. Det kan jo virke som at han forsøker å skjule hvem som står bak når navnet ikke er nevnt noe sted, sier Brønn.

NHH-professor Magne Supphellen tror også at Vollviks grep kan være smart på kort sikt.

– Det er klart at hvis premisset er at han har mistet kunder på grunn av munnbind-saken, så kan den nye nettsiden skremme vekk færre. Men folk vil jo kunne finne ut hvem som står bak uansett, spesielt når det blir skriverier om dette, sier Supphellen.

Markedsføringseksperten tror omtale og oppmerksomhet vil gjøre at det negative omdømmet til Ludo Store vil fortsette å hefte ved Love Norway dersom det fremgår at Vollvik står bak.

– Han kunne nok funnet et navn som harmonerer bedre med hva han faktisk selger. Det kan virke som at dette er en side folk oppsøker på grunn av enkeltprodukter som Vollvik har fått en god avtale på. Men i den grad folk har holdt seg unna på grunn av skepsis tidligere, kan nok navne-endringen gi en viss positiv effekt, sier Supphellen.

