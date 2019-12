Luftambulansekrisen: Helse nord har satt krisestab - og SV truer med mistillitsforslag mot Høie

Helse nord sier situasjonen i luftambulansen er bekymringsfull. SV truer med å fremme mistillit mot Bent Høie.

Administrerende direktør Lars Vorland i Helse nord fortalte at Helse nord har satt krisestab på ubestemt tid. Det sa han på en pressekonferanse mandag.

–Vi hadde kriseberedskap nå i morges, og vil ha det så lenge det er nødvendig, sier han.

Mandag er fortsatt fire av elleve ambulansefly ute av beredskap.

Operatøren Babcock har også satt inn to ekstra ambulansefly fra Sverige – et i Alta og et i Kirkenes. Det ene kan imidlertid kun lande på langbane.

– Situasjonen er bekymringsfull

At Helse nord har satt kriseberedskap betyr at ledelsen, sammen med Luftambulansetjenesten, diskuterer hva som har skjedd det foregående døgn, samt planlegger fremover, forklarer han, og legger til at det ikke er ofte at det blir satt krisestab.

– Situasjonen er bekymringsfull. Det mest utfordrende er usikkerheten både vi og befolkningen føler fordi vi ikke vet hvor lenge dette vil vare. Vi trenger derfor tiltak for å styrke beredskapen både på kort og lang sikt, forteller han.

Vorland understreker at hele Nord-Norge er avhengige av luftambulansen – spesielt Finnmark som trenger beredskap for kortbane.

Mistillitsforslag

I løpet av de neste dagene må helseminister Bent Høie (H) rydde opp i luftambulansesaken, mener SV. Ellers kan de fremme et mistillitsforslag mot Høie.

– Alvoret er så stort nå at vi har kommet til et punkt der nok er nok, sier Torgeir Knag Fylkesnes, stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti (SV) fra Troms, til VG.

SV har ikke diskutert det eventuelle forslaget med de andre partiene på Stortinget.

– Helseministeren har til nå vist liten vilje til å se alvoret i situasjonen. Han nekter fortsatt for at det er en krise vi er i, selv om Helse nord selv har satt inn en krisestab, sier Knag Fylkesnes.

Overfor Dagbladet beklager Høie hele situasjonen.

– Det er veldig beklagelig at vi igjen har kommet i denne alvorlige situasjonen, og jeg forstår veldig godt frustrasjonen som er i Nord-Norge, sier Høie til Dagbladet.

– Jeg beklager at dette har skjedd, understreker han.

– Åpenbart at alternativ transport tar lengre tid

I løpet av ett døgn har Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø loggført åtte uønskede hendelser som følge av at det for tiden mangler ambulansefly.

På pressekonferansen sier fagdirektør Geir Tollåli i Helse nord at de ble gjort kjent med hendelsene søndag, og at de nå går igjennom hvert enkelt tilfelle for å se hva som har skjedd og hvordan oppdraget har blitt utført.

– Det er åpenbart at alternative løsninger for å få fram ambulansetransport har medført lengre tid før pasienter har kommet på sykehus. Det er fortsatt usikkert om dette har hatt noen medisinsk konsekvens, sier Tollåli.

Helse nord har oppfordret alle sykehusene under dem til å melde fra om de opplever uønskede hendelser, slik at de kan se om det er noe de kan korrigere.

Luftambulansetjenesten har satt krisestab

Direktør Øyvind Juell i Luftambulansetjenesten sier at også de har satt krisestab som følge av situasjonen.

– Det er alvor, beredskapen er ikke der den skal være. Og det er fortsatt litt uklart hvor lenge denne situasjonen kommer til å vare, sier han.

– Vi jobber med å både kartlegge ressurser, og jobbe tett sammen med Babcock og følge opp dem, og ser at de står på og gjør det de kan for å finne disse feilene.

Uvisst når problemene er løst

Ambulansefly-operatøren Babcock sa på en pressekonferanse søndag at de beklaget situasjonen. De fire flyene har stått på bakken siden lørdag etter at pilotene meldte at de har opplevd vridning på flyene i forbindelse med landing. Selskapet sa samtidig at de ikke vet når feilen vil være løst, og flyene i lufta igjen. Problemet skal ifølge Babcock ikke ha vært registrert på de øvrige flyene i flåten.

Mandag sier Flygerforbundet at de mener myndighetene må vurdere å ta alle flyene ut av drift. Det kommer fram i en bekymringsmelding sendt fra Norsk Flygerforbund.

Meldingen er sendt på bakgrunn av henvendelser fra forbundets medlemmer i Luftambulansetjenestens Flygerforening (LTF) til Luftfartstilsynet søndag, melder VG.

Et femte fly var også ute av beredskap en stund, men av andre årsaker. Dette er satt inn i tjeneste igjen.

Ny leder for flyoperasjoner

Leder for flyoperasjoner i Babcock, Hans Skog-Andersen, skal over i en ny lederstilling i Babcock Aviation. Asgeir Nyseth tar over etter Skog-Andersen.

Det opplyser selskapet i en pressemelding.

Hans Skog-Andersen skal over i en ny lederstilling i Babcock Aviation, der han skal bygge opp en ny organisasjon for helikopteroperasjoner. Han har imidlertid sagt ja til å fortsette som sjef for flyoperasjoner inntil situasjonen i ambulanseflytjenesten er avklart og stabilisert.

– Jeg ser fram til å ta fatt på nye oppgaver i selskapet, men vil først jobbe tett sammen med Asgeir Nyseth en tid fremover for å sørge for at overgangen gjennomføres på en sikker og smidig måte, sier Skog-Andersen.

Nyseth, som er fra Målselv i Troms, har tidligere vært driftsdirektør i Norwegian. Han begynte i Babcock 1. november og ser fram til å ta fatt på sin nye stilling.

– Til tross for den krevende situasjonen Babcock står i nå, ser jeg et stort potensial i selskapet. Jeg ser fram til å være med på å utvikle denne viktige tjenesten videre. Babcock har hatt sine utfordringer siden overtakelsen, og jeg er glad for at Hans Skog-Andersen blir stående i stillingen til situasjonen er avklart og stabilisert, sier Nyseth.

Babcock har vært i hardt vær etter at fem av selskapets elleve fly ble satt på bakken i helgen. Mandag opplyste Helse nord at situasjonen i luftambulansetjenesten er bekymringsfull og har satt krisestab på ubestemt tid. Mandag var fortsatt fire av ambulanseflyene ute av beredskap.

286 avvik

Babcock Scandinavian AirAmbulance AS vant i 2017 anbudskonkurransen om å drive ambulansefly i Norge. Selskapet overtok tjenesten etter Lufttransport AS 1. juli 2019.

Ifølge Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) Tromsø har det vært en «betydelig økning» i registrerte forsinkelser siden selskapet tok over, skriver NRK.

Det er nå registrert 286 avvik der oppdrag har blitt forsinket eller har måttet bli overført fra fly til andre ressurser. Tallene gjelder fra 1. juli til 30. november i år, og kommer fra Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Overlege Mads Gilbert sier til NRK at han har merket en forverring og at det er pasientene i nord som blir skadelidende.

– Dette er akuttmedisinske situasjoner i all hovedsak, og der er tiden er kritisk faktor. For hjerne, for hjerte og ved alvorlige skader. Det vi alltid ønsker å unngå, er tidstap.

- Bekymret

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund (NSF) skrev mandag et brev til Høie hvor hun ba om et møte for å drøfte situasjonen.

– Vi er bekymret for våre medlemmers situasjon og sikkerhet og tilbudet for befolkningen, sier Larsen i en pressemelding.

– Vi får tilbakemeldinger fra medlemmer at de opplever at det er forbundet med frykt å gå på jobb om bord i flyene, sier hun.

Lørdag ble det kjent at fem ambulansefly var satt på bakken fordi de skal ha mistet motorkraft under landing. Selskapet Babcock vet ikke når feilen vil være løst.