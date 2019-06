Luksusbolig med panoramautsikt: Kan knuse priserekorden i området

En kjøretur fra Oslo sentrum får du en bolig med panoramautsikt over Oslofjorden og svømmebasseng for en pris du bare kan drømme om i hovedstaden.

Luksusboligen, som ble ført opp i 2005, ligger sørøstvendt mot Holmestrandsfjorden, på et platå 70-80 meter over byen og med utsikt mot Oslofjorden. Det er kort vei bort til en fjellheis som fører ned til Holmestrand togstasjon.

- Dette er en spektakulær eiendom og den dyreste i Holmestrand noensinne. Det er i hvert fall den eneste villaen med så stort svømmebasseng (14,5 meter, red.anm.) og 180 graders panoramautsikt så nære fjellheisen i Holmestrand, sier daglig leder og partner Stein Erik Lie i Proaktiv Eiendomsmegling til Nettavisen Økonomi.

Selgerne kjøpte en gammel villa i 2004 for 2,4 millioner kroner, men rev denne og bygde luksusboligen på tomten.



Rett ved togstasjonen

- Her får man topp solforhold, panoramautsikt og to minutter til togstasjonen, fortsetter han. Nye Holmestrand stasjon er lagt inn i fjellet, og fjellheisen i Holmestrand går direkte ned til stasjonsområdet og tar et halvt minutt.

Lie forteller at det nå blir gågate i den gamle veien gjennom Holmestrand sentrum. I Holmestrand bygges det for tiden mange nye boliger og leiligheter, både oppe på platået og nede i sentrum.

- Holmestrand Brygge er det nyeste prosjektet med 76 leiligheter. Prisrekorden her er 14,5 millioner, sier Lie.

For villaer er prisrekorden i byen 10 millioner, men Lie sier denne villaen hadde en helt annen utsikt. Det går derfor mot ny prisrekord i Vestfold-byen, og megleren mener teknisk verdi for luksusboligen er i nærheten av prisantydningen. Med andre ord koster det om lag 17,5 millioner kroner å føre opp en tilsvarende eiendom i dag.



Markedsføres bredt

- Men dette er ikke en villa for bare lokalmarkedet med den prisantydningen?

- Nei, vi markedsfører den bredt, til Oslo, Asker, Bærum og Drammen. Generelt er det mange fra disse områdene på visninger også for bruktboliger. Det tar 51 minutter med toget inntil Nationaltheatret stasjon, svarer Lie.

Han sier det har vært en veldig prisøkning i Holmestrand de seneste tre årene, med mange nye leiligheter. Ifølge Lie koster snittleiligheten i byen nå 4-5 millioner kroner.

Beliggenheten for boligen som skal selges, omtales i annonsen som et meget attraktivt strøk, der det er kort avstand til barnehage, barneskole, ungdomsskole og videregående skole.

PÅ HØYDEDRAG: Boligen ligger på høydeplatået 70-80 meter over Holmestrand sentrum, med panoramautsikt mot Oslofjorden og glimrende solforhold.

Bruksarealet er på hele 389 kvadratmeter, mens tomten er på drøyt 1 mål. Boligen har hele fem soverom, fire bad og eget vaskerom.



Utestue

Kjøkkenet beskrives som digert, med både spiseplass og peis. Fra både kjøkken og stue er det panoramautsikt. Kjøper får også med seg en utestue, der man kan sitte selv om det blåser.

Det er parkering for to biler i dobbelgarasje, samt plass til en bil i carport. I tillegg er det god plass til flere biler på gårdsplassen.

(Foto og videobiler er gjengitt med tillatelse fra Espen Groven i Exposure Studio.)