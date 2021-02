Luksushytte på Beitostølen er den dyreste noensinne

Må ut med over 34 millioner kroner for hytte i populært område.

I oktober i fjor ble en hytte til 34 millioner kroner, eksklusivt omkostninger. Blir hytta solgt til prisantydning, vil den sette prisrekord på Beitostølen. Det har nemlig aldri noensinne blitt solgt en så dyr hytte på Beitostølen.

- Jeg kjenner ikke til en dyrere omsatt hytte i området, og denne hytta er helt unik, sier eiendomsmegler Marit Wangensten-Mo til Nettavisen.

Flere interessenter

Det tar tid å selge såpass dyre hytter, og megleren mener ikke at det har tatt lang tid å få solgt den.

- Det er vanlig at en dyr hytte ligger ute en periode. Det har dessuten vært bra med henvendelser, mange nedlastinger av salgsoppgaven, flere visninger og det er flere som vurderer den, sier hun.

- Jeg jobber med flere interessenter akkurat nå, forteller hun.

Hytta, som ble bygget i 2007, har et bruksareal på 386 kvadratmeter, og en tomt på 2,3 mål. I utgangspunktet var det to tomter som ble slått sammen til én, opplyser Wangensten-Mo.

- Det ville kostet mer enn 34 millioner om du skulle satt opp hytta på nytt i dag, sier hun.

Skiller seg ut

Det er sju soverom, fire bad, jacuzzi og spa-anlegg på hytta. Lukushytta er med andre ord ikke for hvermannsen, og den skiller seg fra andre hytter i området.

- Det er ikke så mange store hytter her. Det kan være noen her og der, men de har ikke ligget ute for salg, sier eiendomsmegleren.

Hun forklarer hvorfor hun mener den er så unik.

- Materialvalget er unikt. Det er brukt dyre materialer på alt. Blant annet er det eik i vegger og tak, det er gruepeis med tørrmurt, Oppdalsskiper i stuen, og dyre gulv, sier Wangensten-Mo.

- Det er dyre valg på alt, og mange ting som har kostet helt vanvittig mye penger, forklarer hun.

Samtidig mener megleren beliggenheten er veldig fin, og hun sier den ligger i det mest populære hytteområdet på Beitostølen.

- Det er en helårshytte, og det er kort avstand til Jotunheimen for turer sommer og vinter, sier hun.

