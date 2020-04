Luksusvilla i Tønsberg til 20 millioner kroner revet bort

Bolig til over 20 millioner kroner i Tønsberg solgt på 11 dager.

Til tross for koronakrise og betydelig lavere aktivitet de siste ukene i landets eiendomsmarked, ble en en bolig med prisantydning 24,75 millioner kroner revet bort fra markedet denne uken.

I videoen over kan du stifte nærmere bekjentskap med boligen som ble solgt for noe over 20 millioner kroner etter bare 11 dager i markedet.

- Omsetningen av eksklusive eiendommer langs sjøen er allerede i gang i kommunen med de tradisjonelt høyeste medianprisene i landet, Færder kommune (tidligere Nøtterøy og Tjøme), opplyser eiendomsmegler Jesper Snekkestad i Z-Eiendom Tønsberg til Nettavisen.

Normalt går «startskuddet» for de eksklusive eiendommene langs sjøen i Vestfold ved påsketider.

- Dette er en mektig eiendom med nesten fire mål tomt, over 500 kvadratmeter bebyggelse og 75 meter strandlinje med egen strand, brygge og svaberg. I tillegg byr eiendommen på høy grad av privatliv, noe som er ekstra viktig for denne kjøpegruppen, opplyser Snekkestad.

Eiendommen har ikke boplikt siden den ligger i det som tidligere var Nøtterøy kommune. Boliger i den delen som tilhører tidligere Tjøme kommune har fortsatt boplikt.

Fortsatt mange bemidlede mennesker i Norge



- Kjøpere i denne prisklassen er bevisst på hva de ønsker, og har som regel ikke dårlig tid, men Buktaveien 25 har fasiliteter og egenskaper som vekket mange sin interesse, så vi er ikke overrasket over at eiendommen ble solgt såpass raskt, legger Snekkestad til.

PÅSKEFART: Megler Jesper Snekkestad i Z-Eiendom Tønsberg melder om bra fart i boligmarkedet. Foto: (Z-Eiendom Tønsberg)

Han opplever stor interesse for eksklusive strandlinjeeiendommer i Tønsberg-regionen og har allerede hatt flere visninger på en annen bolig i samme prisklasse.

- Eiendommer til flere titalls millioner kroner ikke er alle forunt, og man skal treffe den rette kjøperen på rette tidspunkt, sier Snekkestad som konstaterer at det fortsatt er mange bemidlede mennesker i Norge.

«Solkyst» i vekst

Kystsonen fra Horten i nord, via Tønsberg, Færder (tidligere Nøtterøy og Tjøme), Sandefjord og Larvik, på folkemunne kalt både «solkysten», «gullkysten» eller «norges riviera», har nytt godt av jevn befolkningsvekst i flere tiår.

Innflyttere har stått for mesteparten av befolkningsveksten. Ressurssterke unge barnefamilier samt veletablerte eldre søker til sommerfylket med den vakre skjærgården og det idylliske livet i de «passe store» vestfoldbyene.

Firefelts motorvei og dobbeltsporet jernbane gjør avstanden til Oslo kort, og mange velger å pendle til jobben i hovedstaden. Det stramme boligmarkedet i Oslo forsterker denne effekten. Sandefjord lutfhavn Torp bidrar på sin side til å gjøre avstanden til utlandet kort. Samlet har dette gitt Vestfold en boligprisstigning godt over landsgjennomsnittet helt siden 80-tallet.

Det er heller ingen bakdel for regionen at Vestfold, med kommunene Tønsberg og Færder, har mest sol av alle steder i landet. Det kan du lese mer om i denne saken: