Lyn langt unna kan slå ut data dine

Bilder og data kan forsvinne.

Natt til lørdag hadde deler av Oslo-området et voldsomt uvær med uvanlig kraftig lyn og torden. Lyn forårsaker hvert år skader på elektronisk utstyr for mange millioner kroner, opplyser Elektronikkbransjen.

Lynet kan slå ned et stykke unna og likevel forårsake store skader, opplyser Jan Røsholm, administrerende direktør i Elektronikkbransjen:

- Jeg har opplevde selv at et lynnedslag et stykke bort i nabolaget slo ut ruteren min, sier Røsholm.

Overspenning slår ut

Såkalte overspenninger forårsaker mange skader på elektriske apparater. I tordenvær blir luften ladet med elektrisitet, og denne forsøker å finne veier til jord – gjerne via strømkabler. Det gir overspenninger som enten kan slå ut forbrukerelektronikken din umiddelbart eller forårsake skader som først blir synlige etter noe tid.

Lynet kan slå i bakken flere kilometer unna og likevel slå ut elektronikken din, poengterer Røsholm.

- Jordingsfeil kan slå ut - og hvis jordfeilbryteren slår ut, vil strømmen bli borte. Får du en kraftig overspenning, vil det kunne slå ut pc-en så lenge den er koblet til strømmen.

Konsekvensene avhenger av overspenningsvernet:

- Overspenningsvernet skal ta en del av det, men det spørs jo hvorfor kraftig det er. Selv satte jeg på et løst et der hvor der har ruter og pc.

I nyere hus, eller nyoppussede hus, skal det sitte overspenningsvern i sikringsskapet som skal håndtere overspenning - som lyn forårsaker. Men mange i eldre hus, og nye standarder som pålegger overspeninngsvern, har ikke tilbakevirkende kraft, understreker Røsholm.

Skader for 80 millioner

I 2018 ble det meldt inn 2.600 skader etter lynnedslag med erstatningsutbetalinger på over 80 millioner kroner, ifølge statistikk fra Finans Norge.

Skader forårsaket av lynnedslag dekkes av forsikringen, men data, bilder og annet som ligger på PC-en kan forsvinne, og mat i fryser og kjøleskap ødelegges.

Særlig elektronisk utstyr som PC, TV og radio er utsatt.

- Selv om forsikringen dekker de fysiske skadene, må du ut med en egenandel. Likevel, verst er det nok om personlige minner som bilder og annet som er lagret på PC-en forsvinner. Og har man mye mat i fryseren vil denne gå tapt ved strømbrudd, sier Røsholm.

Mest lyn på Østlandet

Det indre Østlandet har høyest tetthet av lyn, Lofoten og Vesterålen minst. Østlandskommunene Lørenskog, Nes og Sør-Odal har i gjennomsnitt flest lyn per kvadratkilometer, ifølge lynregistreringene som utarbeides av Statnett og Meteorologisk institutt.

Elektronikkbransjens tips om hvordan du sikrer deg mot lyn-skader: