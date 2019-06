Lysbakken krever lavere lønnsøkning for politikere

35 kroner mer i måneden er det landets toppolitikere bør få i lønnsøkning, mener SV-leder Audun Lysbakken. Det er nemlig samme påslag som pensjonistene.

– Politikerne skal ikke ha en krone mer enn det pensjonistene får. Stortinget har nå gjennom sin behandling av trygdeoppgjørene gitt pensjonister med lave pensjoner mindre å leve for. Når Stortinget underregulerer pensjonistene, må vi i det minste gjøre det samme med egne godtgjørelser, sier Lysbakken til Dagbladet.

Forslaget fra Stortingets lønnskommisjon er at statsrådene og stortingsrepresentantene skal få en lønnsøkning på 3,2 prosent.

Når Stortinget skal stemme over egen lønn 20. juni, vil SV fremme et forslag om at landets toppolitikere i regjering og storting kun skal få en lønnsøkning på 35 kroner ekstra i måneden. Det er hva Nav selv anslår at gifte og samboende minstepensjonister får i økt kjøpekraft som resultat av årets trygdeoppgjør, skriver avisen.

Innstillingen fra lønnskommisjonen innebærer at stortingsrepresentantene får en lønnsøkning på 31.534 kroner, til 987.997 kroner. For medlemmer av regjeringen er økningen 45.057 kroner, til 1.410.073 kroner.

Statsministeren får en økning på 55.405 kroner, til 1.735.682 kroner per år. Den samme lønna har stortingspresidenten.

