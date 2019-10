M24: Kutt i P4

- Jeg kan bekrefte at vi har en prosess knyttet til en svært begrenset overtallighet, sier P4-direktør Kenneth Andresen til Medier24.

Radiokanalen P4-ansatte rammes av kutt, og P4-gruppen må kutte mellom fire og sju stillinger, skriver Medier24.

De ansatte skal ha blitt informert av P4-direktør Kenneth Andresen på et allmøte tidligere denne uken.

- Jeg kan bekrefte at vi har en prosess knyttet til en svært begrenset overtallighet i radiovirksomheten. Så lenge prosessen pågår, er det ikke naturlig at jeg kommenterer den noe ytterligere utover at slike prosesser alltid oppleves krevende, sier Andresen til Medier24.

- Omstrukturering

Kuttene er begrunnet med en omstrukturering «for å ruste seg for fremtiden», skriver Medier24.

Ledelsen skal også ha uttrykt at de ønsker å løse det med frivillighet gjennom sluttpakker.

Tall fra Kantar TNS viste i fjor at lyttertallene på radio fortsetter å falle videre fra allerede historisk dårlige tall.

I august skrev Medier24 at P4-gruppen hadde mistet 50 millioner kroner i reklameinntekter på ett år.