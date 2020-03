Må nekte ansatte å ta imot tips etter nye regler: - Smålig

Kaffebrenneriet stoppet de ansatte fra å ta imot ekstra betalt. En annen kafé merker at færre gir påskjønnelser enn tidligere.

STAVANGER/OSLO (Nettavisen Økonomi:) – Jeg mener det er smålig. Myndighetene endret kundenes beste mulighet til å gi tilbakemelding til våre ansatte med et pennestrøk, sier Steinar Paulsrud, gründer og etableringssjef i Kaffebrenneriet.

Det har gått over et år siden regjeringens nye regler for tips trådte i kraft (se faktaboks). Regelverket sier nå at det er bedriftslederens oppgave og plikt å innrapportere, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift av tipsen servitørene mottar.

Sjefer som Paulsrud må altså holde oversikt over tipsen og behandle pengene som vanlig lønn. Med 42 utsalgssteder og mellom 50 og 70 kroner i tips per utsalgssted daglig, var det ikke verdt administrasjonskostnadene, mente ledelsen i Kaffebrenneriet.

– Det er synd, men det hadde blitt en så ekstrem kostbar måte å administrere en relativt liten sum. Vi måtte hatt en egen person til å samle inn, dele opp og rapportere, sier Paulsrud og fortsetter:

– For oss er det ikke summen som betyr noe, men en kundes mulighet til å signalisere at han eller hun er ekstra fornøyd med servicen. Klirringen i tipsglasset betyr mye for de ansatte.

Fakta Endrede skatteregler for tips ↓ Fra 2019 påla regjeringen arbeidsgivere å innrapportere tips. De måtte også foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift for tips på samme måte som for vanlig lønn.

Selv om man skulle skatte av tips tidligere også, ble tips i praksis ikke skattlagt fordi arbeidsgiverne ikke hadde plikt til å innrapportere beløpet de ansatte mottok, ifølge regjeringen.

– Regjeringen mener arbeidstakerne bør få samme rettigheter til sykepenger og pensjon fra folketrygden uavhengig av om de får betalt i form av tips eller ordinær lønn, sa daværende finansminister Siv Jensen (Frp) om regelendringen.



Kilde: regjeringen.no

SLUTT PÅ TIPS: De ansatte på Kaffebrenneriet har sluttet å ta imot tips, ifølge etableringssjef og partner Steinar Paulsrud. Foto: Kaffebrenneriet

Andelen tips halvert

For Kaffebrenneriet, en kjede som hadde over 260 millioner kroner i omsetning i 2018, har tipsen aldri vært en viktig del av lønnen til de ansatte, ifølge Paulsrud. Det samme gjelder for Espresso House, en annen kaffegigant som ikke lar gjestene betale tips til de ansatte.

– I Espresso House har vi gjennom 23 år aldri operert med tips. Hos oss er det kun én pris gjestene betaler, sier Espresso House-sjef Torodd Gøystdal til Nettavisen Økonomi.

INGEN TIPS: Espresso House-ansatte har aldri tatt imot tips, ifølge daglig leder Torodd Gøystdal. Foto: Espresso House

Men for uavhengige kafeer er situasjonen annerledes. Som Nettavisen Økonomi skrev for et år siden, har det hersket usikkerhet og irritasjon blant de ansatte i bar-, kafé- og restaurantbransjen på grunn av det nye regelverket. En servitør sa for eksempel at han mistet rundt 50 prosent av tipsen i skatt og administrasjonskostnader.

Kafeen Fri Bar i Stavanger serverer kaffe på dagtid og cocktails på kveldstid. Barsjef Jesper Aude (22) sier at de ansatte i bransjen generelt jobber på lav timelønn, og at tipsen som kommer inn utgjør en enorm forskjell på lønnsslippen. Derfor var det ikke aktuelt å kutte ut tipsen, til tross for at administrasjonskostnadene gikk betydelig opp.

– Vi tar fortsatt tips, både kontant og via terminal. Vi har en regnskapsfører som samler opp all tipsen og fordeler det som er igjen av den ut til de ansatte som jobbet på den aktuelle dagen tipsen kom inn. Vi setter selvfølgelig enormt pris på tipsen vi fortsatt får, sier Aude, som sier at kaffebaren får inn mellom 500 og 1200 kroner i tips per dag.

FÆRRE TIPSER: Uavhengige kafeer som Fri Bar er helt avhengig av tips, og bruker mye tid på å administrere og fordele tipsen som kommer inn. Ifølge barsjef Jesper Aude (22) er det færre som tipser enn før. Foto: Magnus Ekeli Mullis

Barsjefen merker imidlertid at gjestene ikke er like opptatte av å gi tips som før, og mener de endrede skattereglene fra i fjor har skylden.

– Noen sier at de ikke ser poenget med å tipse når en betydelig andel av pengene går til staten, og ikke til servitøren som har hjulpet dem. Tips har fått en mer negativ klang, og jeg vil si at vi har mistet rundt halvparten av tipsen vår fordi gjestene har tipset mindre, rett og slett, sier Aude.

Har gitt opp

Da daværende finansminister Siv Jensen (Frp) endret skattereglene for tips, viste hun til at det nye regelverket ville styrke arbeidstakernes rettigheter og gi mer ordnede forhold i arbeidslivet. Regjeringen viste til at tips i lengre tid har vært en skattepliktig inntekt, men at arbeidsgiver ikke før nå har har vært pliktet å innrapportere inntektene - og at denne delen av omsetningen i praksis ikke har vært skattlagt.

– Jeg mener at endringen har gjort bransjen mer bærekraftig på noen måter, for eksempel med bedre ordninger for opptjening av pensjon og feriepenger. Samtidig føler vi at det blir feil når vi sitter igjen med lite av det vi anser som en gave fra kunde til servitør, sier barsjef Aude.

– Håper du at reglene endres tilbake?

– Jeg tror ikke at det kommer til å skje, dessverre. Tips er utvilsomt helt essensielt i bransjen, og det håper vi at folk forstår, sier Aude.

Kaffebrenneriets Paulsrud etterlyser en enklere måte for kundene å tipse på, uten at det utlyser massive administrasjonskostnader. Han er imidlertid ikke optimist.

– Jeg tror løpet er kjørt.

