Må stenge fabrikk - Tesla varsler konsekvenser

Fabrikken startet produksjonen av Tesla Model 3 tidlig i januar. Nå har den stengt igjen.

Virusutbruddet med opprinnelse i Wuhan i Kina har så langt ført til minst 170 omkomne og tusenvis av smittede i flere land, deriblant i Finland, Frankrike og Tyskland. Ifølge kinesiske myndigheter har antall smittede steget til over 7.700, og Verdens helseorganisasjon (WHO) har innkalt til nytt krisemøte torsdag.

Også næringslivet preges av spredningen av coronaviruset: Torsdag skriver Techcrunch at Tesla har stengt sin Shanghai-fabrikk som en del av de kinesiske myndighetenes tiltak mot ytterligere smitte. Nedstengningen vil ifølge nettstedet utsette Tesla Model 3-produksjonen og gjøre innhogg i inntjeningen for de første månedene av 2020.

NYÅPNET: Tesla åpnet 7. januar en fabrikk i Shanghai i Kina. Nå er den imidlertid stengt ned på grunn av frykt for spredning av coronaviruset. Foto: Aly Song (Reuters)

Model 3-produksjonen kan bli forsinket med opptil halvannen uke, ifølge Teslas finansdirektør Zach Kirkhorn.

- Vi er på et tidlig stadie med tanke på å forstå om, og i hvilken grad, vi vil ble midlertidig påvirket av coronaviruset, sa Kirkhorn ifølge Techcrunch.

Elon Musk jublet og danset da Tesla endelig kunne åpne sin første fabrikk utenfor USA 7. januar, da Shanghai-fabrikken åpnet. Anlegget produserer Model 3 og Model Y, og forsøker å ta nye andeler i verdens største bilmarked.

DANSET: Tesla-sjef Elon Musk danset under åpningen av Teslas produserende fabrikk utenfor USA - i Shanghai. Foto: Aly Song (Reuters)

Google og Apple stenger

Finansdirektør Kirkhorn slapp nyheten først etter at selskapet kunne vise til knallsterke resultater fra fjorårets siste kvartal. For mens ekspertene i snitt ventet at Tesla ville tjene 7,02 milliarder dollar, endte Tesla på 7,38 milliarder. Da børsen stengte onsdag, var Tesla-aksjen opp 11,65 prosent.

Det gjenstår foreløpig å se hvordan Tesla-aksjen vil bli påvirket av coronaviruset i tiden fremover.

Også Ford og Toyota har sagt at sine kinesiske virksomheter vil stenges ned for en periode.

Flere giganter er også rammet av spredningen av coronaviruset: Nylig varslet Apple-sjef Tim Cook har investorene om at de kinesiske leverandørene vil holde stengt til 10. februar. Det samme gjelder IKEA, som samtlige av sine 30 butikker i Kina. Google bekreftet sent i går at de midlertidig vil stenge ned sine ti kontorer i landet.

Markedene i Asia er også sterkt preget av frykt forbundet med coronaviruset. Kina-børsene har holdt stengt, men Taiwan-børsen raste over fem prosent etter å ha stengt gjennom den kinesiske nyttårsfeiringen. Også Nikkei 225 i Tokyo og Hang Seng i Hongkong falt nesten to prosent.

Tror ikke på store fall videre

Oljeprisen har også falt til under 60 dollar fatet, og markedene frykter at oljeetterspørselen vil falle på grunn av spredningen av coronaviruset.

- Som økonom skal jeg være forsiktig med å uttale meg om de medisinske sidene av dette. Erfaringen fra tidligere tilfeller av influensavirus er imidlertid at dette er noe en pleier å få kontroll over i løpet av ett kvartal eller to. Den realøkonomiske konsekvensen blir dermed også midlertidig. Markedet kommer fortsatt til å være ruglete fremover, men etter hvert vil en trenge stadig påfyll av negative nyheter for at markedet skal fortsette å falle, skriver Nordeas Joachim Bernhardsen i sin morgenrapport torsdag.

