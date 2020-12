Mads Hansen raser etter konduktøren ble hengt ut som rasist: – Håper de mister all troverdighet

– De er ikke lei seg for at de tok feil. De er lei seg for at de ble oppdaget, sier Mads Hansen til Nettavisen.

Onsdag kunne Nettavisen fortelle historien om det som virkelig skjedde på et tog i Porsgrunn, etter en togkonduktør ble uthengt som rasist av Instagram-kontoen «rasisme_i_Norge», hvor Jamal Sheik står bak.

Sheik la ut en tre sekunder langt video, hvor han hevdet togkonduktøren, en voksen hvit mann, tok kvelertak på en ung mørkhudet jente.

I kommentarfeltet på Instagram-siden tok flere til orde for at konduktøren skulle sparkes og sendes i fengsel.

Ved undersøkelse av den lengre og usladdede videoen, intervjuer med vitner og gjennomgang av interne rapporter i Vy, viser det seg at det var ungdomsgjengen som gikk til angrep på konduktøren. Og at konduktøren slettes ikke tok noe kvelertak på den unge jenta.

– Oppkonstruert

Før Nettavisen publiserte, kokte det på Instagram med kritiske spørsmål mot historien som ble lagt ut på Instagram-kontoen. En av dem som reagerte, var TV-profilen Mads Hansen, som har over 470.000 følgere på Instagram.

– Problemet er at det oppkonstrueres en rasistisk hensikt. Og det begrunner jeg med tre ting. Det postes på en konto som heter «rasisme i Norge». Hudfargen til det antatte offeret nevnes, og foranledningen fjernes, sier Hansen til Nettavisen.

For mens Nettavisen arbeidet med saken, var det flere som forsøkte å ta kontakt med siden både på direktemeldinger og i kommentarfeltet, for å informere om at saken ikke var slik den ble fremstilt. Flere har tatt kontakt med Nettavisen og lagt ved bevis på at kommentarene deres er blitt slettet, og at de ble blokkert av siden etterpå.

Mads Hansen har vært i konflikt med siden tidligere, etter at Sheik hevdet det var rasistisk da Hansen la ut et bilde av seg selv med spraytan fra serien «Alle Gutta» på TV 2.

– Da sa Jamal Sheik at han ville gå i dialog med meg. For å lære meg opp om hvordan dette var rasistisk. Det var to dager siden. Nå er også jeg blitt blokkert. Jeg lurer på hva som skjedde på veien der, sier Hansen til Nettavisen.

Nettavisen har i to dager forsøkt å få svar fra Jamal Sheik, både om konduktør-saken og om hvorfor personer som stiller kritisk spørsmål blir blokkert. Han har ikke besvart noen av våre henvendelser. Sheik har imidlertid slettet videoen.

– Hva synes du om metodene som brukes?

– Det finnes så mye reell og faktisk rasisme i Norge, som man kan ta tak i. Det er ikke nødvendig å oppkonstruere dette. Det er spesielt stygt gjort overfor konduktøren. Det er ikke mange verre stempler du kan få i dag enn rasist - med rette, bare så det er sagt. Konduktøren ble sladdet, men det er fullt mulig å finne ut hvem det er. I den opprinnelige videoen var han heller ikke sladdet, sier Hansen.

– De er ikke lei seg

– Men er det ikke bra at det finnes sider som tar opp rasisme i Norge, som kanskje medier og andre er for dårlig til å plukke opp?

– Jo, det synes jeg er fint. Men da må man ta de sakene hvor det er beviselig rasisme, sier han og legger til:

– Det er en forskjell her. Dem som har gode intensjoner, som avdekker ting som ikke kommer i mediene, og på den måten får rasisme frem i lyset. Men når det oppkonstrueres slik er det noe helt annet. Jeg håper denne kontoen har mistet all troverdighet.

Jamal Sheik opplyser i en melding på Instagram at han ikke var klar over at det fantes en foranledning og en lengre video. Det mener Hansen er helt feil, da flere hadde gjort kontoen oppmerksom på det. Men kommentarene ble slettet, og brukere ble blokkert.

– Hvis de hadde sjekket med en gang noen påpekte at dette var feil, fremfor å blokkere folk, hadde det vært noe helt annet. De beklager ikke at de har gjort feil. De beklager at de ble oppdaget, sier Hansen.

Vil ikke svare

Jamal Sheik har ikke svart på noen av spørsmålene Nettavisen har stilt. Han har imidlertid lagt ut egne statuser på siden, og slettet den opprinnelige videoen. I en Instagram-story skriver han følgende:

«Vedrørende Vy-saken. For det første er det viktig å huske på at dette er 16 år gamle jenter. Når de tar kontakt med rasisme i Norge, og sender et klipp hvor de blir tatt kvelertak på er det viktig at vi tar de på alvor. Vi har stor tillit til ungdommene som tar kontakt med oss, og dette var ikke annerledes.

Vi ble kun tilsendt klippet vi la ut. Vi redigerte bort 2 sekunder hvor det brukt noen svært stygge kommentarer, som gjorde man mistet fokuset.

Vi har aldri hengt ut verken konduktøren eller Vy-gruppen. Konduktøren ble selvfølgelig sladdet og vi stilte kun spørsmål til hele situasjonen, og tok der med kontakt med Vy via Instagram. Den kontakten var fin, vi sendte de tog tid og annen informasjon for at de skulle undersøke saken nærmere.

At det nå kommer frem at det har vært en konflikt i forkant er helt nytt for oss, og like viktig. Saken har flere sider, og det er noe av poenget med at Vy-gruppen undersøker det.

Igjen. Vi har absolutt aldri kalt verken konduktøren eller Vy-gruppen for rasister. Vi stilte kun spørsmål til situasjonen vi ble tilsendt. Vi har anonymisert konduktøren og aldri verken kommentert han eller hans person, verken ved kommentarer eller vedr hendelsen. Vi har heller aldri konkludert med at det var rasisme. Vi stilte kun spørsmål til hendelsen.

Vi anbefaler at man tar det sterkeste hensyn når det gjelder de unge jentene og konduktøren. Dette er svært unge jenter som bør skjermes. Konduktøren blir ivaretatt av Vy-gruppen. Vi håper både konduktørene og jentene har det bra, å at de får ro og fred rundt seg, så de kan håndtere denne situasjonen på en god måte.

Ufine kommentarer er unødvendig. Vi anmelder alle trusler. Mvh rasisme i Norge.»

