Mads Hansen tok oppgjør med Se og Hør: Nå slår kjendisbladet knallhardt tilbake

Før jul kritiserte Mads Hansen Se og Hør for å publisere en reportasje han ikke hadde sagt ja til å medvirke i. Nå svarer redaktøren på PFU-klagen.

I midten av desember ble det kjent at Hansen valgte å klage inn Se og Hør til PFU for en fire-siders reportasje ukebladet skrev om han, noe Nettavisen også omtalte.

I flere innlegg på storyfunksjonen på Instagram, tok han for seg hva han mente ukebladet hadde gjort feil. Samtidig publiserte han adressen og telefonnummeret til Se og Hørs ansvarlige redaktør, som et motsvar til at ukebladet publiserte bilde av Hansens hjem.

Hansen har nærmere en halv million følgere på Instagram. I tillegg til å være influencer, er den tidligere fotballspilleren et kjent fjes for mange gjennom VGTV-serien «Spårtsklubben». I fjor ledet han også Farmen, og ga ut boka «Min Instastory».

- Bevisst på å ikke avsløre adressen

Hansen sier at han flere ganger har takket nei til å stille opp i en reportasje i ukebladet. Likevel publiserte de en reportasje hvor de siterte en del fra hans nye bok. Han forstår imidlertid at de vel er i sin fulle rett til å publisere dette, men det er tre ting han reagerer på i saken.

Det første han trekker fram i PFU-klagen er det han mener er en feilsitering fra en «Kåss til kvelds»-episode. Det andre er at Se og Hør har tatt bilde av huset hans, uten at han visste det, noe han føler er ubehagelig for han og familien.

«Jeg har hele tiden vært veldig bevisst på å ikke avsløre adressen min og hvor jeg bor. Jeg har hemmelig adresse og telefonnummer, og har konsekvent takket nei til alle forespørsler om saker eller bilder fra hjemmet mitt», påpeker han.

Hansen mener at leserne lett kan finne ut hvilket hus det er snakk om etter å sett bildet, da Lierskogen ikke er så stort og huset har et «såpass unikt utseende i nabolaget».

Det han mener er det største presseetiske overtrampet er imidlertid at Se og Hør avslutter reportasjen med at Hansen ikke vil kommentere saken. Han sier han ikke har blitt spurt om å kommentere noe eller blitt informert om saken før den sto på trykk.

Publiseringen bryter med følgende Vær varsom-plakaten paragraf 3.2, 3.3, 3.7, 4.2, 4.3, 4.4, 4.12, mener Hansen, ifølge PFU-klagen han sendte inn.

Se og Hør slår tilbake

PFU klagen ble sendt inn 15. desember, og 6. januar har Se og Hør kommet med sitt tilsvar.

I tilsvaret tar ansvarlig redaktør Ulf André Andersen for seg hvert punkt i klagen til Hansen, men påpeker i innledningen at de avviser alle tre klagepunktene.

Samtidig reagerer han på at hans eget telefonnummer og private adresse ble blottet for Hansens følgere på Instagram, og at det lå ute i 24 timer.

«Det er mulig Hansen ser det slik at dette er noe Se og Hørs redaktør må tåle, og at dette er til pass for meg, sett i lys av at vi ofte skriver om kjente personers privatliv. Mest av alt viser nok hans oppførsel en bevisst og kalkulert hensynsløshet», skriver Andersen.

Selv om dette ikke er relevant for klagen, er det noe begge partene trekker fram i sine tilsvar. Hansen har nemlig også sendt tilsvar på Se og Hørs tilsvar. Andersen mener Hansen ble gjort oppmerksom på hvilke konsekvenser Instagram-storyen ville ha for redaktøren og hans familie.

- Jeg ble ikke bedt om å fjerne storyen med nummeret og adressen hans. Tvert imot ble det formidlet et ønske om at jeg skulle la den stå, I frykt for at det ville føre til flere spørsmål og mer oppmerksomhet hvis jeg slettet den, sier Hansen til Nettavisen.

Han sier han ble kontaktet på mail av Andersens advokat 21 timer etter publiseringen av storyen, på en lørdag kveld, men så ikke denne før det var gått 24 timer og storyen var borte.

Punkt 1: - Ikke brudd

Når det gjelder Hansens PFU-klage, trekker Andersen først fram det Hansen mener er en feilsitering.

I Se og Hør-reportasjen skriver de, ifølge Se og Hørs tilsvar: Selv er Mads særlig aktiv på Instagram. I «Kåss til kvelds» forteller 36-åringen at han i snitt bruker åtte timer hver eneste dag for å legge ut og kommentere ting i sosiale medier.

Hansen mener dette er feil, og det han sa var at han hadde en gjennomsnittlig skjermtid på åtte timer.

Andersen viser til hva som faktisk ble sagt i episoden, noe Nettavisen har dobbeltsjekket. Vi gjengir under:

Else Kåss Furuseth: - Hvor mange timer er du på mobben i løpet av en dag?

Mads Hansen: - Dette er jo flaut. Du får jo sånn hver uke forrige ukes skjermtid får man opp som varsel. Da lå jeg på småpene åtte timer pr dag.

Else Kåss Furuseth: - For du er jo på en måte moralens vokter. Fordi de siste årene har du brukt veldig mye tid på å diskutere med norske influensere.

Mads Hansen: - Åtte timer hver dag.

Videre sa Hansen at han har vanskelig for å «svelge kameler», og klarer ikke å la ting gå. Det er mye som irriterer ham over norske influensere.

På bakgrunn av dette, mener Se og Hør at de har ting på sitt rene.

«Det er ikke et brudd på god presseskikk å gjengi Hansens uttalelse slik vi gjorde. Hansen bekrefter uten forbehold at han bruker åtte timer hver dag på å diskutere med norske influensere», skriver Andersen i PFU-tilsvaret.

- En spøk

Her er Hansen uenig.

- Det var jo åpenbart en spøk, som alle skjønner, at jeg bruker åtte timer på å diskutere med norske influensere. Hadde de sitert meg direkte fra programmet, hadde det vært greit, sier han til Nettavisen.

Han mener spøken spiller på «den totale skjermtiden denne konkrete uken. Det vises i denne forbindelse til VVP punkt 3.7 der det er presisert at det er pressens plikt å gjengi meningsinnholdet i uttalelser», som han trekker fram i sitt skriftlige tilsvar sendt til PFU.

Dette mener han imidlertid kun er en irriterende bagatell. Samtidig påpeker han at det hadde vært lett å rette opp i om han hadde fått tilbud om å kommentere saken.

Les også: Mads Hansen ville knuse Gaute Grøtta Grav: Så mange så «Farmen»-premieren

Punkt 2: - Hjemstedet omtalt av andre

Andersen mener det er direkte feil at Hansen hevder at han har takket nei til «alle saker eller bilder fra hjemmet mitt».

«Det er ikke uvanlig eller unaturlig at norske medier omtaler kjendisers bosted. Dette er offentlig tilgjengelig informasjon, på linje med skattelister mv. Til dette kommer at Mads Hansens hjemsted i fjor høst ble omtalt av andre medier. Dette skjedde i tilknytning til en nabokrangel som først ble omtalt av Drammens Tidende», skriver Andersen.

Han trekker også fram at Hansen har stilt opp i TVNorge-programmet «4-stjerners middag» fra samme hus.

Andersen viser samtidig til en skjermdump fra et nettsted for nummeropplysning, hvor mobilnummeret og adressen til Hansen er offentlig tilgjengelig. Også Nettavisen finner dette.

«Det er beklagelig at Hansen bevisst gir feilaktig informasjon til PFU. Vår konklusjon er at det ikke er brudd på god presseskikk verken å skrive at Hansen bor på Lierskogen eller å trykke et bilde fra utsiden av huset hans.»

- Gjort alt i min makt

Hansen reagerer imidlertid likevel.

- Det kan hende det er lovlig, i pressejuridisk forstand, å publisere bilde av huset mitt. Men det er fortsatt uetisk og umoralsk, sier han til Nettavisen.

- Det er opp til meg å bestemme når jeg vil vise fram huset mitt, sier han, og legger til at han var med på 4-stjerners mens han fortsatt var fotballspiller og ikke like profilert som nå.

Han påpeker også at han har slettet sitt enkeltmannsforetak nettopp for at nummer og adresse ikke lenger skulle være offentlig tilgjengelig.

«Jeg har derfor altså, så langt det lar seg gjøre, gjort alt i min makt for å holde adressen min skjult», skriver han i sitt tilsvar til Se og Hørs tilsvar.

Punkt 3: Mener Hansen ble orientert

Det siste klagepunktet, som Hansen reagerte mest på, var at det sto at han ble orientert om saken, og fikk mulighet til å kommentere den.

Først påpeker Andersen at saken ikke utløser retten til samtidig imøtegåelse, da den ikke inneholder noen sterke beskyldninger eller annet som tilsier at det er brudd på VVP punkt 4.14. Likevel sier de at Hansen ble kontaktet for å høre om han reagerte på noe i fremstillingen.

Han trekker fram at de flere ganger gjennom høsten forsøkte å få intervju med han, og viser blant annet til at to av Se og Hør-journalistene tok kontakt med TV2s informasjonsavdeling flere ganger. De fikk ikke svar - annet enn «Jeg sjekker» - til tross for at de ga en gitt frist.

«Som programleder og som forfatter av en nyutgitt bok kan han heller ikke styre omtalen av seg selv ved å ikke besvare henvendelsene gjennom TV 2», er noe av det Andersen påpeker.

- Ble ikke kontaktet om denne saken

I tilsvaret til Se og Hør, kommer det ikke fram at de kontaktet Hansen angående den konkrete saken som sto på trykk 15. desember 2020 - kun at de prøvde å få til et intervju med ham den høsten.

Dette er også noe Hansen reagerer kraftig på.

- Her har nok Se og Hør skjønt at de har bommet. Argumentasjonen deres stemmer ikke. Jeg har ikke blitt informert om denne saken, og heller ikke fått mulighet til å kommentere den, sier han til Nettavisen.

Han påpeker dessuten at Se og Hør tok kontakt gjennom TV 2, og ikke direkte med ham den høsten.

- De kontaktet TV 2 19. oktober. Når de kontakter TV 2 er det dessuten inneforstått at det gjelder Farmen-sak, og ikke en sak om mitt privatliv, sier han. Uansett har jeg svart på alle henvendelser jeg har fått, slik jeg alltid gjør, sier Hansen.

- Det er provoserende at de mener jeg skyver TV 2 foran meg, når det er nettopp det Se og Hør gjør, sier han, som synes det er rart at de ikke tok kontakt direkte med ham.

Han sier han blir sjokkert om punkt nummer 3 i PFU-klagen hans ikke blir sett på som et overtramp av PFU.

Lars O. Gulbrandsen, ansvarlig redaktør i Se og Hør, skriver i en SMS til Nettavisen at de ikke ønsker å kommentere saken, utover at de «imøteser utfallet av PFUs grundige behandling».

Nettavisen har fått opplyst at Pressens Faglige utvalg foreløpig ikke har satt en dato for når saken skal behandles.

