Magnus Carlsen vil på børs

Play Magnus priser selskapet til 800 millioner kroner, skriver DN.

Teknologiselskapet søker notering på Merkur Market på Oslo Børs i oktober, opplyser selskapet til Dagens Næringsliv.

Appen Play Magnus ble lansert i 2014, og er en portal hvor du kan spille sjakk mot kunstig intelligens som simulerer Magnus Carlsen.

Vil hente 400 millioner

I forkant av børsnoteringen vil selskapet hente til sammen 400 millioner kroner, skriver DN. Selskapet hentet også 126 millioner kroner i en kapitalutvidelse i mars.

Nå vil tegningskursen være på 21 kroner per aksje, og selskapet blir verdsatt til nesten 800 millioner kroner.

– Dette har gått veldig fort, men tidspunktet er helt riktig. Selskapet er blitt modent og det er viktig å tilby aksjonærene en viss likviditet. Da vi hadde forrige runde med investorer i februar, så vi at det var en betydelig interesse for det vi drev med, men at flere etterlyste en eller annen from for notering, sier styreleder og medgründer Anders Brandt til DN.

Omsatte for 32 millioner

Play Magnus-konsernet omsatte for 32 millioner kroner i 2019, og i årsberetningen skriver selskapet at 2020 startet med en omsetningsvekst på 149 prosent fra 2019.

I tillegg til appen Play Magnus, har selskapet utviklet Magnus Trainer og Tactics Frenzy, samt produkter relatert til merkevaren Play Magnus.

I fjor investerte også selskapet i United Mind Sports og Chessable. United Mind Sports eier blant annet merkevarene Chess24 og CoChess. Mens Chess24 er en betydelig aktør i markedet for internett-sjakk og tilbyr medlemmer å spille sjakk og følge store turneringer, er CoChess en læringsplattform hvor trenere kan tilby leksjoner og treninger.