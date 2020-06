Maks 200 tilskuere på fotballkamper har minimalt med smittevern å gjøre

Regjeringen må finne seg i spørsmål om inngripende tiltak som ikke betyr noe for smittevern mot korona.

Mens barer og restauranter holder åpent og folk ligger tett i tett på badeplasser, blir Eliteserien nektet å ha flere enn 200 personer inne på arenaene, og det er strengt forbudt å slippe inn en eneste tilskuer på treningskamper.

Innen Toppserien for kvinner og Obos-ligaen starter 3. juli, bør kulturminister Abid Raja komme på banen og gjeninnføre et minstemål av faktabasert fornuft. Selv om det bare gjelder fotball

At det ikke kommer sterkere protester, skyldes at vi alle har blitt litt numme. Vi er så vant til inngripende tiltak at det ikke kommer helt naturlige protester mot at kulturminister Abid Raja bestemmer hvor mange som får se Vålerenga, Brann eller Rosenborg spille fotballkamper.

I går spilte Rosenborg mot Bodø-Glimt med 200 tilskuere på en arena som har 28.569 tilskuere som rekord. De fleste forstår at koronapandemien ikke tillater noe i nærheten av fullt hus. Men samtidig er det åpenbart at Rosenborg uten problemer kunne sluppet inn flere tusen tilskuere og samtidig overholdt smittevernrådene om tilstrekkelig avstand mellom folk.

Selv var jeg på Vålerenga - Stabæk forrige helg. Der satt de 200 heldig utvalgte på annenhver rad med to tomme seter mellom hver tilskuere. Tre av tribunene hadde ikke ett eneste menneske.

HUSKER DU TILSKUERNE: Kultur- og likestillingsminister Abid Raja må ta stilling til når toppfotballen kan starte igjen etter korona-nedstengingen.

Det må være lov å si at dette er rent tøv, og påpeke at det heller ikke er i tråd med noen helsefaglige råd fra Folkehelseinstituttet. Søndag er det på ny serierunde i Eliteserien, og slik det ser ut nå kommer det bare 200 innenfor dørene når Brann møter Rosenborg og Molde tar imot Stabæk.

Jeg skal ikke legge meg opp i hvordan eliteserieklubbene ville taklet andre regler - for eksempel at de fikk slippe inn noen tusen personer avhengig av arenaens størrelse og utforming, eller et generelt krav om å følge smittevernanbefalingene. Men det som er sikkert, er at fotball-Norge ville jublet over nye lettelser.

For kvinnefotballen og lagene i Obos-ligaen er begrensningene like uforståelige. Fredag 3. juli møtes Rosenborg og Lillestrøm i Toppserien. Hvor mange hundre som hadde gått på kampen med åpne dører, er vanskelig å anslå. Men det er liten tvil om at Lerkendal både kunne hatt åpne dører og praktisert et strengt smittevern i en by hvor koronaspredningen er minimal.

For å gjøre bildet fullstendig, så kan det nevnes at treningskampene i Obos-ligaen og Toppserien gjøres uten tilskuere overhodet. De ivrigste fansene må snike seg til en tyvtitt utenfor gjerdet for å se sesongoppkjøringen.

Som det heter i den såkalte treningsprotokollen: «Det er ikke tillatt med tilskuere på treningskamper. Regjeringen har gitt toppfotballen unntak fra bestemmelse i covid-19-forskriften (§ 13 annet ledd bokstav c) ved gjennomføring avseriekamper. Unntaket gjelder ikke for treningskamper, og derfor kan ikke publikum gis adgang».

Protokollen setter et absolutt tak på 60 personer innenfor, inkludert spillere, støtteapparat og dommere. Publikum skal ikke gis adgang til arenaen og antallet eksterne mediepersoner og presse er maksimalt 10 personer, som skal holde god avstand til spillerne.

Men når kampen er over, kan de samme tilskuerne/trenerne/journalistene gå på pub, spise på restaurant eller oppsøke en overfylt strand.

Ikke kall dette smittevern, for det er å gi et fullstendig ulogisk regelverk et skinn av fornuft.

Før cupfinalen i 2004 skrev Klovner i kamp den selvironiske sangen «20.000 tomme seter jubler for Lyn».

Norges Fotballforbund bør få tapperhetsmedaljen for utvist tålmodighet og lojalitetsprisen for etterlevelse av regelverket de har fått tredd nedover hodet. Nå ligger det an til at barne- og ungdomsfotball får lov til å spille kamper fra 1. august, og det er jo bra.

Innen Toppserien for kvinner og Obos-ligaen starter 3. juli, bør kulturminister Abid Raja komme på banen og gjeninnføre et minstemål av faktabasert fornuft. Selv om det bare gjelder fotball.

