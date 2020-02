Maksimum en biff i uken gir klimakrig mellom MDG og de norske bøndene

Landets beste klimatiltak vil gi store konflikter mellom miljøforkjemperne og bøndene.

Er du biffelsker, er det bare å ruste seg for en fremtid der det blir maksimum en biff i uken.

Den ferske Klimakur 2030 viser nemlig at nedgang til 333 gram rødt kjøtt per person i uken er det billigste og mest effektive klimatiltaket vi kan gjennomføre. På toppen sparer vi 10.000 årsverk i landbruket og 700 millioner kroner i året i landbruksstøtte.

Er det noe å lure på?

Det er underholdende å høre landbruksminister Olaug Bollestad (KrF), Senterpartiets Sandra Borch og Arild Hermstad fra Miljøpartiet De Grønne diskutere dette grønne skiftet.

FRYKTER FOR NORD-NORGE: Senterpartiets miljøpolitiske talsperson Sandra Borch er bekymret for landbruket i Nord-Norge. Foto: Skjermbilde: NRK Politisk kvarter

På NRKs Politisk kvarter høres det ut som om Hermstad og Bollestad har en stor stein i munnen som gjør det helt umulig å uttale det selvfølgelige: Dersom vi skal produsere mindre rødt kjøtt, så betyr det nedlagt bruk og færre bønder.

Hør innslaget: Skal vi spise mindre kjøtt for å redde klimaet?

I stedet for å si det åpenbare mumler de om ny sysselsetting i å produsere varer som rett og slett ikke lar seg dyrke mange steder i landet, som korn og grønnsaker. Det blir magre avlinger av den slags der man i dag har sauedrift på norske fjellgårder.

Likevel: Skal vi la hensynet til subsidierte bønder ødelegge for det mest lønnsomme klimatiltaket vi kan finne på?

Hør bare:

Kutt i rødt kjøtt kan spare norske utslipp på 2,9 millioner tonn CO2 i året.

Kutter vi matsvinn i tillegg, kan vi redusere utslippene med ytterligere 1,5 millioner.

Som en bonus sparer vi 700 millioner kroner i årlige jordbrukssubsidier.

Du kan lese hele rapporten her: Klimakur 2030 - tiltak og virkemidler

Det er faktisk vanskelig å finne gode argumenter mot å kutte rødt kjøtt til i snitt 333 gram per innbygger i uken. I tillegg til enorm klimaeffekt er det også i tråd med helserådene og godt for helsen vår. Mindre kjøtt og mer grønt gir en lettere livsstil og færre med hjerte- og karsykdommer.

Men å gå fra rødt kjøtt til grønn salat kommer til å gi en rødgrønn storkonflikt. Med mindre MDG og Senterpartiet blir enige om å skru opp jordbruksstøtten og subsidiere 10.000 bønder for å gjøre lite eller ingenting, så kommer det norske landbruket til å falle fra 46.000 til 36.000 årsverk frem mot 2030.

Halvparten kommer som en fortsettelse på en trend som har vart siden 1950-tallet - resten ved at staten dytter melkebøndene utfor stupet og slutter å subsidiere en kjøttproduksjon som vi ikke vil ha, og som ender opp på lagrene til Nortura.

STORT POTENSIAL: De foreslåtte kuttene i jordbruket tilsvarer alle utslipp fra norske privatbiler.I 2018 slapp norske personbiler ut totalt 4,6 millioner tonn CO2. Foto: Klimakur 2030

Dessverre er landbruket en klimasinke, mens overgangen til mindre utslipp fra bilparken har gitt massive reduksjoner i CO2-utslippene.

De ni siste årene har utslippene fra personbiler falt fra 5,4 til 4,6 millioner tonn i året.

Alle norske personbiler slipper altså ut mindre enn jordbruket kan kutte ved overgang til mindre rødt kjøtt og mindre matsvinn.

RENERE BILPARK: Utslippene fra norske personbiler har falt betydelig de siste ti årene.

Hva hadde de tre politikerne sagt på NRK Politisk kvarter hvis de hadde tatt sannhetsserum? Her er mitt forslag:

Olaug Bollestad (KrF): - Klart kutt i rødt kjøtt vil gå ut over antall ansatte i landbruket, men det er verdt det fordi det er bra for helsen vår, og bra for miljøet.

Arild Hermstad (MDG): - Klart vi skal kutte i produksjonen av rødt kjøtt, koste hva det koste vil. Det er bra for miljøet.

Sandra Borch (Sp): - Vi kommer aldri til å gå inn for noe som rammer en eneste bonde som stemmer på oss. Klimaet har ikke stemmerett.

Foran valget i 2021 kommer klima til å være en verkebyll blant de rødgrønne. Avstanden mellom MDG og Senterpartiet er milevis når det gjelder dieselkjøring i distriktene, klimakutt i jordbruket og den kommende kampen om iskanten i Barentshavet.

For alle som ikke er på stemmejakt eller lever av landbruket er det bare å studere denne illustrasjonen fra Klimakur 2030. Jo større ring, desto viktigere tiltak. Og jo lengre til venstre hjørne, desto billigere kutt i klimagasser.

BESTE TILTAK: Øverst til venstre er overgang fra rødt kjøtt til grønt og fisk. Foto: Klimakur 2030.

Landbruket er i en særklasse. Nå er tiden kommet for at de tar sin del av klimakuttene. Det er bra for helsa, det er bra for klimaet og det er bra for samfunnsøkonomien.

Så får vi klare oss med en biff i uka. Det er sikkert mye godt i grønnsaker og nøtter.

