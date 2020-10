Malin (30), Eirik (31) og Viljar (3) er årets budsjettvinnere: – En betydelig økning

Småbarnsfamiliene kan juble over årets budsjett, mener ekspert.

STAVANGER (Nettavisen Økonomi:) – Det var veldig hyggelige nyheter, sier Malin Lindløv Hogstad (30).

Hun bor sammen med ektemannen Eirik Hogstad (31) og sønnen Viljar (3) på Kampen i Stavanger. En gjennomgang av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021, viser at småbarnsfamilien vil få 600 kroner mer å rutte med neste år sammenliknet med i år.

– 600 kroner ekstra kommer godt med, og blir nok brukt på klær, utstyr og diverse, sier Lindløv Hogstad.

I tillegg vil barnetrygden gå opp 1.200 kroner neste år, før den øker ytterligere med 3.600 kroner i 2022.

– Vi hadde ikke så høye forventninger, men hørte rykter om at barnetrygden ville øke. Det var gøy at det stemte. Vi prøver å spare barnetrygden i fond. Det har vi gjort siden Viljar ble født, så har han forhåpentligvis en god del egenkapital når han blir eldre, sier 30-åringen.

ØKER: Økningen gjelder for barn opp til fylte seks år og det er foreslått 413 millioner kroner til tiltaket i statsbudsjettet for 2021. Den totale prislappen blir anslått til 1,1 milliard kroner i året. Foto: Sparebank 1 SR-Bank

De fleste får mer å rutte med

Regjeringen legger opp til å redusere både formueskatten, inntektsskatten og eiendomsskatten. Dermed sitter de aller fleste enslige, familier og pensjonister igjen med litt mer neste år enn i fjor.

– Småbarnsfamiliene er de klare vinnerne av årets budsjett. De får litt skattereduksjon og økt barnetrygd. Dersom du har trygg jobb og stabil inntekt, og i tillegg har lavere rente på boliglånet, har du betydelig mer å rutte med fremover, sier Sparebank 1 SR-Bank-ekspert Elisabeth Gilje Pedersen til Nettavisen Økonomi.

SMÅBARNSFAMILIE: Som småbarnsfamilie har ekteparet Malin Lindløv Hogstad og Eirik Hogstad fått 600 kroner mer å rutte med i 2021 sammenliknet med i år. Her sammen med sønnen Viljar på sofaen hjemme. Foto: Magnus Ekeli Mullis

REGNEFORSLAG: Småbarnsfamiliene kommer godt ut av regjeringens budsjettforslag. Foto: Sparebank 1 SR-Bank

– Er det ikke noen tapere i dette budsjettet?

– I våre regnestykker er det ingen tapere, fordi alle får litt bedre inntekt på grunn av lavere inntektsskatt. De fleste bør være greit fornøyd med dette, sier Pedersen.

Småbarnsfamilien i Stavanger legger ikke skjul på at de er glade for å få litt mer, men er opptatt av at andre også skal få mer.

– Etter at vi fikk barn, har vi utvidet perspektivene våre. Det er ikke bare oss som betyr noe lenger. Vi har han lille, foreldrene våre og besteforeldrene våre, og det er viktig for oss at disse blir prioritert, sier Eirik Hogstad.

Regneeksemplene til Sparebank 1 SR-Bank viser at både foreldre og besteforeldre kan få litt mer å rutte med neste år:

Illustrasjonen viser et regneeksempel fra Sparebank 1 SR-Bank for hvordan forslaget til statsbudsjett slår ut for en høyinntektsfamilie. Foto: Sparebank 1 SR-Bank

Illustrasjonen viser et regneeksempel fra Sparebank 1 SR-Bank for hvordan forslaget til statsbudsjett slår ut for et pensjonist-ektepar. Foto: Sparebank 1 SR-Bank

Illustrasjonen viser et regneeksempel fra Sparebank 1 SR-Bank for hvordan forslaget til statsbudsjett slår ut for enslige pensjonister. Foto: Sparebank 1 SR-Bank

Mener fritidsaktiviteter må holdes på lavt kostnadsnivå

Malin Lindløv Hogstad og Eirik Hogstad er begge i fast jobb og har stabil inntekt. Småbarnsfamilien flyttet nylig inn i huset de bor i nå, og er fornøyd med tilværelsen. De er opptatt av at flest mulig skal få et godt tilbud i form av en god skole, SFO og fritidsordninger.

– Det er viktig for oss at fritidsaktiviteter ikke koster så mye penger. Det handler ikke nødvendigvis bare om vår egen økonomi, men vi hører om foreldre som ikke har råd til enkelte aktiviteter for barna sine eller som må prioritere hvilket av barna som kan gå på ulike fritidsaktiviteter. For oss er det viktig at alle kan få delta, sier Hogstad.

FØLGER MED PÅ KOSTNADER: – I dag koster barnehagen maks 3.135 kroner i måneden. Det er ikke en høy pris for at noen tar vare på barnet vårt slik at vi kan gå på jobb. Vi håper jo at det vil fortsette slik, sier Eirik Hogstad. Her rundt kjøkkenbordet med Malin Lindløv Hogstad og sønnen Viljar. Foto: Magnus Ekeli Mullis

Småbarnsfamilien har også blitt mer bevisste på besteforeldrene situasjon, og ønsker mer fokus på pensjonistene.

– Det høres kanskje rart ut, men vi er også opptatt av at politikerne investerer for de eldre. Besteforeldrene våre sliter og har slitt med å få sykehjemsplass, og vi ønsker at det skal være lettere å få plass i framtiden, sier Lindløv Hogstad.

Enslige uten barn vil i snitt få 400 kroner mer å rutte med, ifølge Sparebank 1 SR-Banks regneeksempel. Foto: Sparebank 1 SR-Bank

Enslige med barn vil i snitt sitte igjen med 300 kroner mer sammenliknet med i fjor. Økt barnetrygd kommer i tillegg. Foto: Sparebank 1 SR-Bank

