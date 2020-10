Manchester United med skrekktall - hardt rammet av koronakrisen

Det siste kvartalet var blodrødt økonomisk for en av verdens største klubber.

Hele verden har blitt hardt rammet av koronapandemien, og de økonomiske ringvirkningene har vært store. Det samme gjelder i idretten, og fotballen som håver inn store summer har også fått seg en kraftig støkk.

Manchester United, som er en av verdens største klubber, la frem regnskapet for året 2020 nå på onsdag, og tallene er ikke veldig lystig lesning sammenlignet med tallene i 2019. Dette gjelder spesielt siste kvartal, hvor det nesten ikke ble spilt fotball på grunn av koronasituasjonen.

Store tap

Tomme tribuner i over et halvt år har klubben fått merke hardt på omsetningen. Tallene for 2020 viser at klubben hadde en omsetning på 82 millioner pund i siste kvartal som er månedene april, mai og juni 2020. Det er et fall på 38 prosent i omsetning, altså samlede inntekter fra samme periode i fjor. Det tilsvarer 978 millioner kroner.

De har også tapt 39 millioner pund i siste kvartal, sammenlignet med samme periode i fjor. Det tilsvarer 468 millioner kroner. United forklarer tapet gjennom kraftig fall i inntektene fra TV-rettigheter gjennom korona-perioden og billettinntekter fra fotballkamper. Det siste falt fra 23,8 til 5,5 millioner pund. Det siste året har klubbens billettinntekter falt med 19 prosent, fra 110 millioner pund til 89,9 millioner pund som tilsvarer et fall på drøye 300 millioner kroner i billettinntekter.

Kvartal-regnskapet viser også skrekktall for TV-inntektene under pandemien. Klubben opplyser at inntektene for TV-rettighetene i april, mai og juni 2020 lå på 16,6 millioner pund, noe som tilsvarer et tap på 24,3 millioner pund sammenlignet med samme periode i 2019. Det tilsvarer et tap på drøye 291 millioner kroner. Klubben hevder at tapet skyldes alle kampene som ble avlyst på våren og starten av sommeren.

Det siste kvartalet har klubben også tapt store penger i kommersielle inntekter. United opplyser at de kommersielle inntektene det siste kvartalet lå på 59,4 millioner pund, som tilsvarer 713 millioner kroner, men at det er 7,3 millioner pund mindre enn samme kvartal i 2019.

- Fokus på å beskytte helsen

Woodward poengterer at det viktigste for klubben er å komme seg gjennom koronakrisen, hvor det menneskelige perspektivet er viktigere enn bare å tjene penger.

- Vårt fokus er på å beskytte helsen til våre kollegaer, fans og nærmiljø, mens vi tilpasser oss de betydelige økonomiske konsekvensene av pandemien. Vårt hovedprioritet er å få fansen tilbake i stadium så trygt og raskt som mulig, kommenterer United-sjef Ed Woodward i en pressemelding.

- På banen har vi forsterket laget i løpet av sommeren, og vi har fullt fokus på vårt mål om å vinne trofeer, spille underholdende og offensiv fotball med en blanding av kvalitetsspillere og spillere fra eget akademi, samtidig som vi er nøkterne i bruken av våre ressurser for å beskytte klubben i et langsiktig perspektiv, sier Woodward videre.

God start i Europa - skuffende hjemme

Dette året er de imidlertid tilbake i det gode selskap i Champions League, og de fikk også en god start ved å slå PSG borte i første gruppespillkamp med scoringer av Bruno Fernandes og Marcus Rashford. Dette var også et lite pusterom for Solskjær med tanke på at klubben ligger på en skuffende 15. plass etter seks serierunder.

De slo imidlertid Newcastle borte med overbevisende sifre i forrige serierunde, og med to seire på rad kan det hende at Solskjærs mannskap ser lyset i enden av tunnelen nå.