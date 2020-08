Maner til priskrig: Nye abonnementer knuser konkurrenten

En solid prisforskjell - her er de nye prisene.

Mandag lanserte Telia en serie nye abonnementer for mobilt bredbånd. Det spesielle er at abonnementene setter grensen for databruk ekstremt høyt - til en pris langt under hva markedsleder Telenor tilbyr.

Mobilt bredbånd kan brukes på flere enheter - for eksempel mobil, nettbrett eller PC, og mengden kan deles på flere enheter. Det er derfor særlig godt egnet til hyttebruk eller liknende utenfor hjemmet.

Setter ned prisen kraftig

Telias nye abonnementer retter seg mot kunder med behov for stort datakonsum utenfor hjemmet - til en pris langt under det Telenor ligger på. Litt forenklet ser prisene slik ut:

Mobilt bredbånd - Telenor vs. Telia Datamengde Telia Telenor 50 GB 499 549 100 GB 549 799 200 GB x 999 250 GB 799 500 GB 999

Tabellen viser datamengde og pris per måned. I Telias modell betaler man ikke for overstigende datamengde, men hastigheten i overføringen settes ned når grensen passeres.

Som tabellen viser, er abonnementene fra Telia langt rimeligere. En kvote på 100 GB vil nok holde lenge for mange, og her er altså prisforskjellen 250 kroner i måneden. Du får også 150 prosent større datamengde hos Telia (500 GB vs. 200 GB) for samme pris, sammenliknet med Telenor.

– Vi opplever stor etterspørsel etter mobilt bredbånd, og kundene våre bruker produktet aktivt enten de er hjemme, på farten eller på hytta, sier Pål Rune Kaalen, leder for privatmarkedet i Telia Norge.

- Ikke så viktig

Men utviklingen i markedet har ført til at mobilt bredbånd-abonnement nå har liten betydning, mener Telenor.

- For Telenor gjelder at etter introduksjonen av Next-abonnementene nylig, har våre kunder nå tilbud om ubegrenset data til en fast månedspris. Dette har ført til at kundene våre i mindre grad etterspør mobilt bredbånd, da våre mobilabonnement for de aller fleste nå dekker dette behovet. De fleste trenger altså ikke et abonnement til, sier kommunikasjonssjef Anders Krokan i Telenor Norge.

Derimot mener han at innenfor rammene av en fastnettmodernisering kan mobilnettet med Hjemmebredbånd Mobil, eller Trådløst Bredbånd, fungere som et bedre tilbud til kundene enn den utdaterte kobberløsningen på fastnett bredbånd.

- Denne utviklingen vil forsterkes gjennom introduksjonen av 5G. Vi har ikke vurdert endringer på mobilt bredbåndsabonnementene nå, men vurderer som alltid utvikling i kundebehov og tilbud i markedet, sier Krokan.

Ubegrenset - nesten

Det er under et år siden Telenor avviste at det var noe behov i Norge for mobil-abo med ubegrenset databruk.

Selskapet tok høsten 2019 hele 799 kroner for 60 GB - som da var maksgrensen, mens både svensker og dansker mobilkunder kunne nyte sterk konkurranse om å tilby mobilabonnementer med fri databruk.

Det har forandret seg siden det. Et vanlig mobilabonnement med fri databruk koster nå 549 kroner, men over 100 GB senkes hastigheten til 3 Mbit/s resten av måneden, med mindre du vil punge ut 200 kroner til for fri fart uansett. Telia tar 499,- i måneden for et liknende abonnement.