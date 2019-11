Mange velgere har mistillit til politikere som ikke lytter på signaler fra folk flest

Under halvparten av nordmenn mener at politikerne lytter på folk og jobber for innbyggernes beste.

Norske politikere bruker over 1.400 milliarder kroner på ulike formål, men de slaktes av velgerne: Under halvparten mener at politikerne lytter på innbyggerne og jobber for innbyggernes beste.

- Innbyggerne er minst fornøyde med politikernes evne til å lytte til innbyggernes synspunkter, tilliten til at politikerne arbeider for innbyggernes beste, og tilretteleggingen for personer med nedsatt funksjonsevne, heter det i oppsummeringen til Innbyggerundersøkelsen 2019.





Valgforsker Bernt Aardal har lignende tall på sin hjemmeside. Folk er rimelig godt fornøyd med demokratiet, men har langt lavere tillit til politikerne, viser tall helt tilbake til 1973.

LAV TILLIT: Under halvparten har tillit til politikerne. Foto: Valgforsker, professor Bernt Aardal

- Figuren viser at tilliten til norske politikere har gått i bølger, skriver professor Bernt Aardal på sin hjemmeside. - Det er nærliggende å tro at svekkelsen av tilliten tidlig på 1970-tallet og 1990-tallet i sammenheng med de to folkeavstemningene om norsk medlemskap i EF/EU.

Ser vi på de rene tallene, så er trendlinjen en svak synkende tillit til politikerne. Denne utviklingen har skjedd samtidig som antallet partimedlemmer har sunket, og andelen profesjonelle politikere har økt.

DÅRLIGERE INNTRYKK: Velgerne har fått et dårligere inntrykk av politikerne de siste årene. Foto: Direktoratet for forvaltning og ikt (Innbyggerundersøkelsen 2019)

Når DIFI-undersøkelsen viser misnøye med politikernes evne til å lytte, kan det være et tegn på det samme: Velgerne har liten påvirkning på personvalg eller partienes politikkutforming, og mange føler at politikerne ikke lytter eller bryr seg.

To gode eksempler er striden som nå pågår under overflaten i både Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet. Det er velkjent at mange av partimedlemmene og lokalpolitikerne er misfornøyd med den politiske linjen som føres fra Oslo.

Blant lokalpartiene som fikk juling nå i høst står Oslo Arbeiderparti i en særklasse. Etter fire år med byrådsmakt falt partiet med 12 prosentpoeng og ble den store taperen både i prosent og i antall stemmer i Oslo. Samtidig gikk partnerne opp. Både Miljøpartiet De Grønne og SV hadde markant vekst.

Oslo Arbeiderparti tapte venstresidevelgere til sine partnere og mistet massiv støtte i Groruddalen fordi partiet ikke lyttet på velgerne sine når det gjaldt bompenger. Etter valgfiaskoen fortsetter partiet på samme linje og har inngått en ny allianse med Rødt og MDG.

Under overflaten er mange partimedlemmer kritisk til denne linjen, men det er vanskelig å vite hvor utbredt misnøyen. For å undersøke graden av misnøye og hvilke politikk kritikerne heller vil ha, sendte Nettavisen ut en anonym spørreundersøkelse til mange hundre lokale tillitsvalgte og politikere i Arbeiderpartiet.

Responsen fra Oslo-politikere er interessant: - Jeg slettet mailen da jeg så hvem det var fra, skrev den nylige avgåtte byråden Tone Tellevik Dahl på Facebook, og fikk støtte fra lederen i Oslo Ap, Frode Jacobsen: - Den mailen ble sletta her gitt.

BOIKOTTER UNDERSØKELSE: Sentrale Oslo-politikere ønsker ikke å delta i en undersøkelse om hva partifolk faktisk mener om ledelsen og politikken i Arbeiderpartiet. Foto: Faksimile (Medier24)

I Oslo mistet Arbeiderpartiet nesten 30.000 stemmer fra 2015 til 2019, og partiet gjorde det vesentlig dårligere i hovedstaden enn i resten av landet. Normalt skulle det gitt en viss nysgjerrighet på hva folk flest og grasrota i partiet mener.

Derfor har Nettavisen sendt en anonym spørreundersøkelse til cirka 450 lokale tillitsvalgte i Arbeiderpartiet over hele landet om sentrale utfordringer for partiet. Bare det å stille spørsmål fikk stabssjef for fylkesrådet i Viken, Anne Sandum fra tidligere Buskerud Arbeiderparti, til å reagere:

- De ønsker å sette tillits- og folkevalgte opp mot partiledelsen. De ønsker seg lederdebatt. De ønsker seg seg debatt om høyre/venstre side i partiet. De ønsker å sette fagbevegelse opp mot miljøbevegelse, skriver hun på Facebook.

Vi må skuffe Anne Sandum i at hun tar feil i sin fjernanalyse av Nettavisen. Vi har ingen oppfatning av hvilken vei Arbeiderpartiet bør velge, men vi forbeholder oss retten til å bruke en grunnleggende journalistisk teknikk - nemlig å stille spørsmål.

Til nå har vi ikke publisert en eneste sak, men vi tror velgerne er interessert i informasjon om debatten som pågår internt, og kan ikke bøye oss for at noen ønsker å legge lokk på debatten som foregår om Anne Sandum ønsker det eller ei.

Å stenge negative impulser ute er en velkjent forsvarstaktikk når det går dårlig, men den er ikke veldig smart. Dette erkjente blant annet kjente marxister som Lenin og Mao, blant annet i dette kjente sitatet fra Mao: «Kjenn din fiende og kjenn deg selv, da kan du utkjempe hundre slag uten å risikere å lide nederlag».

Når stadig færre er medlemmer av politiske partier, så er konsekvensen at det er færre som er med på å utforme politikken. Da er risikoen at man mister kontakten med folk flest.

Et lignende problem er at stadig flere går inn i politikken uten å ha vært ute i et normalt arbeidsliv. Vi får profesjonelle politikere som har politikk som en karriere. Også her er risikoen at man mister kontakten med folk flest.

Valgresultatet i høst bør være en vekker som viser at det er en irritasjon både i distriktene og blant mange bilister, som gikk til henholdsvis Senterpartiet og Bompengepartiet.

Den ferske innbyggerundersøkelsen til Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) bekrefter dette inntrykket. Inntrykket av politikerne har blitt dårligere de siste årene - og det er spesielt dårlig på evnen til å lytte. Dessverre føyer boikott av en spørreundersøkelse seg inn i det mønsteret.

