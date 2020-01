Mangemilliardær (44) søker kvinne for å bli med til månen

- Med denne fremtidige partneren ønsker jeg å rope ut om vår kjærlighet fra verdensrommet.

NEW YORK (Nettavisen): - Etter hvert som følelsen av ensomhet og tomhet sakte siger på hos meg, er det én ting som jeg tenker på: det å fortsette å elske en kvinne, skriver den japanske mangemilliardæren Yusaku Maezawa i en annonse på internett, som nå får oppmerksomhet verden rundt.

- Ønsker å finne en partner for livet

Den 44 år gamle mannen ønsker nemlig å treffe en spesiell kvinne som han kan ta med seg til månen på en tur som etter planen skal finne sted i 2023.

- Jeg ønsker å finne en partner for livet. Og med denne fremtidige partneren ønsker jeg å rope ut om vår kjærlighet fra verdensrommet, skriver han på Twitter.

Ifølge Forbes grunnla Maezawa onlinebutikken Zozotown, og er nå god for rundt to milliarder dollar, eller rundt 18 milliarder norske kroner.

Har kjøpt flere plasser av Elon Musk

Maezawa har tidligere gjort seg bemerket da han og Elon Musk i 2018 gjorde det kjent at 42-åringen hadde chartret plasser på Big Falcon Rocket i regi av SpaceX.

Dette bildet, tatt i oktober 2018, viser Yusaku Maezawa i forbindelse med at han betalte se inn som den første passasjeren på SpaceX BFR, i regi av Elon Musk. Nå søker han er kvinne og en kjærest som vil fly med ham til månen på SpaceX-rakett. Foto: Toshifumi KITAMURA / AFP

Planen er der å ta med seks til åtte kunstnere på en måneferd som å inspirere dem til å skape ny kunst i et prosjekt som bærer navnet «Dear Moon».

- Det jeg ønsker å gjøre er å vise folk på Jorden hvor vakker vår planet er ved å ta kunstnere opp er så de kan formidle denne skjønnheten til verden, har Maezawa tidligere uttalt til CNN.

- Må være over 20 år

Men nå er det altså en kvinne og en partner han er ute etter å finne.

Milliardæren har satt opp en egen nettside der kvinner kan søke om å bli med.

Men han har også satt krav om hvem som kan bli med. Ifølge nettsiden er kravene at kvinnen må være single og over 20 år med en «lys personlighet», som alltid er positive og som har en interesse for å bevege seg ut i verdensrommet. De må også ha et ønske om verdensfred, heter det i kravene.

Fristen for søke er satt til 17. januar og mangemilliardæren Maezawa skal ta sin endelige avgjørelse om hvem som får lov til å bli med i slutten av mars i år.

Gir bort millioner på Twitter

Maezawa er for øvrig en svært eksentrisk milliardær som liker konkurranser og å dele ut penger for å skape blest om seg selv.

På nyttårsaften fortalte han på YouTube at han skulle gi bort over 80 millioner norske kroner til 1000 av hans Twitter-følgere for å se om det gjorde dem lykkeligere. Alt de trengte å gjøre var å retweete hans originale post før 7. januar.

Han gjennomførte et lignende stunt også i januar 2019, da han ga bort litt over åtte millioner kroner til 100 Twitter-følgere. Den aktuell Twitter-meldingen fra i fjor ble retweetet hele 4,7 millioner ganger og 100 heldige Twitter-følgere fikk da litt over 80.000 kroner hver.