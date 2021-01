Mangler hundrevis av sesongarbeidere: – Det er ikke så enkelt at hvem som helst kan melde seg

Mange oppfordrer arbeidsløse nordmenn dra nordover til lofotfisket.

Stengte grenser har fått kommunene i Lofoten til å slå full alarm, og flere bedrifter har arbeidere som ikke får komme inn i Norge de neste ukene. Totalt venter Lofoten alene rundt 700 sesongarbeidere, ifølge Lofotposten.

Flere, inkludert fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) og arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H), har bedt arbeidsledige nordmenn melde seg til det årlige sesongfisket etter gytemoden skrei. Fisket varer mellom januar og april.

Hans Fredrik Sørdal, daglig leder i Nordland Fylkes Fiskarlag, sier at det er svært vanskelig å erstatte de utenlandske arbeiderne som skulle ha kommet.

– Det er ikke så enkelt at hvem som helst bare kan melde seg. Ja, mange er ledige, men den kompetansen som disse arbeiderne har tilegnet seg over tid er uvurderlig og vanskelig å erstatte. Yrket er slitsomt, men gjestearbeiderne vet hva de går til, og er godt forberedt, sier Sørdal.

Ingen 8-16-jobb

Utenlandske sesongarbeidere i fiskerinæringen anses ikke som samfunnskritisk personell, som kan få unntak fra de nye innreisereglene. Dermed er grensene i praksis stengt i 14 dager for gjestearbeiderne som normalt kommer fra Polen og Litauen for å jobbe.

Nordland Fylkes Fiskarlag-leder Sørdal sier at årets fiske var nøye planlagt med tanke på smittevernsreglene.

– Bedriftene planlegger for innlosjering av gjestearbeidere i karantene, krever to negative tester og er i det hele tatt svært seriøse. Alle våre medlemmer er avhengig av torsken som kommer nå, og dette fisket legger grunnlag for resten av året. Fisken venter ikke på oss, og innreiseforbudet bidrar til en rekke store usikkerheter for næringen, sier Sørdal.

Gjestearbeiderne trengs i alle deler av prosessen, fra fisket i fiskefartøyene til sortering, veiing, sløying og rens på fiskemottak.

– Det kan bli veldig lange dager. Du vet ikke hvor stor arbeidsbelastningen blir fra dag til dag, og det er ingen 8 til 16-jobb, slår Sørdal fast.

Han skulle ønske at regjeringen hadde bidratt til mer forutsigbarhet for bransjen.

– Vi ønsker leveringssikkerhet og forutsigbarhet når fisken kommer. Det handler om stabilitet i fangstleddet og på landsiden, og det burde regjeringen levere. Men slik situasjonen er nå, er sikkerheten borte.

Tar inn arbeidsledige

Etter at fiskeriministeren ba arbeidsledige og permitterte nordmenn om å ringe seg i desember i fjor, strømmet telefonene inn til bedriftene i Nord-Norge.

Vårin Marie Lassesen, daglig leder for Myremar i Vesterålen, ble nedringt og fikk flere titalls e-poster. Hun har tatt inn mellom 10 og 15 personer uten særlig erfaring som tok kontakt, hvorav flere var i NAV-systemet.

– Vi har nok folk, så vi kommer nok til å klare oss helt fint. Vi er glade for at folk tok kontakt, og er glad for at flere vil ta del i den fantastiske fiskerinæringen.

– Hva med de utenlandske arbeiderne?

– De har kommet allerede, så det går veldig bra, sier Lassesen.

