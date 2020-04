Mannen bak Ernas pusteoppfinnelse: – Ikke tenkt som en erstatter til moderne respiratorer

Først ble nødrespiratorene hyllet av statsministeren. Så kom kritikken.

STAVANGER (Nettavisen Økonomi:) – Bakgrunnen for ideen var at vi ønsket å tilby en løsning til det internasjonale markedet, og Norge var ikke det eneste nedslagsfeltet vårt. Det var utgangspunktet for ideen, sier Eivind Gransæther, ingeniøren som står bak konseptet til respiratoren som regjeringen har bestilt 1.000 av, og fortsetter:

– Og så kan det hende at den ikke er hensiktsmessig i Norge på grunn av påliteligheten, men den kan være til nytte for en bredere gruppe folk.

Se video av respiratoren under

Tirsdag hyllet statsministeren nødrespiratoren som Gransæther utviklet i samarbeid med Forsvarets forskningsinstitutt, Servi og Laerdal Medical. Koronaepidemien har utløst et stort og akutt behov for respiratorer i Norge og resten av verden, og den nye oppfinnelsen ville kunne avhjelpe problemet på kort tid, mente Solberg.

– Dette viser hva vi kan få til i dette landet når det virkelig gjelder, sa statsminister Erna Solberg (H) i en pressemelding tirsdag.

HYLLER RESPIRATORENE: – Disse nødrespiratorene gjør helsetjenesten bedre i stand til å håndtere en slik topp, sa statsminister Erna Solberg tirsdag. Onsdag forsvaret hun nødrespiratoren etter kritikken fra legene og sykepleierne.

Så kom kritikken. Hverken legene eller sykepleierne mente at 1.000 nødrespiratorer fra regjeringen var noen gladnyhet.

– Er dette en tidlig aprilsnarr? Det var vanskelig å tro sine egne øyne og ører da statsminister Erna Solberg stolt kunne presentere dagens «gladnyhet», skrev forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk sykepleierforbund.

– Norsk anestesiologisk forening mener at dette apparatet er en avsporing. Dette apparatet fremstår som en dårlig aprilspøk, sier overlege Jon Henrik Laake ved intensivavdelingen på Rikshospitalet til VG.

Klekket ut i karantene

Det var da Eivind Gransæther ble satt i karantene at ideen kom. Oljeingeniøren leste om spredningen av koronaviruset i Italia og hvordan sykehusene manglet respiratorer. I løpet av hans to dager lange karantene klekket Gransæther ut et design, som siden har blitt forbedret gjennom flere prototyper.

– Jeg spilte inn respiratoren som et konsept, og jeg står for teknologien som lå til grunn for vår prototype. Det er andre som evaluerer nytteverdien og i hvilken grad den har effekt og eventuelt kan tas inn i et behandlingsystem, sier Gransæther.

Ingeniøren involverte flere venner, tidligere kolleger og bidragsytere fra innovasjonshuben Creator Makerspace i Stavanger. Mirmorax, selskapet som Gransæther er medeier i, leverer innovativ teknologi til oljenæringen.

– Vi driver med instrumentering og automasjon med høy pålitelighet. Respiratoren er ikke kun oljeteknologi, men en blanding av generell kunnskap og personlig interesse, sier Gransæther.

Han understreker at FFI selv må svare på kritikken fra sykepleierne og legene.

– Respiratoren var ikke tenkt på som en erstatter eller alternativ til en moderne respirator. Hvordan legene eventuelt kan tenke seg å bruke den, må de selv bestemme, sier Gransæther.

Statsministeren forsvarer nødrespiratoren

Respiratorene som regjeringen har bestilt 1.000 eksemplarer av fikk hard medfart fra Norsk sykepleierforbund og Legeforeningen for å være utdatert og uegnet.

Onsdag rykket statsminister Erna Solberg ut for å understreke at respiratorene kun skal brukes i nød.

– Det er hvis vi ikke har nok av det andre. Derfor har vi noe som kan hjelpe, istedenfor å ikke ha noe. I så måte er dette en kritikk som er på siden av budskapet, sier hun til NTB om kritikken fra sykepleierne og legene.

Solberg understreker at de viktigste ressursene i helsesektoren er kvalifiserte ansatte.

– Det som er bra, og som jeg fortsatt står inne for, er at noen har en god idé som vi raskt kan sette i gang med for å skape en løsning, ikke for en perfekt situasjon, men for en situasjon hvor vi står i en alvorlig mangel, sier hun til NTB

Sykepleierforbundet og legeforeningen er kritiske til regjeringens nødrespirator som ble vist frem via videolink på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

I en melding onsdag svarer også Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), som har samarbeidet med Lærdal Medical og Servi om utviklingen av respiratorene.

– Nødrespiratoren er en beredskapsløsning som skal redde liv hvis kapasiteten ved norske sykehus blir sprengt, sier forskningsdirektør Hanne Bjørk ved FFI.

Hun understreker at nødrespiratorene skal kunne avlaste og dekke opp en mulig mangel på fullskala respiratorer. Sykehusene kan bruke løsningen dersom det plutselig blir stor pågang av pasientene og helsearbeiderne må omdisponere ressursene.

– Nødrespiratorene vil komme i tillegg til de ordinære respiratorene, og kan brukes til pustehjelp og frigi de mer avanserte respiratorene til de pasientene som trenger dem, sier Bjørk.

– Flere tilsvarende nødløsninger er utviklet i både Storbritannia, Israel og i USA. Noen er enda enklere enn den løsningen Norge nå har utviklet, sier forskningsdirektør Hanne Bjørk i FFI.

Bjørk sier også at kravene til helsepersonell som skal bruke nødrespiratorene vil være lavere enn til bruk av avanserte respiratorer. Hun understreker at det ikke er løsningen til Gransæter som ble vist på TV2 tirsdag som skal produseres, men en annen og mer videreutviklet løsning fra Servi.

– Behovet for økt respiratorkapasitet er stort i hele verden. Derfor er det vanskelig å få tak i både full-skala respiratorer og kritiske komponenter for å produsere forenklede løsninger, sier forskningsdirektøren.

