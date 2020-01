Mareritt-start for Facebook: 50 milliarder dollar forsvant på minutter

Facebook får svi kraftig ved børsåpning torsdag, mens Tesla er på opptur.

NEW YORK (Nettavisen): Wall Street starter ned ved åpning torsdag ettermiddag, norsk tid. Dow Jones startet ned over 100 poeng ved start, men nedturen fortsetter og er nå ned rundt 200 poeng.

Facebook startet kraftig ned, etter at selskapet leverte resultat etter at børsen stengte onsdag. Facebook var ned hele 8 prosent kort tid etter børsåpning, melder CNBC.

Det tilsvarer et verditap på rundt 50 milliarder dollar.

Nedgangen kommer et at Facebook rapporterte om en økning i utgiftene på hele 51 prosent i 2019, sammenlignet med året før. Selskapet er i dag verd i underkant av 600 milliarder dollar.

En god time etter børsåpning er Facebook fortsatt kraftig ned, i overkant av seks prosent.

Flyselskap og hotell-kjeder fortsetter også å falle på børsen på torsdag, mye takket være virusfrykten, men ikke så kraftig som tidligere. I Kina har viruset nå tatt 170 liv, og over 7.000 mennesker er smittet.

7,35 milliarder dollar i overskudd

Etter at resultatet for fjorårets tre siste måneder ble kjent onsdag, falt aksjekursen på Facebook med over 6 prosent på etterbørsen, selv om mange av tallene som ble lagt fram, var bedre enn ventet.

Overskuddet på Facebook lå på 7,35 milliarder dollar, 7 prosent mer enn et år tidligere, mens inntektene steg med 25 prosent til 21,1 milliarder dollar, ifølge selskapet.

Tesla opp over 11 prosent

Mens Facebook sliter ved børsåpning torsdag, er det motsatt for Tesla. Selskapet var opp over 11 prosent kort tid etter børsåpning torsdag.

Tesla meldte om økt omsetning og bedre inntjening i fjerde kvartal, da tallene ble presentert sent onsdag kveld norsk tid. Overskuddet i fjerde kvartal blir oppgitt til å være 105 millioner dollar, drøyt 960 millioner kroner.

I rapporten fra Tesla som ble lagt frem onsdag kveld, la de også ved dette bildet av en versjon av Tesla Y. Foto: Tesla

Totalt hadde selskapet en omsetning på 7,38 milliarder dollar i kvartalet, mer enn analytikere på forhånd hadde forventet.

Produksjonen i fjerde kvartal utgjorde 112.000 kjøretøyer, og Tesla forventer at den årlige produksjonen ville overstige 500.000 kjøretøyer på de to fabrikkene i Fremont i California og i Shanghai i Kina.

Selv om Tesla nå har levert gode resultater gjennom to kvartaler, vil likevel resultatet for året som helhet ende på 862 millioner dollar i minus, tilsvarende 7,9 milliarder kroner etter onsdagens valutakurs.

USA-økonomien vokser

Tall som ble presentert torsdag viser at USAs økonomi fortsetter å vokse, men saktere enn før. Veksten var 2,1 prosent i fjerde kvartal i fjor og 2,3 prosent i hele 2019.

Det viser foreløpige tall fra myndighetene, melder skriver NTB.

Veksten i fjerde kvartal var drevet av privat forbruk og kjøp av boliger. Også offentlig forbruk var en årsak til veksten, noe som gjorde opp for et fall i investeringer fra bedrifter.

Amerikansk økonomi vokste raskere på starten av 2019. USAs bruttonasjonalprodukt vokste med 3,1 prosent i første kvartal.

Veksten i 2019 på 2,3 prosent er den laveste på tre år. Veksten i 2018 var til sammenligning 2,9 prosent.

(Nettavisen/NTB)