Marerittet fortsetter for Stordalen i Stavanger: Kun 1 av 9 hoteller gikk i pluss

Kan bli tvunget til å legge ned storsatsingen Clarion Hotel Energy etter et nytt kjempetap.

STAVANGER (Nettavisen Økonomi:) I august skrev Nettavisen Økonomi om hvordan Petter Stordalen har fått slitt med å få fart på den voldsomme hotellsatsingen han satte i gang i Stavanger for noen år siden.

Stordalen forsøkte å døpe om «oljehovedstaden» Stavanger til «Norges hotellhovedstad» da han i 2013 annonserte at Clarion Hotel Air ville stå klart tre år senere.

Året etter stupte oljeprisen, og hotellkongen Stordalen sa famøst til VG at «blodet renner i gatene i Stavanger nå», med henvisning til lavere pågang på hotellene og restaurantene i byen.

Stordalen tapte 250 millioner kroner på hotellene gjennom oljekrisen (2015-2017), og ytterligere 90 millioner kroner i 2018. Til tross for forbedringer i 2019, tapte Stordalen rundt 70 millioner kroner før skatt på hotelldriften i Stavanger i fjor.

Fakta Slik har det gått med Petter Stordalens hoteller i Stavanger ↓ Petter Stordalen har totalt ni hoteller i Stavanger-regionen: Clarion Hotel Energy, Clarion Hotel Air, Hotel Skagen Brygge, Comfort Hotel Square, Clarion Hotel Stavanger, Comfort Hotel Stavanger, Quality Airport Hotel, Quality Hotel Pond, Quality Hotel Residence. Slik har hotelldriften gått de siste fem årene:

2015: minus 50 millioner kroner før skatt. 2016: minus 100 millioner kroner før skatt 2017: minus 100 millioner kroner før skatt 2018: minus 93,6 millioner kroner før skatt 2019: minus 70 millioner kroner før skatt

TUNGT: Petter Stordalens Strawberry-konsern la bak seg et rekordår i 2019 før koronapandemien traff reiselivsnæringen med full styrke fra mars 2020. Foto: Terje Pedersen (NTB)

I årsregnskapet til Clarion Hotel Energy, som i fjor gikk 28,5 millioner kroner i minus, skriver styret at fremtiden er usikker:

«Selskapsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. Dette innebærer at styret har vurdert at virksomheten vil klare seg gjennom den pågående krisen, men prognoser og estimater inneholder betydelige usikkerhetsfaktorer knyttet til hvor store og langvarige de økonomiske effektene blir, samt hvordan tilgang til kapital blir i denne perioden», skriver styret, og avslutter:

«Disse usikkerhetsfaktorene kan føre til betydelig usikkerhet om selskapet evner å fortsette driften».

Har ikke klart å snu de tre verstingene

Spesielt tre av hotellene har stått for en stor del av tapene til Stordalen i Stavanger de siste årene:

Clarion Hotel Energy er Stavangers største konferansehotell, med 400 soverom, 14 møterom og en konferansesal med kapasitet til 1.000 personer. Det Snøhetta-tegnede hotellet har slitt kraftig siden åpningen i 2014, og gikk 28,5 millioner kroner i minus i 2019. Året i forveien bidro hotellet med et tap på 32,9 millioner kroner. Stordalen har nå til sammen tapt 164 millioner kroner på hotellet.

ENERGY: Clarion Hotel Energy har alene sørget for et underskudd på rundt 61,4 millioner kroner for Nordic Choice de siste to årene. Foto: Magnus Ekeli Mullis

Clarion Hotel Air ble åpnet i 2015, da Petter Stordalen ble firt ned fra et helikopter i 15 meters høyde. Air-bygget er Solas høyeste, med 296 rom og konferansesal til 1.250 personer. Hotellet tapte 16,7 millioner kroner i 2019, etter å ha gått 18,8 millioner i minus året før.

AIR: Clarion Hotel Air, det tredje Clarion-hotellet i Stavanger-regionen, registrerer et tap på like under 17 millioner kroner i 2019 Foto: Magnus Ekeli Mullis

Quality Hotel Pond i Sandnes er også blant hotellene som har slitt kraftig i regionen. Hotellet registrerte et underskudd på 11 millioner kroner i 2019, omtrent det samme som i 2018. Til sammen har hotellet gått 48,5 millioner i minus siden åpningsåret i 2016.

Quality Airport Hotel var det eneste av Stordalens hoteller som gikk i pluss i fjor, etter å ha snudd et underskudd på 6,8 millioner i 2018 til 564.647 kroner i overskudd i 2019. Hotel Skagen Brygge (-1,9 millioner), Comfort Hotel Square (-4,7 millioner kroner), Quality Hotel Residence (-1,95 millioner kroner), Comfort Hotel Stavanger (-5,3 millioner) og Clarion Hotel Stavanger (-2,7 millioner kroner) leverte til sammen bedre resultater enn i 2018 - men samlet bidro de med et tap på rundt 16,55 millioner til sammen.

Trodde på bedre tall i 2020

Da Nettavisen Økonomi snakket med driftsdirektør Jannica Landmark-Rosén i august, fortalte hun at kjeden hadde store forventninger til at 2020 var året der trenden i Stavanger skulle snu. Så kom koronapandemien.

– Vi hadde tykke ordrebøker på alle Clarion-hotellene, sa hun i august.

Til tross for at norgesferien bidro til at årets sommer ble bedre enn i 2019 og langt bedre enn fryktet for Nordic Choice-hotellene i Stavanger, blir 2020 stående som et mørkt år for kjeden, for hotellbransjen og reiselivsnæringen generelt.

«Det er fremdeles usikkerhet knyttet til hvor lenge covid-19-pandemien vil vare og hvordan dette vil påvirke virksomheten. Ledelsen forventer en gradvis økning av omsetningen siste halvår 2020 og i 2021, og håper å passere pre-korona-nivå i 2022», skriver styret.

