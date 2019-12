Maria Mena (33) med frekk beskjed til John (75): – Jeg er singel

Skatteflyktningen og Norges rikeste mann, John Fredriksen (75) stemte i da artisten Maria Mena sang strofen «I want to go home for Christmas».

THEATERCAFÉEN (Nettavisen): Under den årlige julelunsjen til Norges rikeste mann, John Fredriksen (75) var det store champagne-flasker, det dyreste på menyen og ikke minst: Maria Mena sang julen inn.

Hvert år avholder John Fredriksen en julelunsj på Theatercaféen sammen med venner, familie og mange forretningspartnere.

Nettavisen fulgte julelunsjen fra innsiden av den stappfulle restauranten.

Blytungt julebord

Ved bordet til Fredriksen er det høy sigarføring. Der sitter både milliardæren Trond Mohn og Bjørn Rune Gjelsten.

Tradisjonen med julelunsj strekker seg minst 40 år tilbake i tid. Milliardæren Trond Mohn innrømmet at han hadde vært tilstede så mange ganger, at han hadde mistet tellingen.

På bordene rundt Fredriksen sitter det også mange som har gjort inntrykk i norsk næringsliv eller offentlig debatt.

På et bord like ved vinduet sitter milliardæren Jan Haudemann-Andersen (61) som har hatt et fantastisk år med selskapet Kahoot! Ved nok et bord, like ved, finner man både Mikkel Dobloug og Monica Staff. Begge har investert i nettstedet Resett, og Staff er nå styreleder hos nettstedet.

På bordene rundt Fredriksens hovedbord er det mange meglere med pene dresser og glatte sleiker i 30-40-årene. Det virker som de sirkulerer bordet til «storeulven» for å få et lite glimt av Norges rikeste mann.

SANG JULEN INN: Maria Mena (33) sang julen inn på John Fredriksens julelunsj på Theatercaféen i Oslo.

– Jeg er singel

Plutselig er en servitør uheldig og sender flere tallerkener rett i gulvet, og flere bryter ut i applaus og heiarop.

Enkelte tunger ved et annet bord snakker om at Fredriksen aldri har sett ut som en glamourmodell, men at han overhodet ikke har endret seg på 30 år.

Rundt klokken halv fire dukker plutselig artisten Maria Mena (33) opp. Hun var klar for å synge julen inn for selskapet.

Hun sang en av hennes mest kjente julesanger: «Home for Christmas».

Etter nydelig sang og en voldsom applaus, erklærte Maria Mena at hun er singel - og ville nevne det på Theatercaféen.

– Det hadde vært idiotisk av meg å ikke nevne at jeg er singel, sa Maria Mena til mye latter.

Ville ikke snakke

Nettavisen møtte på John Fredriksen ved garderoben. Da Nettavisen spurte om det var mulig å stille et par spørsmål, tok Fredriksen tak i en av sine kompanjonger og sa tydelig:

– Det er en eller annen journalist!

Kompanjongen kom deretter mellom Nettavisens journalist og Fredriksen. Norges rikeste gjentok flere ganger at «Det passer litt dårlig nå altså», selv om Nettavisens journalist ikke stilte flere spørsmål - og ønsket heller til lykke med julelunsjen.

GJESTER: Datteren Kathrine Fredriksen og milliardæren Trond Mohn ankom julelunsjen. Foto: Werner Juvik (Mediehuset Nettavisen)





Matkrig og dramatikk

Det er mye dynamikk og dramatikk rundt den årlige julelunsjen. Hovedbordet til John Fredriksen kalles for «Kharg Island» etter den viktigste oljeterminalen i gulfen.

Bordet ved siden av, hvor investorene bak det kontroversielle nettstedet Resett sitter, Monica og Lars Staff og Mikkel Dobloug, blir kalt for «Skjæret».

– Det er fordi du må navigere forbi det for å unngå å gå på en smell, sier en kilde til Nettavisen.

– Skjæret ligger midt i leia, og man må gå styrbord for å komme til Kharg Island, sier kilden og ler.

Det er en lang vei som har stått mellom Norges rikeste mann, som har en formue på 114 milliarder kroner, til at Maria Mena står og synger julen inn ved hans bord på Theatercaféen.

Fredriksen kommer fra Etterstad på Oslo øst, har en far som var platearbeider, og en mor som var kantinebestyrer. Han har frekventert Norges mest tradisjonsrike restaurant i minst 40 år.

I 2006 ble en tigger rikskjendis etter John Fredriksen gikk ut for å ta seg en røykepause, og endte opp med å gi han en tusenlapp rett i neven.

– Ta deg sammen, så blir det kanskje noe av deg til slutt, sa Fredriksen til tiggeren Tommy som gikk forbi Theatercafeen.

John Fredriksen virket fredag ettermiddag å være i usedvanlig god stemning med brede smil og mye latter. Han har god grunn til å feire etter det som må sies å være et eventyrlig år for selskapet hans Frontline. Selskapets aksjer har i løpet av året økt med 110 prosent, ifølge onsdagens kurs.

I løpet av året har verdiutviklingen på hele hans portefølje økt med 6,8 milliarder kroner.

