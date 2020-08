Maria vil avbestille TUI-reise: Må punge ut selv om landet er rødt

Reisebyrået TUI avviser kunder som nå vil avbestille høstferie til røde land.

Maria Aaserud Marstein skulle reise til Kreta med reiseselskapet TUI i høstferien, men ønsket å avbestille turen da Hellas ble rødt forrige fredag. Mens Ving har kansellert hele sesongen, har konkurrenten TUI valgt å bare kansellere to uker av gangen, siden reiserådene oppdateres annenhver uke.

- De vil ikke avlyse områder som er røde grunnet nye reiseråd og økende smitte mer enn to uker fram i tid. Men vi vil ikke måtte vente lenger med å avbestille, situasjonen er for usikker, sier Marstein.

Denne helgen utløper fristen for å betale hele turen for alle kunder som har bestilt høstferie.

- De presser oss til å betale. Betaler vi ikke nå, taper vi hele depositumet på 10.000 kroner. Samtidig binder vi jo opp hele summen for reisen hos TUI om vi betaler nå, sier Marstein.

- Vil ta måneder å få igjen pengene

Reisen kostet totalt 30.000 kroner, og Marstein regner med at det vil ta mange måneder før hun og reisefølget får tilbake pengene. Hun er skuffet og overrasket over at TUI ikke lar kundene avbestille høstferien nå som destinasjonen er kategorisert som rød.

Tidligere i uken fikk hun kontakt med TUIs kundeservice.

- De er ikke interessert i å gjøre noe med dette. Jeg fikk også en påminnelse på mail om betalingsfristen.

Maria Aaserud Marstein synes reiseselskapet opptrer uansvarlig ved ikke å åpne for avbestillinger basert på gjeldende reiserå, og viser til at konkurrenten Ving har valgt en annen strategi.

- TUI må ta samfunnsansvar - de bør kansellere alt fram til 1. oktober. Alternativet for oss og andre reisende er å ikke betale, men da taper vi depositumet. Det tar sikkert mange måneder å få igjen pengene.

Marstein er ikke alene. Mange kunder har henvendt seg til TUI på Facebook-siden dere om den samme problemstillingen.

"Er svært lite trolig at Hellas blir gult igjen før vinteren.. Så vær så snill og kanseller september og oktober så vi som har bestilt slipper å legge ut restbeløp for en reise vi ikke kan/ønsker" skriver en bruker på Facebook-siden.

FØLGER REGLENE: - Vi følger to ukers-regelen, og kansellerer ikke hele programmet vårt. Det er det vi må forholde oss til per nå,, sier Kommunikasjonsansvarlig i TUI Nora Aspengren. Foto: TUI

- Vi følger regelen

- Jeg har full forståelse for at de vil avbestille nå, men vi følger to ukers-regelen, og kansellerer ikke hele programmet vårt. Det er det vi må forholde oss til per nå, sier Nora Aspengren, kommunikasjonssjef i TUI, til Nettavisen.

Hun understreker at slike betalingsfrister er forskjellig avhengig av når kunden har bestilt og ikke gjelder alle som skal ut på reise nå.

- Det er de vanlige endrings- og avbestillingsregelene som gjelde og vi håper vi kan fly igjen om ikke altfor lenge. Nå tar vi to uker av gangen, sier Aspengren.

- Hvorfor må kundene betale depositum nå når situasjonen er så usikker? Kan man ikke vente til nærmere fristen?

- Vi må forholde oss til vanlig frister på reiser. Det er leverandører som skal betales, det er et system som ligger bak som gjør at frister og innbetaling er slik de er. Det gjelder også nå, selv om jeg forstår at det er en ekstraordinær situasjon, sier Aspengren.

- Hvorfor har ikke dere kansellert resten av sesongen, slik Ving blant annet har gjort?

- Vi har forholdt oss til to-ukers-regelen og håper vi kan fly igjen. Det er jo noen som ønsker å reise også. Programmet vurderes fortløpende, men det er den avgjørelsen vi har tatt for disse Hellas-reisene.

- Risikerer Marstein å tape depositumet hun nå må sette inn hos dere?

- Enkelte kunder kan risikere å miste deler av depositumet sitt, men for enkelttilfeller må jeg henvise til vilkårene våre, der vil man finne informasjon om hva som gjelder for sin reise, sier Aspengren.