Marita og Espen fikk leiebil-smell - én detalj kan redde deg fra marerittet

Leiebilselskapet Avis trakk 14.000 kroner fra kontoen uten å informere og uten dokumentasjon. Nå advarer ekteparet mot snusk og fusk.

I januar leide Espen Kirkhaug og Marita Risvik-Kirkhaug en varebil for å kjøre et flyttelass fra Tønsberg til Norefjell. På veien var de uheldige. Det smalt en stein inn i frontruta på bilen, en Toyota varebil fra leiebilfirmaet Avis på Skoppum i Vestfold.

- Vi ble fortalt om alle mulige forsikringer da vi leide bilen unntatt den ruteforsikringen, sier Espen Kirkhaug til Nettavisen Økonomi.

Ekteparet trodde de var godt forsikret, men fikk fort en ubehagelig overraskelse.

- Steinsprut-skaden ble meldt inn. «Det der kommer hurtigruta og fikser», sa de da jeg leverte bilen. Jeg sa jeg ville ha beskjed om det kostet mer enn 500 kroner, som var egenandelen, sier Kirkhaug.

Personen i Avis-skranken var ikke interessert i å bli med ut og se på skaden. Noen dager etter var det plutselig ikke dekning - det var trukket over 14.000 kroner fra kontoen.

- De hadde også trukket et beløp på for seint levert bil.

Kirkhaug opplyser at han aldri fikk dokumentasjon fra Avis på kostnader som lå til grunn for transaksjonen. Ekteparet fortalte sin historie i Tønsberg Blad.

- Hva som helst kan skje

Espen Kirkhaug forteller om en voldsom respons i sosiale medier etter at episoden med Avis ble kjent. Mange hadde opplevd liknende ting, men uten å gå videre med sin sak, forteller Kirkhaug.

- Det står med liten skrift i kontrakten at de kan utføre transaksjoner på din konto. Men dette var kanskje et litt høyt beløp? Jeg fikk et brev i posten med en faktura - uten forklaring på hva som var gjort og uten dokumentasjon på at ruta var byttet.

Forbrukerrådet mottok 329 henvendelser om bilutleie i 2018. Som erfaringen til Riskvik-Kirkhaug viser, kan det fort oppstå situasjoner der leiebil-avtalen settes på prøve.

- Leiebil er en spesiell tjeneste. Hva som helst kan jo egentlig skje, og risikoen for at noe skal skje er større i en bevegelig gjenstand enn et hus, så det er klart det er et behov for skikkelig forsikringsdekning, sier Ragnar Wiik, leder i Forbruker Europa.

De fleste av henvendelsene til Forbrukerrådet omhandler situasjoner der regningen fyker i været, opplyser Wiik.

FORVIRRENDE: Uklare kontraktsforhold og priser er en gjenganger i klagesakene om leiebil, opplyser Ragnar Wiik, leder i Forbruker Europa. Foto: Forbrukerrådet / NTB Scanpix/AP





Uklare kontrakter

Nettopp Avis er tidligere beskrevet av Forbrukerrådet som en versting i bransjen når det gjelder uoversiktlig prising.

- Overraskende priser er en gjenganger. Man utnytter en uklar kontraktsinngåelse. Mange bestiller via nettet, via flyselskapene eller annet. Leiebilselskapene har ofte flere nettsider på ulike språk, og så havner man i Spania og skal gjennomføre kontrakten og blir man spurt om man ikke trenger en ekstraforsikring, sier Wiik.

Det uunngåelige spørsmålet kommer gjerne mens kontrakten gjennomgås ved skranken. “Vil du ha full forsikring på bilen? Da slipper du å betale noe hvis noe skulle skje med bilen?”

- Du skal ha god kontroll på forhånd for å si nei da, sier John Berg, kommunikasjonssjef i Europeiske reiseforsikring.

Men har du en god nok forsikring fra før, er det nettopp det du skal.

Egenandelsforsikring

Nøkkelordet her er egenandelsforsikring, eller «Super Cover Damage Waiver (SCDW)».

Dette er forsikringen som enten dekker hele egenandelen eller reduserer den til en overkommelig sum. Mange har en slik forsikring gjennom reiseforsikringen eller kredittkortet, men lar seg likevel overtale til å kjøpe den dyre ekstraforsikringen ved utleieskranken.

- Det er lite kunnskap om dette. Folk vet ikke hva det er eller hva de har, sier Jon Berg, kommunikasjonssjef i Europeiske reiseforsikring.

FOLK VET IKKE: I en undersøkelse gjort av Kantar TNS for Europeiske reiseforsikring svarer to av tre at de ikke vet om forsikringen dekker skader på leiebil. Grafikk: Europeiske/Kantar TNS

Å finne ut hva du har av dekninger, enten i reiseforsikringen eller kredittkortavtalen, kan derfor spare deg for mye stress og dyre beslutninger under ferien.

Har du denne dekningen i reiseforsikringen, er du godt dekket. Men vær klar over at det forutsettes at du overnatter i leieperioden. Espen Kirkhaug hadde god nok reiseforsikring, men var ikke på overnatting i leieperioden.

Rådyrt ikke å ha

Leiebilselskapene skal normalt ha på plass vanlig kollisjonsforsikring (kasko), ansvarsforsikring og tyveriforsikring i leieavtalen.

- Det er egenandelsdelen som skaper hodebry, sier Berg.

Kasko-avtalen vil på engelsk ofte hete “Collision Damage Waiver” eller "Loss Damage Waiver (LDW)" og dekker skader på bilen. Tyveriforsikringen, “Theft protection”, dekker tyveri av selve bilen, og fra bilen - tyveri fra bilen kan være unntatt - men dette har du trolig dekning for i reiseforsikringen din.

Egenandelen blir derimot stående om du ikke forsikrer den også. Og uten en god egenandelsforsikring kan du fort risikere en smell på 10-20.000 kroner om det skulle oppstå en skade.

Det er denne "superforsikringen" du gjerne blir tilbudt ved skranken på flyplassen. Så er spørsmålet om du trenger den.

Forvirrende tilbud

Nettavisen har sett på hvordan noen av leiebilselskapene utformer sine tilbud til kundene. Dette er ikke på noen måte standardisert:

På sine nettsider tilbyr leiebil-giganten Avis hele fem andre delforsikringer, som du eventuelt kan velge å samle i én forsikringspakke.





Europcar tilbyr tre nivåer - Basic, Medium og Premium - den dyreste av disse, som gir full dekning, kostet 2664 kroner for en familiebil til 1813 kroner for en uke i Italia. Med andre ord, forsikringen blir dyrere enn bilen.





Bare å finne ut av hva forsikringene fra leiebilselskapene dekker kan være en stressfaktor. Det blir ikke bedre av at tekstene av og til er oversatt til dårlig norsk.

På Europcars nettsider er eksempelvis egenandel omtalt som “overskudd”: “Tyveriforsikring har et overskudd på 26.404 kr” står det om den billigste forsikringen - mens det de egentlig mener altså er at du må dekke opptil 26.000 kroner selv.

HARD KRITIKK: Leiebileselskapet Avis får hard kritikk av ekteparet som ble fratrukket 14.000 kroner på kontoen av Avis uten at det forelå verken begrunnelse eller dokumentasjon. Beløpet, minus 2000 kroner, ble senere redundert, etter at saken havnet i mediene. (AP Photo/Alastair Grant) Foto: Alastair Grant (AP)

Rådyr egenandel - og dyr forsikring

Søkemotoren Economy Car Rentals oppgir for eksempel en egenandel på opptil 1200 Euro for skader og 1600 euro for tyveri, om du ikke har “superforsikringen”.

Med andre ord, uten selskapets "superforsikring" kan du fort bli ti-femten tusenlapper fattigere, om en skade skulle oppstå. Bruker du denne leiebil-søkemotoren må du da sette av et depositum på kredittkortet, Deductible / Excess, som leiebilselskapet kan trekke fra på ved skade eller tyveri, om du ikke tegner den dyreste forsikringen.

Det er nemlig for å sikre selskapet at høye regninger blir betalt at du ved skranken vil få spørsmålet om å “sikre deg” full ut. Det norske begrepet er egenandelsforsikring, ofte kalt “Super Cover Damage Waiver (SCDW)”. Hertz kaller sin fullforsikring en “Super Cover”.

Forsikringen kan fort koste mer enn bilen, som i eksemplet over.

Avis tilbyr “Full dekning Bil” i Norge for 330 kroner dagen.

Hos Hertz ligger nivået på 250-350 euro i uka for en mellomstor bil for full dekning.

Du må med andre ord regne med 2000-3000 kroner i uka for å fullforsikre en vanlig familiebil. Med større bil øker premien.

Men det er heller ikke sikkert at selv “super-forsikringen” dekker alt. Skader utløst av uvarsom kjøring eller opptreden dekkes som regel ikke, og ikke alle forsikringene dekker skader på vinduer og speil, for eksempel.

Fakta Sikre deg for en tidel av prisen ↓ Trenger du ekstraforsikringen? En rekke kredittkort og reiseforsikringer har egenandelsforsikringen inkludert, eller du kan få den mot et lite tillegg i prisen. Her er noen gode tips: Sjekk dine eksisterende dekninger grundig, før du leier bilen og i hvert fall før du skal hente den. Har du god nok dekning, kan du da styre unna en unødvendig og dyr forsikring. - Gjør deg kjent med vilkårene i ro og mak før avreise. Det kan spare deg for mange tusenlapper, sier John Berg i Europeiske reiseforsikring.

Kortforsikring forutsetter ofte at reisen må være helt eller delvis betalt med kortet. Sjekk betingelsene.

Det kan også finnes ulike varianter av reiseforsikringen - eventuelt kan du oppgradere den. En forsikring med “superdekning” for leiebil koster stort sett litt mer enn en uten - men tillegget er typisk 200-300 kroner i året.

Uavhengig av forsikringen bør du betale med kredittkort. Hvis du velger bort leiebilselskapets egen forsikring, kan selskapet kreve å reservere et beløp på kortet tilsvarende egenandelen på forsikringen som sin sikkerhet. Uten dekning på kortet kan du bli nektet å ta ut bilen med mindre du kjøper ekstraforsikringene.

Er du likevel uheldig og finner grunn til å klage, kan du benytte ferdige klageskjemaer som er utarbeidet av Forbrukerrådet. Kilder: Forbrukerrådet, Europeiske reiseforsikring, Dinero.no





- De valgte bort forsikring

Utleieselskapet svarer slik på våre spørsmål om Marita og Espens leiebil-historie:

- Hvorfor opplyste ikke Avis om ruteforsikringen?

- Vi informerte kunden om tilleggsforsikring, men kunden valgte å ikke kjøpe den i dette tilfellet. Våre svært godt opplærte selgere skal forklare kundene hva de kan velge av relevante forsikringer når de henter bilen, men det er kundens valg om de vil kjøpe dem eller ikke, sier daglig leder i Avis Norge, Donald Hayes, i en epost til Nettavisen.

Han oppfordrer alle kunder til å gå gjennom kontraktpunktene før de signerer avtalen og spørre om noe er uklart.

- Hva er Avis' vurdering av at en ansatt ikke besiktiger bilen ved innlevering?

- Med mindre avleveringen skjer utenom åpningstidene eller via en app, skal vi besiktige bilen sammen med kunden når den leveres. Dersom det ikke lar seg gjøre umiddelbart, vil utleiekontoret foreta en grundig inspeksjon av bilen før den avleveres til en ny kunde. Om det da oppdages en skade, skal teamet kontakte kunden via telefon, epost eller brev og informere om og dokumentere skaden.

Hayes opplyser at Avis er i gang med å innføre et nytt og system for skaderegistrering som skal gi raskt innsyn i eventuelle skader før og etter utleie.

- Hva er Avis' vurdering av at en kunde blir fratrukket 14.000 kroner på kontoen , uten å bli informert om det og uten at det foreligger dokumentasjon på skadekostnader?

- Dessverre ble det trukket feil beløp i dette tilfellet, og det beklager vi. Vi har nå sikret at kunden ble refundert etter at skaden var betalt for.

- Hvorfor tilbyr Avis kunden fem ulike forsikringsnivåer i stedet for én oversiktig egenandelsforsikring?

- Vi informerer alltid kunde om våre ulike forsikringer, slik at de kan velge det som passer dem best. I dette tilfelle valgte dessverre kunden ikke å ha noen forsikring. Vi kan forstå at tilbudet om ulike forsikringer kan passe for noen, mens andre foretrekker enklere valg. Vi vurderer alltid våre tilbud og håper å kunne gi alle våre kunder gode valgmuligheter.

ADVARER: Sjekk grundig, er oppfordringen fra Espen Kirkhaug (t.v.). Han og kona Marita Risvik-Kirkhaug gikk på en smell, og Kirkhaug mener leiebilselskapene forvirrer kundene bevisst. Foto: Privat

- Hold tunga rett i munnen

Saken til Marita og Espen Kirkhaug endte altså med at Avis refunderte 12.000 kroner av de 14.000 kronene, men kritikken står ved lag.

- Jeg har hørt fra firmaer som sier de ikke vil bruke Avis mer. Jeg føler at det er mye snusk i utleiebransjen. Det gjelder å holde tunga rett i munnen når du leser kontrakter. Det kan være 45 sider med mikroskrift der den viktige informasjonen er lenket opp i en pdf, sier Espen Kirkhaug.

Kirkhaugs råd til andre som skal leie bil er å være pinlig nøyaktig:

- Man må gå gjennom alt og spørre om ruteforsikring. Besiktige bilen før og etter, det var ikke Avis interessert i. De veileder bare til enkleste løsning, ting som er av betydning blir ikke nevnt. Vi følger at de prøver å lure kunden. Man må være nøye og lese godt gjennom - bilutleierne må veilede på en ordentlig måte.