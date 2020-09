Marius Borg Høiby har fått jobb som mekaniker

Skal arbeide som motorsykkelmekaniker i MREXX Motor i Lier.

Det er Byavisa Drammen som opplyste at Marius Borg Høiby, eldste sønn av kronprinsesse Mette-Marit, jobber som motorsykkelmekaniker på MREXX Motor i Lierskogen, utenfor Asker. Ifølge Facebookprofilen hans skal han ha jobbet der siden mai 2020.

- Kan være seg selv

Til Drammens Tidende bekrefter daglig leder Mats Wike Runningen at Høiby har fått jobb hos dem og sier at han liker seg godt i den nye jobben sin.

- Her kan han være seg selv, og jeg tror han trives med det, sier Runningen.

Verken Byavisa Drammen eller Drammens Tidende har lyktes med å komme i kontakt med Høiby selv.

Høiby har lenge hatt en interesse for motorsykler og på Instagram-profilbildet sitt er han avbildet med en motorsykkel. Også den siste posten han la ut på det sosiale nettverket viser han med en to-hjuling.

På profilen sin lenker han også til Motocross-klubben MX Slowboys, som holder til i Drammen.

Broket karriere

Motorsykkelmekaniker er det siste av mange yrker som prinsessesønnen har hatt. Ifjor ble det kjent at han hadde startet jobb som selger i utelivsappen Moodie. Nyheten kommer kun måneder etter at det ble kjent at 22-åringen hadde kapret seg jobb i salgs- og markedsavdelingen i selskapet Selvaag Bolig.

Før den tid jobbet 22-åringen som redaktør i motemagasinet Tempus i London, før magasinet gikk konkurs i høst.