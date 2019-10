Markant børsnedgang på Kina-nyhet

Markant nedgang på Dow Jones tirsdag morgen.

NEW YORK (Nettavisen): Dow Jones starter ned 250 poeng ved børsåpning tirsdag. Årsaken er at optimismen rundt møtet mellom Kina og USA, som skal finne sted på torsdag, kjølner.

Nedgangen var også spådd på forhånd. Pre-market indeksen falt nemlig kraftig tirsdag morgen i USA, fordi man frykter møtet på torsdag ikke skal føre frem.

Dow Jones startet hele 250 poeng ned ved åpning klokken 15.30 norsk tid, melder CNBC. Også Nasdaq og S&P 500 startet ned. Tirsdag ettermiddag er Dow Jones ned hele 300 poeng.

Årsaken til den forventede børsnedgangen er et oppslag i South China Morning Post der man har tonet ned forventningene rundt møtet.

Beijings handelsrepresentant Liu He, som skal lede den kinesiske delegasjonen, vil ifølge avisen ikke bære med seg tittelen som «spesialutsending», noe som skal signalisere at han ikke har fått spesielle instruksjoner fra president Xi Jinping.

Liu He skal torsdag møte sin amerikanske motpart Robert Lighthizer og finansminister Steven Mnuchin i Washington.

Les også: Dyreste dollar noensinne - USA-turister får blø

USA svartelistet 28 kinesiske selskaper

En annen årsak til pesimismen, er at USA på mandag svartelistet 28 kinesiske selskaper som Washington mener er involvert i brudd på rettighetene for uigurer og andre muslimske minoriteter i Xinjiang.

– USA verken kan eller vil tolerere den brutale undertrykkingen av etniske minoriteter i Kina, sier handelsminister Wilbur Ross.

De 28 kinesiske selskapene får ikke lov til å kjøpe amerikanske produkter.

Videoovervåkingsselskapet Hikvision er blant selskapene på listen. Også to selskaper som driver med kunstig intelligens – Megvii Technology og SenseTime, svartelistes, ifølge en liste som skal publiseres onsdag.

USA har lenge kritisert situasjonen i Xinjiang vest i Kina. Washingtons retorikk har blitt trappet opp den siste tiden.

- Minoritetene blir forfulgt

Det bor tolv millioner muslimer i Xinjiang, og minoritetene i provinsen sier at de blir forfulgt av hankineserne, som er den dominerende etniske gruppen i Kina. Det anslås at over én million mennesker tilhørende den muslimske uigur-minoriteten, er plassert i interneringsleirer i Xinjiang. Det er omfattende kameraovervåking i regionen, og kontrollposter der politiet stanser uigurer for ID-testing.

Forbudet innføres mens spenningen mellom USA og Kina er stor som følge av handelskonflikten. Samtidig kunngjorde Det hvite hus mandag at handelssamtalene skal gjenopptas torsdag. Da skal Beijings handelsrepresentant Liu He møte sin amerikanske motpart Robert Lighthizer og finansminister Steven Mnuchin.

(Nettavisen/NTB)